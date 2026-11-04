EEUU empieza a contar votos tras una participación masiva y con siete de cada 10 electores pidiendo más límites a Trump

Los demócratas buscan ganar cuatro escaños en el Senado y la mayoría en la Cámara para bloquear la agenda del presidente en los próximos dos años.

Más de 59 millones de personas han votado de forma anticipada, registrando niveles récord en estados clave como Texas y Georgia.

El alto coste de la vida y el rechazo a las políticas económicas de la Casa Blanca se imponen como la principal preocupación de los estadounidenses.

Siete de cada diez votantes piden que el Congreso ejerza un mayor control sobre Donald Trump en unas elecciones marcadas por una gran participación.

Las primeras urnas ya han cerrado este martes en Estados Unidos en unas elecciones de mitad de mandato marcadas por la elevada participación y el profundo descontento hacia Donald Trump.

Siete de cada diez votantes consideran que el Congreso debería ejercer un mayor control sobre el presidente y seis de cada diez desaprueban su gestión.

Es la primera fotografía de unos comicios que determinarán si el republicano conserva el control de Washington durante los dos últimos años de su mandato.

Indiana y Kentucky han inaugurado el cierre escalonado de los colegios electorales, a medianoche en España. Todavía es pronto para extraer conclusiones del escrutinio, pero la movilización ha sido notable.

Más de 59 millones de estadounidenses habían votado anticipadamente, superando las cifras de las anteriores elecciones legislativas.

El coste de vida pasa factura

La economía se ha convertido en uno de los grandes puntos débiles de Trump.

Los estadounidenses han llegado a las urnas con una sensación generalizada de malestar: tres de cada cuatro se declaran enfadados o insatisfechos con el rumbo del país y una proporción similar considera que la situación económica es mala.

Son los primeros datos de una amplia encuesta a votantes elaborada por SSRS para Associated Press y las principales cadenas estadounidenses.

Y buena parte de ese descontento apunta directamente a la Casa Blanca. Cerca de dos tercios de los votantes creen que las políticas de Trump han empeorado la economía.

Lo que más preocupa es el bolsillo: según otro sondeo, realizado por Ipsos para Reuters, el 48% de los votantes registrados señala el coste de la vida como el principal problema a la hora de decidir su voto, muy por delante de la defensa de las instituciones democráticas (26%) y la inmigración (13%).

A ese malestar se suma la guerra con Irán, iniciada en febrero, que ha disparado el precio de los combustibles y añadido presión a las economías familiares.

Tampoco aquí salen bien paradas las decisiones del presidente: el 55% de los encuestados considera que la intervención militar no ha merecido su coste, frente a un 25% que opina lo contrario.

Movilización sin precedentes

La participación está siendo especialmente elevada en algunos de los estados decisivos. En Texas, donde se disputa una de las grandes batallas por el Senado, cerca de 7,8 millones de personas ya habían votado anticipadamente y las estimaciones apuntan a que el total podría superar los 10 millones, por encima de las dos últimas elecciones de mitad de mandato.

En Georgia, las autoridades electorales señalaban que la participación presencial de este martes llevaba camino de superar la registrada durante la jornada de las presidenciales de 2024.

Aunque Trump no aparece en las papeletas, su figura ha dominado la campaña. El propio presidente ha pedido a sus seguidores que voten como si fuera uno de los candidatos. Sin embargo, el 48% de quienes tenían previsto votar o ya habían votado considera su papeleta un voto contra Trump, frente al 25% que afirma votar a su favor.

La batalla por el Congreso

Los primeros resultados ya han dejado victorias demócratas en Virginia y Florida. El senador Mark Warner ha conseguido la reelección en Virginia frente al republicano Bert Mizusawa, asegurándose un cuarto mandato.

En Florida, Debbie Wasserman Schultz, expresidenta del Comité Nacional Demócrata, también ha logrado conservar su escaño en la Cámara de Representantes tras imponerse al republicano Brent Andersen.

Ambas victorias permiten a los demócratas mantener escaños que ya controlaban, pero todavía no suponen nuevas conquistas frente a los republicanos.

Más llamativos son los primeros datos de Florida, donde la demócrata Angie Nixon ha comenzado por delante en la carrera al Senado en Miami-Dade y Osceola, dos condados con una importante población hispana que votaron por Trump en 2024.

Sus ventajas iniciales son de 10 y 24 puntos, respectivamente, aunque todavía falta contabilizar parte del voto presencial, que podría cambiar considerablemente el resultado.

También en Indiana se han registrado cifras sorprendentes. Una candidata demócrata ha comenzado por delante en un distrito que Trump ganó por más de 30 puntos en las últimas presidenciales. Sin embargo, el escrutinio es todavía demasiado preliminar para saber si esa ventaja se mantendrá.

La jornada ha transcurrido sin incidentes graves generalizados, aunque se han registrado problemas técnicos en algunos colegios. En Carolina del Norte, las autoridades han retrasado hasta las 02:15, hora española, la publicación de los primeros resultados debido a la ampliación del horario de votación en varios centros.

Con los colegios ya cerrados en Georgia y Virginia, la atención se desplaza hacia las principales batallas por el Congreso.

Los demócratas necesitan ganar cuatro escaños netos en el Senado y recuperar la mayoría en la Cámara de Representantes. De conseguirlo, Trump tendría que afrontar los dos últimos años de su mandato con una oposición capaz de bloquear buena parte de su agenda y abrir investigaciones sobre su Administración.