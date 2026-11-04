Los errores de Donald Trump y el fanatismo MAGA llevan al Partido Republicano a su mayor crisis en los últimos 35 años

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LO ESENCIAL Las claves El Partido Republicano sufre su mayor debacle en unas elecciones de medio mandato desde 1990 tras un 'tsunami' electoral a favor de los demócratas. La inconsistencia en política exterior, el impacto de la intervención en Irán y el aumento de la inflación merman la confianza en el proyecto de Donald Trump. El fracaso de figuras clave afines a MAGA y la millonaria inversión fallida de Elon Musk abren una crisis interna y dudas sobre la sucesión en el GOP. Pese a recuperar el control legislativo, el Partido Demócrata afronta sus propias tensiones internas entre el sector moderado y la facción progresista.

Por tentador que resulte dar normalidad al triunfo de la oposición en unas elecciones de mitad de mandato, algo que ha sucedido en diez de las últimas once convocatorias a la Cámara de Representantes con la excepción de 2002, lo cierto es que los resultados a favor de los demócratas de este martes en Estados Unidos no se veían desde 1990.

Por entonces, el presidente del país era George H. Bush y la guerra de Irak era algo inminente. La invasión de Kuwait por parte de las tropas de Sadam Hussein había disparado los precios del petróleo y se cocía en todo el país la crisis económica que estallaría en los meses posteriores.

En ese sentido, el paralelismo con estas elecciones de 2026 es obvio: probablemente, el fanatismo MAGA -o, más bien, el empeño por parte de Trump de colocar a todos sus afines, independientemente de su talento o su capacidad, y orillar a algunos de los mejores candidatos republicanos, ya habría llevado a su partido a la derrota.

Entre ejemplos notorios de personalidades MAGA ('Make America Great Again') que han tenido un mal desempeño se cuentan Ken Paxton en Texas o Mike Rogers en Michigan. Pero el ataque a Irán y, sobre todo, su indecisión posterior, han acabado por rematar cualquier expectativa.

Por justificada que estuviera una intervención militar en el estado persa, en medio de la brutal represión de las protestas ciudadanas y con la lógica preocupación por el desarrollo más o menos inminente de un arma nuclear, ni Trump fue capaz de explicar bien cuáles eran sus objetivos ni ha sido capaz de seguir una línea única de actuación para conseguirlos.

No ha habido cambio de régimen y no hay constancia de que en el complejo integrado en la Montaña Pickaxe no se siga enriqueciendo uranio. Lo que sí saben los estadounidenses es que llevan ocho meses sufriendo el incremento de precios en surtidores y supermercados.

Dos años de traición

El resultado de esta sucesión de inconsistencias ha sido el tsunami demócrata que deja al aire todas las vergüenzas del GOP, entregado por completo a los caprichos MAGA de Steve Bannon y Donald Trump y sin alternativas visibles.

Aunque los resultados de 1992 y 2008 ya habían sido excelentes, se produjeron en años de elección presidencial, con dos candidatos tan generacionales como Bill Clinton y Barack Obama. En unas elecciones de medio mandato, como decíamos, esto no se veía desde hacía 36 años.

Aunque en Europa, como es lógico, tendamos a entenderlo todo en términos de política exterior, aquí es imposible desligar lo sucedido en Irán del resultado electoral o al menos de su virulencia. Dicho esto, hay que ir más allá para entender qué es lo que ha molestado tantísimo a los estadounidenses de esa política exterior y qué consecuencias ha tenido en su día a día.

Jocelyn Benson gana las elecciones a gobernadora de Michigan. REUTERS/Brian Snyder

Aparte del crecimiento de la inflación, precisamente una de las grandes bazas de la campaña de Trump en 2024, la intervención en Irán ha ido en contra del concepto mismo del America First, la promesa que había conquistado a buena parte de la América más escéptica con las organizaciones internacionales.

Es contradictorio abrazar el nacionalismo más rancio, la persecución de los inmigrantes, la imposición de aranceles, las trabas para contratar nuevo talento extranjero, las ofensas a los aliados de toda la vida y una deriva aislacionista reforzada por la elección de JD Vance como vicepresidente…

....y a la vez meterse en Venezuela, en Irán, apoyar a Putin como ejemplo de humanitarismo y mantener con China -sobre todo, con Xi Jinping- una relación de admiración confesa. Incluso Kim Jong-Un es un socio fiable para Trump, todo porque le invitó una vez a su país y dijo cosas bonitas de él.

¿El fin de MAGA?

El problema de Trump no ha estado, por lo tanto, en sus políticas, sino en su capacidad de implantarlas con coherencia: encargó a Elon Musk que recortara el estado al mínimo colocándole al frente del DOGE, pero ha acabado disparando la deuda pública con incontrolados gastos militares.

Ha insistido mil veces en los beneficios de los aranceles, pero ni ha sido capaz de explicar dichos beneficios ni ha sido capaz, de nuevo, de mantener una coherencia al respecto: ha variado su cantidad y su alcance con múltiples acuerdos y contraacuerdos. No hay evidencia alguna de que la economía estadounidense se haya beneficiado de ello y mucho menos la pequeña economía de los consumidores.

Todo esto, a su vez, tiene que ver con la personalidad errática del presidente, algo que no sorprende a nadie, pero que no deja de entrañar un riesgo enorme para cualquier proyecto político. Una personalidad que, con los años y la borrachera de poder, no se ha enderezado en lo más mínimo.

Elon Musk con una camiseta de DOGE . Reuters

Al contrario. Este segundo mandato de Trump se ha distinguido por la búsqueda constante de su beneficio económico personal y el de sus amigos: ahí tiene a su yerno Jared Kushner y a su compañero de golf, Steve Witkoff, mezclando lo personal y lo estatal continuamente en sus negociaciones por todo el mundo.

Esto choca con sus denuncias constantes sobre un "Estado Profundo" de poderosos que van contra él. Especialmente, cuando se intenta ventilar el 'caso Epstein'. El movimiento MAGA o el trumpismo en general se basan en la paranoia y en la conspiración hasta unos niveles no vistos nunca antes en la política de más alto nivel.

Llevar eso al extremo solo tiene dos posibles consecuencias: que el resto del país enloquezca con ellos… o que huya atemorizada ante tanto histrionismo y un discurso del odio que, como demostró el candidato a gobernador por Ohio, Vivek Ramaswamy, compañero de Musk en el DOGE, supera cualquier límite mínimamente sensato.

Fracaso de Musk y Hegseth

El propio Musk es uno de los grandes perjudicados de esta debacle. Se calcula que invirtió más de 400 millones de dólares en apoyar a candidatos republicanos que no han cumplido ni de lejos con sus objetivos. En sí, podría considerarse una anécdota para alguien que parece tener el dinero por castigo y cuyo carácter tiende a lo compulsivo.

Ahora bien, lo cierto es que Musk fue una de las imágenes del triunfo de la derecha alternativa en 2024 y ahora es una de las imágenes de su derrota. Su ejemplo, además, manda un mensaje al resto del partido. Porque la gran pregunta ahora mismo es qué cabe esperar del GOP tras un resultado así y con un "pato cojo" como presidente.

En vez de cargar contra los demócratas y la legitimidad del proceso electoral, como habría ido de esperar, Trump ha preferido cargar contra los suyos, cebándose especialmente con el ya exgobernador de Texas, Greg Abbott. Su discurso vuelve a separar a los verdaderos republicanos -los que le adoran, básicamente- de los "RINOs", es decir, los que no forman parte del culto y, por lo tanto, solo se pueden considerar "republicanos de boquilla".

El secretario de Guerra, Pete Hegseth. . Reuters

Ante la previsible debacle de 2028, hay muchos grandes nombres que van a tener que tomar decisiones importantes en los próximos meses: ¿seguir apoyando a Trump o devolver su desprecio con un desprecio aún mayor? El nombre de Pete Hegseth aparece en todos los mentideros como probable víctima propicia y primer cabeza de turco.

El Secretario de Defensa convenció a Trump de la necesidad de atacar Irán, expuso las bondades de una acción rápida y contundente al estilo de la que llevó a Nicolás Maduro a una cárcel de Brooklyn, y después ha ido ocultando sistemáticamente información devastadora al presidente cuando las cosas se han complicado. Pensar que la cosa va a quedar ahí sería demasiado inocente.

Un cambio en apenas dos años

Y es que sí, Trump puede destituir a Hegseth y desligarse, como ya ha hecho, de la debacle republicana. También puede pensar, a sus 80 años, que no le merece la pena seguir en la lucha política y que es mejor dedicar lo que le queda de mandato a acumular aún más dinero y beneficios para sus empresas.

El asunto es que esa no es precisamente una buena noticia para el GOP ('Grand Old Party'). Más bien, al contrario. La sucesión parece encaminada en la figura de JD Vance, pero ¿qué o quién es Vance de cara al electorado estadounidense? Más de lo mismo, pero sin el carisma de Trump. El margen se le acaba y ni siquiera ha conseguido el apoyo público de su número uno.

Ante esta situación, los líderes republicanos con un estilo más alejado de MAGA, como pueden ser Ron deSantis, Marco Rubio o Ted Cruz, tienen que preguntarse si les merece la pena lanzar ya candidaturas para 2028 y, dar forma así a un nuevo proyecto de futuro… o dejar que Vance se dé una soberana torta en dos años y fijar sus esfuerzos para 2032, cuando probablemente tengan más opciones de victoria.

JD Vance. Reuters.

La sensación, ahora mismo, es que el Partido Republicano es un páramo lleno de dudas. No es nada nuevo en la política estadounidense. Lo mismo se podría haber dicho de los demócratas hace apenas dos años y ahora controlan el legislativo y gobiernan regionalmente sobre más de 200 millones de estadounidenses.

Los tiempos en política cada vez son más cortos. Ahora bien, convendría saber qué quiere ser el GOP de mayor: el partido de "la ley y el orden" o el del ICE, el halcón que vigila por la estabilidad mundial frente a las derivas autócratas o el que apoya a los regímenes más sangrientos. El que cree en el liberalismo económico o el que impone aranceles a todo el planeta.

Se avecinan dos años de una guerra abierta entre sectores, con Trump en medio intentando mantener su estatus y su agenda, sea eso lo que sea. Las previsibles investigaciones y comisiones que abrirán los demócratas desde el legislativo también pueden llevarse a muchas cabezas visibles de esta administración por delante. Sería lógico que muchos empezaran a poner distancia.

El dilema demócrata

En cuanto a los demócratas, el triunfo arrollador no puede ocultar tampoco las disonancias internas. La lucha contra un enemigo común une mucho, pero en el fondo, las disputas son evidentes. Hay un ala llamada “progresista” encabezada por Alexandra Ocasio-Cortez, el alcalde neoyorquino, Zohran Mamdani, y el nuevo senador por Michigan, Abdul El-Sayed, que insisten en un populismo de izquierdas poco articulado y muy hostil hacia Israel.

Por otro lado, hay un Partido Demócrata moderado, a lo Clinton o a lo Obama, que es el que lleva 34 años copando la cúpula de la dirección y que no está en absoluto de acuerdo con esas ideas.

Hablamos del antiguo pastor evangélico, Adam Hamilton, que representará a Kansas en el Senado, el primer demócrata en conseguirlo desde los años 30, del líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, o, incluso, del relativamente moderado James Talarico, ganador en Texas por primera vez desde 1992.

Tampoco parecen estar en esa línea el gobernador de California, Gavin Newsom, o la candidata de 2024, Kamala Harris. En cualquier caso, cuando lleguen a ese río, verán como cruzan ese puente. De momento, lo que queda es la euforia y una cierta sensación de revancha.

Las disputas internas -que las habrá- se solventarán más tarde y, al menos, parece haber terminado por fin el "bucle Obama" que ha dominado el partido desde 2008. El exsenador por Chicago fue el candidato en 2008 y en 2012; su Secretaria de Estado, Hillary Clinton, lo fue en 2016; su vicepresidente lo fue en 2020 y de hecho fue elegido candidato en 2024 incluso cuando sus limitaciones cognitivas hacían imposible sostener un segundo mandato de cuatro años.

Es, necesariamente, la hora de los nuevos nombres. La marca del Partido Demócrata no sigue siendo demasiado popular, rozando el 40% de aprobación en las encuestas. Hace falta un líder que ilusione y que no divida. Hace falta, en definitiva, cuadrar el círculo en medio de un nido de ambiciones. De su capacidad para conseguirlo dependerá el futuro inmediato de Estados Unidos y, probablemente, del resto de democracias liberales.