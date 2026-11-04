Los demócratas arrebatan Carolina del Norte a Trump y salvan Georgia: las primeras victorias clave para el Senado

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LO ESENCIAL Las claves Los demócratas han logrado sus primeros dos grandes triunfos para el Senado en Carolina del Norte y Georgia, dos estados en los que se impuso Donald Trump. El exgobernador Roy Cooper ha arrebatado a los republicanos un escaño en el Senado por Carolina del Norte, convirtiéndose en el primer demócrata en lograrlo en ese estado desde 2008. Jon Ossoff ha revalidado su puesto en Georgia tras imponerse al republicano Mike Collins, un escaño clave que los demócratas necesitaban conservar para disputar la mayoría. Ambas derrotas suponen un contratiempo para Trump, cuyos candidatos respaldados no consiguieron trasladar el tirón del expresidente a las urnas cuando él no estaba en la papeleta.

Los demócratas han conseguido sus dos primeros grandes triunfos de la noche electoral en dos estados que Donald Trump ganó en 2024.

El exgobernador Roy Cooper ha arrebatado a los republicanos un escaño en el Senado por Carolina del Norte, mientras que Jon Ossoff ha logrado la reelección en Georgia.

Dos victorias de enorme importancia para el partido, que empieza a recortar la mayoría conservadora y mantiene sus opciones de recuperar el control de la Cámara Alta.

Los resultados, confirmados por Associated Press, suponen también un revés para Trump. El presidente había respaldado personalmente a los dos candidatos republicanos derrotados.

Pero las victorias demócratas dejan una lectura política interesante: dos formas muy diferentes de enfrentarse al trumpismo han conseguido imponerse en territorios que votaron al republicano hace apenas dos años.

El primer escaño arrebatado

La victoria más importante para las cuentas demócratas ha llegado de Carolina del Norte. Roy Cooper, de 69 años, ha derrotado a Michael Whatley, antiguo presidente del Comité Nacional Republicano y candidato elegido por Trump para conservar un escaño que llevaba años en manos conservadoras.

El presidente ganó Carolina del Norte en las tres elecciones presidenciales en las que se ha presentado. Sin embargo, Cooper también consiguió gobernar el estado durante ocho años, incluso cuando Trump se imponía en las urnas.

Ahí reside una de las claves: el apoyo al presidente en unas elecciones no garantiza que sus candidatos consigan reproducirlo cuando él no figura en la papeleta.

Su campaña ha seguido una estrategia moderada, centrada en el coste de la vida, la sanidad y su capacidad para negociar con los republicanos. Una fórmula distinta a la de otros demócratas que han apostado por una confrontación más directa con la Casa Blanca.

Su triunfo convierte a Cooper en el primer demócrata elegido senador por Carolina del Norte desde 2008. Y cambia las cuentas del Congreso: los republicanos partían con 53 escaños frente a los 47 del bloque demócrata.

Con esta primera conquista, los demócratas necesitan arrebatar otros tres a sus adversarios, siempre que conserven los que ya controlaban.

Georgia, escaño imprescindible

Precisamente, en Georgia han conseguido salvar uno de esos escaños. Jon Ossoff, de 39 años, ha derrotado al congresista republicano Mike Collins, respaldado por Trump, en un estado que el presidente ganó por algo más de dos puntos en 2024.

Ossoff era el único senador demócrata que defendía su puesto en un territorio ganado por Trump. Perderlo habría obligado a su partido a conquistar un escaño republicano adicional para hacerse con la mayoría.

Su victoria permite que la conquista de Carolina del Norte se traduzca en un avance real, en lugar de quedar compensada por una derrota en Georgia.

A diferencia de Cooper, el senador ha apostado por una ofensiva frontal contra el presidente. Ha acusado a su entorno de corrupción, lo ha bautizado como la "mafia de Mar-a-Lago" y ha vinculado sus ataques con las dificultades económicas de los estadounidenses.

Pero también ha reivindicado las inversiones y ayudas conseguidas para Georgia, hasta obtener el respaldo de algunos alcaldes republicanos de localidades conservadoras.

Primeros reveses para Trump

Los republicanos tampoco han conseguido aprovechar el respaldo presidencial. En Georgia, el partido llegó dividido a las elecciones después de que Trump apoyara a Collins frente al candidato del gobernador republicano, Brian Kemp. En Carolina del Norte, Whatley no logró trasladar a las urnas el apoyo que Trump había conseguido en las presidenciales.

Ambas campañas republicanas acabaron perdiendo impulso y algunos grandes grupos conservadores desviaron recursos hacia otros estados.

Lo que inicialmente eran dos oportunidades para reforzar su mayoría terminó obligando al partido a concentrar esfuerzos en defender otros escaños que ya controlaba.

Los resultados abren ahora un debate dentro de ambos partidos. Para los demócratas, muestran que pueden competir en territorios de Trump tanto desde la moderación como desde la confrontación directa.

Para los republicanos, plantean hasta qué punto el respaldo del presidente sigue siendo suficiente para movilizar a sus votantes cuando él no figura en la papeleta.

La batalla, sin embargo, está lejos de terminar. Los demócratas todavía necesitan conquistar tres escaños republicanos más y conservar los suyos para hacerse con el control del Senado.

Georgia y Carolina del Norte no garantizan ese resultado, pero sí les permiten superar dos de las primeras pruebas de una noche decisiva para los dos últimos años de la presidencia de Trump.