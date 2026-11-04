EEUU castiga a Trump con una victoria total de los demócratas: controlarán el Senado y la Cámara de Representantes

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LO ESENCIAL Las claves Los demócratas arrebatan seis escaños republicanos al Senado en estados clave como Texas, Carolina del Sur, Ohio, Kansas, Iowa y Carolina del Norte, alcanzando la mayoría de 51 senadores. El partido Demócrata logra victorias históricas en las gobernaciones de Ohio y Texas, poniendo fin a décadas de control republicano en ambos territorios. El resultado supone un duro castigo para la estrategia de Donald Trump, cuyos candidatos respaldados en las primarias perdieron en varios bastiones conservadores. El control demócrata de la Cámara Alta amenaza con bloquear los nombramientos judiciales y ejecutivos del presidente durante los dos últimos años de su mandato.

El castigo a Donald Trump ha desbordado los estados más reñidos y ha llegado incluso a algunos de sus territorios más seguros. James Talarico ha ganado en Texas, Annie Andrews en Carolina del Sur, Sherrod Brown en Ohio, Adam Hamilton en Kansas, Josh Turek en Iowa y Roy Cooper en Carolina del Norte.

Los demócratas han arrebatado así seis escaños republicanos y las últimas proyecciones los sitúan ya en el umbral de los 51 senadores que necesitan para recuperar la Cámara Alta.

El resultado amenaza con cambiar los dos últimos años de la presidencia. Trump se enfrenta a perder una Cámara decisiva para aprobar sus nombramientos y desarrollar su agenda.

Al mismo tiempo, las victorias demócratas en las gobernaciones de Ohio y Texas debilitan el poder territorial de su partido.

Bastiones caídos para Trump

Carolina del Sur había dado a Trump casi 18 puntos de ventaja en 2024. Ahora ha elegido senadora a Andrews, una pediatra demócrata, en una de las grandes sorpresas de la noche. El partido llevaba desde 1998 sin ganar allí una carrera al Senado.

Su rival, Darline Graham, había sido nombrada para sustituir a su hermano, Lindsey Graham, tras su muerte en julio. Trump la animó a competir por un mandato completo y la respaldó frente a republicanos con más experiencia.

El apellido y el aval presidencial bastaron para conseguir la candidatura, pero no para conservar el escaño.

Andrews ha aprovechado las dudas sobre su preparación con una campaña centrada en la sanidad, el coste de la vida y las críticas a Washington. Con Cooper en Carolina del Norte, los demócratas han ganado las elecciones al Senado en ambas Carolinas.

En Texas, Talarico ha derrotado al fiscal general Ken Paxton y ha roto otra barrera: ningún demócrata ganaba unas elecciones al Senado en el estado desde 1988, antes de que él naciera.

El diputado estatal ha vinculado el encarecimiento de la vida con la influencia de los grandes patrimonios y las acusaciones de corrupción contra su adversario.

También aquí Trump había intervenido. Respaldó a Paxton frente al senador John Cornyn en las primarias, pese a las dudas republicanas sobre los escándalos que rodeaban al fiscal general.

La derrota vuelve a mostrar el riesgo de elegir candidatos por su lealtad al presidente antes que por su capacidad para atraer a otros votantes.

Ohio deja un golpe especialmente incómodo para el vicepresidente, JD Vance. Brown ha derrotado a Jon Husted, nombrado para sustituirlo cuando llegó a la Casa Blanca.

Regresa al Senado dos años después de perder su anterior escaño, recuperando para los demócratas una posición en un estado que Trump ha ganado tres veces.

En Kansas, Adam Hamilton ha derrotado al senador Roger Marshall y ha conseguido la primera victoria demócrata al Senado desde 1932.

El pastor metodista, que nunca había competido por un cargo público, ha roto una racha de 94 años con una candidatura de perfil moderado y un mensaje centrado en superar las divisiones partidistas.

El resultado tiene un significado especial: Kansas había resistido durante décadas los avances demócratas al Senado, incluso cuando elegía gobernadores del partido.

Su caída muestra hasta qué punto el descontento está alterando el mapa federal y abre a la oposición oportunidades fuera de los estados donde habitualmente se disputan las mayorías.

Iowa ha dado a los demócratas una sexta conquista, con la victoria de Josh Turek sobre Ashley Hinson. El partido partía con 47 escaños y necesitaba una ganancia neta de cuatro para recuperar la Cámara Alta.

Las últimas proyecciones ya le asignan 51 senadores, el umbral de la mayoría, mientras otras carreras siguen pendientes.

Ohio y Texas también cambian

El avance alcanza también a los gobiernos de los estados. En Ohio, Amy Acton, la médica que dirigió la respuesta sanitaria durante la pandemia, ha derrotado a Vivek Ramaswamy. Será la primera mujer elegida gobernadora del estado y pondrá fin a 16 años de control republicano.

Ramaswamy, empresario y destacado defensor del trumpismo, contaba con el respaldo presidencial y una considerable ventaja económica. Su campaña terminó marcada por un anuncio contra Acton que provocó críticas incluso entre los republicanos y le ha terminado costando el puesto.

En Texas, Gina Hinojosa ha derrotado a Greg Abbott, que ha reconocido su derrota tras tres mandatos. Los demócratas recuperan un gobierno que los republicanos controlaban desde hacía tres décadas.

La doble victoria texana, al Senado y al gobierno estatal, amplía el alcance del descontento más allá de las debilidades de Paxton.

Los gobernadores administran presupuestos y servicios públicos y deciden cómo cooperar con Washington. Para Trump, perder estos gobiernos significa encontrar nuevas resistencias a la aplicación de su agenda en territorios que hasta ahora contaban con administraciones aliadas.

Dos años con menos margen

Trump ya se ha pronunciado y lo ha hecho echando balones fuera. "Yo no estaba en la papeleta y, si lo hubiera estado, habríamos ganado de forma aplastante", ha escrito en Truth Social. Durante la campaña había pedido precisamente que se votara como si él mismo se presentara.

Los resultados exponen el límite de esa estrategia: el apoyo que lo devolvió a la Casa Blanca no garantiza victorias republicanas cuando su nombre desaparece de la papeleta. Y su capacidad para imponer candidatos en las primarias puede terminar debilitando al partido en las elecciones generales.

Un Senado demócrata tendría capacidad para bloquear nombramientos de altos cargos y jueces federales, frenar legislación y abrir investigaciones sobre la Administración.

Trump conservaría el veto y amplias facultades ejecutivas, pero perdería una institución decisiva para desarrollar su agenda.

El castigo electoral en sus bastiones podría traducirse así en dos años de mayor vigilancia parlamentaria y negociaciones que hasta ahora podía evitar gracias a la mayoría republicana.