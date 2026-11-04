El demócrata socialista El-Sayed hace historia al convertirse en el primer senador musulmán de EEUU al vencer en Michigan

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LO ESENCIAL Las claves El demócrata Abdul El-Sayed hace historia al ganar el escaño del Senado por Michigan, convirtiéndose en el primer musulmán en llegar a la Cámara Alta de Estados Unidos. Su victoria frente al republicano Mike Rogers supone un importante impulso para el ala progresista del Partido Demócrata y mantiene un escaño vital en la lucha por el control del Senado. El-Sayed, de 42 años, basó su campaña en el populismo económico, la sanidad universal 'Medicare for All', el aumento de impuestos a multimillonarios y la limitación de la influencia corporativa. El candidato superó una campaña marcada por ataques de tinte islamófobo de su rival y la controversia por su oposición a la ayuda militar de EEUU a Israel.

El demócrata Abdul El-Sayed ganó el martes el escaño vacante del Senado de EEUU por Michigan, convirtiéndose en el primer musulmán elegido para la Cámara Alta y preservando a la vez un escaño demócrata crucial en la lucha del partido por el control del Senado.

La victoria de El-Sayed en unas elecciones muy reñidas supuso un avance decisivo para el ala progresista del Partido Demócrata y privó a los republicanos de la oportunidad de arrebatar el escaño que deja vacante el senador demócrata saliente Gary Peters.

El-Sayed, de 42 años y exfuncionario de salud pública, centró su campaña en reducir los costes para las familias trabajadoras y limitar la influencia corporativa en la política. Su programa incluía Medicare for All (Medicare para todos), un sistema sanitario universal financiado por el Estado y defendido por los sectores progresistas de su partido.

Hijo de inmigrantes egipcios y nacido en Detroit, El-Sayed combina una trayectoria en medicina, investigación en salud pública y activismo político con una agenda centrada en ampliar el acceso sanitario, reducir la desigualdad económica y transformar las prioridades del Partido Demócrata desde una perspectiva progresista.

Aunque él no se define como socialista, definiéndose como "un capitalista que entiende cómo funciona el capitalismo", se enmarcar en la corriente progresista del partido asociada al socialismo. Aboga por gravar a los multimillonarios, abolir la policía migratoria y limitar a las empresas de inteligencia artificial.

El demócrata se anticipó a la declaración oficial de victoria en un discurso en el que subrayó que los votantes le habían dado fortaleza, esperanza e inspiración: "Espero que todo esto lo pueda llevar conmigo a Washington para ser la clase de liderazgo que merecéis".



Recordó que su movimiento se construyó durante más de un año y medio, y que sufrió duros ataques de la oposición, lo que consideró una estrategia para tratar de dividir a los votantes.



"No les gusta la idea de un país que es tan grande como para incluir a todas las personas con aspecto diferente o que rezan diferente. Eso me incluye a mí, pero también incluye a cualquiera de todos los que no se parecen a ellos", sostuvo el candidato.

Su oponente, Mike Rogers, de 63 años, excongresista y exagente del FBI, entró en la contienda con el firme respaldo de Trump y del Partido Republicano a nivel nacional, e intentó presentar a El-Sayed como un candidato radical simpatizante del extremismo islámico mediante supuestos vínculos con los Hermanos Musulmanes, acusaciones que El-Sayed niega y que carecen de pruebas que las respalden.

Los demócratas señalaron que estos ataques contra El-Sayed recurrían a clichés islamófobos.

Rogers también dedicó un esfuerzo notable a cortejar a los votantes judíos que pudieran sentirse intranquilos ante la oposición de El-Sayed a la ayuda militar estadounidense a Israel y su descripción de las acciones de Israel en Gaza como un genocidio.

Sin embargo, a Rogers le costó superar las preocupaciones de los votantes en torno a la economía y los bajos índices de aprobación de Trump. En las últimas semanas de la campaña, marcó distancias con el presidente respecto a la guerra en Irán y la disputa comercial de EEUU con Canadá, argumentando que poner fin a ambos conflictos era indispensable para ayudar a reducir los costes para empresas y consumidores.

El triunfo de El-Sayed, apuntan los analistas, podría avivar el debate entre las filas demócratas sobre el tirón electoral del populismo económico, las campañas ajenas al aparato tradicional y una postura más dura hacia Israel.