De la primera gobernadora negra al primer senador gay: la diversidad vence en las elecciones legislativas de EEUU

Deb Haaland se convierte en la primera mujer indígena en asumir una gubernatura (Nuevo México) y la victoria de Juliana Stratton eleva a tres la cifra récord de mujeres negras en el Senado.

La representación latina suma triunfos históricos con Xavier Becerra como primer gobernador de origen latino en California y Gina Hinojosa como la primera latina en gobernar Texas.

Byron Donalds se convierte en el primer republicano negro elegido gobernador de EE.UU. tras su victoria en Florida, defendiendo la meritocracia frente a los programas tradicionales de inclusión.

Las elecciones legislativas de EE.UU. logran hitos históricos de diversidad con la elección de Keisha Lance Bottoms como primera gobernadora negra (Georgia) y Chris Pappas como primer senador abiertamente gay.

Además de medir la fuerza de Donald Trump, estas elecciones han dejado otra fotografía de Estados Unidos. La de un país que elige a su primera gobernadora negra y al primer hombre abiertamente gay de su Senado, mientras el presidente combate las políticas de diversidad.

La dimensión del cambio se entiende al mirar atrás: en 250 años, solo tres personas negras habían ganado las elecciones a gobernador. Esta noche añade dos nombres a ese historial y, con la reelección de Wes Moore en Maryland, garantiza al menos tres gobernadores negros simultáneamente.

También desde el trumpismo

Florida ha escogido para suceder a Ron DeSantis a Byron Donalds, que será su primer gobernador negro y el primer republicano negro elegido gobernador en EEUU. Su ascenso ensancha la representación racial de una derecha que rechaza los programas destinados a favorecerla. El propio Donalds ha defendido ante empresarios negros su oposición a esas iniciativas y su apuesta por el mérito individual.

Su triunfo permite al trumpismo disputar a los demócratas el significado de la inclusión. Un dirigente puede romper una barrera racial y combatir las políticas que sus adversarios consideran necesarias para corregir las desigualdades que han limitado ese acceso al poder.

De movilizar a gobernar

En la vecina Georgia, esa barrera tiene otra historia. Los 83 gobernadores anteriores han sido hombres blancos. Keisha Lance Bottoms será la primera mujer negra elegida para gobernar un estado estadounidense. Sus raíces familiares la llevan hasta una plantación de Georgia. Su abuelo entraba por las puertas traseras de edificios de Atlanta a los que ella accedió después como alcaldesa.

Su victoria lleva hasta el Gobierno estatal el peso creciente de la Georgia urbana y multirracial, después de las dos derrotas de Stacey Abrams. Para las mujeres negras, que sostienen buena parte de la movilización demócrata, supone convertir esa influencia en autoridad ejecutiva.

La victoria de Juliana Stratton en Illinois amplía ese movimiento: desde enero compartirá el Senado con Angela Alsobrooks y Lisa Blunt Rochester. Nunca han coincidido tres mujeres negras. Stratton será apenas la sexta que haya ocupado un escaño en toda la historia de la Cámara.

“No queremos que las políticas se hagan solo para nosotras. Queremos que se hagan por nosotras y con nosotras”, explicó durante la campaña. Su reivindicación resume lo que está en juego: participar en las decisiones que afectan a sus comunidades.

Diversidad de orígenes

En California, el demócrata Xavier Becerra se convertirá en el primer gobernador de origen latino al frente del gobierno. A sus 68 años, ha sido elegido para un mandato de cuatro años para suceder al gobernador demócrata Gavin Newsom.

Además, la demócrata Gina Hinojosa se ha convertido en la primera latina en ganar la gobernatura de Texas y la tercera mujer en ocupar el cargo.

Por otro lado, la demócrata Deb Halland se ha convertido en la primera mujer indígena en ocupar un puesto de gobernadora en EEUU tras ganar la carrera de Nuevo México. Durante la Administración del presidente Joe Biden, fue secretaria de Interior entre 2021 y 2025, donde fue la primera nativa americana en formar parte del Gabinete de Estados Unidos.

La normalidad como avance

Chris Pappas, vencedor en Nuevo Hampshire, ha contado otra dificultad: “Cuando me presenté por primera vez, no sabía si alguien como yo podía ganar en Nuevo Hampshire”.

El primer hombre abiertamente gay elegido para el Senado ha centrado su campaña en los precios, la sanidad y la oposición a Trump. En un país donde los derechos LGTBI siguen siendo un campo de batalla, su victoria muestra que defender a una comunidad puede convivir con un mensaje dirigido al conjunto del electorado. La normalización también consiste en poder pedir el voto por el precio de la compra.

A esa ampliación del poder podrían sumarse Abdul El-Sayed, que aspira en Michigan a ser el primer senador musulmán; Deb Haaland, posible primera gobernadora indígena en Nuevo México; y Peggy Flanagan y Mary Peltola, candidatas al Senado por Minnesota y Alaska. Sus victorias llevarían también a mujeres indígenas a una cámara que nunca las ha tenido.