Becerra, primer gobernador latino de California, promete defender a los migrantes y a las familias trabajadoras

El candidato demócrata a gobernador, Xavier Becerra, habla durante un mitin la noche de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos. REUTERS/Manuel Orbegozo

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LO ESENCIAL Las claves Xavier Becerra se convertirá en el primer gobernador latino de California tras ganar las elecciones frente al republicano Steve Hilton. El demócrata promete enfocar su mandato en la defensa de los inmigrantes indocumentados y en generar oportunidades para las familias trabajadoras. Becerra fue congresista, el primer fiscal general latino del estado y secretario de Salud durante la administración de Joe Biden. Su victoria llegó tras remontar en las encuestas y conseguir el respaldo de figuras clave como Kamala Harris y Gavin Newsom.

El demócrata Xavier Becerra, que según las proyecciones se convertirá en el primer gobernador de origen latino al frente del Gobierno de California en más de 150 años, celebró los resultados electorales y aseguró que era una "gran noche" para ser californiano, estadounidense e "hijo de inmigrantes de la Unión".



"Qué gran noche para ser californiano. Qué gran noche para ser estadounidense, para ser hijo de inmigrantes de la Unión, para estar de pie en la victoria junto a todos vosotros", dijo Becerra en un discurso en Sacramento, la capital de California, tras conocerse los primeros resultados que lo daban por vencedor de la contienda.

El demócrata de 68 años se convirtió en el primer latino elegido por voto popular al frente del estado, un hecho histórico para el que recordó la historia de sus padres: Manuel Becerra, nacido en California y criado en México, y María Teresa, quienes llegaron al estado en la década de 1950 con apenas 12 dólares en el bolsillo.

Recordó a sus progenitores como una pareja de trabajadores que crió a sus tres hijos en un apartamento de una sola habitación y logró salir adelante. También contó que su madre todavía recorta cupones de descuento para ahorrar en las compras.

"Voy a trabajar para ofrecerle a la familia trabajadora de hoy, al obrero de la construcción y a la empleada de oficina, las oportunidades que tuvieron mis padres y que ahora se merecen todos los californianos", dijo en una entrevista reciente con EFE.

El gobernador virtual dedicó gran parte de su campaña a resaltar sus raíces latinas y evocó el trabajo de su padre como obrero de la construcción y el de su madre como empleada administrativa para sacar adelante a su familia. “Se ganaron cada dólar, ahorraron cada centavo. Construyeron sus sueños californianos”, afirmó Becerra, quien aseguró que creció observando y aprendiendo de su esfuerzo.

Tres décadas

Becerra, nacido en Sacramento, California, se impuso al republicano Steve Hilton, respaldado por el presidente Donald Trump, con una campaña centrada en combatir las políticas del mandatario que afectan a los californianos, incluidos los inmigrantes sin estatus legal, proponer medidas frente al alto costo de vida y ampliar el acceso a la salud y la educación.

Conocido por su sencillez y trato afable, el demócrata de raíces mexicanas centró buena parte de su campaña en la necesidad de recuperar el "sueño californiano", el mismo que le permitió ser el primero de su familia en ir a la universidad y abrirse camino en la política estadounidense.

Su compromiso político también ha estado ligado a la defensa de los inmigrantes indocumentados, una comunidad numerosa en California, donde vive la mayor población de personas sin estatus legal del país y los latinos representan alrededor del 40% de los habitantes.

El candidato demócrata a gobernador de California, Xavier Becerra, conversa con personas en HomeBoy Industries durante su campaña electoral. REUTERS/Mike Blake

Vida política

Tras graduarse de Derecho en la Universidad de Stanford, Becerra inició su carrera política en California. Fue elegido a los 34 años para la Cámara de Representantes de Estados Unidos, donde construyó una trayectoria marcada por su habilidad para negociar y tender puentes con legisladores de ambos partidos.

Durante su paso por el Congreso participó en los trabajos legislativos que dieron forma a la Ley de Cuidado de Salud Asequible, conocida como Obamacare, y formó parte del Comité de Medios y Arbitrios, encargado de redactar y supervisar leyes relacionadas con los ingresos y el presupuesto federal.

En 2017 regresó a California para asumir el cargo de fiscal general del estado, convirtiéndose en el primer latino en ocupar esa posición. Desde allí se enfrentó a la primera Administración de Trump y presentó más de un centenar de demandas contra sus políticas, en defensa de las leyes y los intereses de California.

En plena pandemia, el entonces presidente Joe Biden (2021-2025) lo nombró secretario de Salud y Servicios Humanos (HHS), convirtiéndolo en el primer hispano en dirigir uno de los departamentos con mayor presupuesto del gobierno federal.

A pesar de su amplia trayectoria, Becerra no figuraba entre los favoritos al comienzo de la contienda. Más de 60 aspirantes buscaban llegar a la gubernatura y el entonces congresista demócrata Eric Swalwell encabezaba las encuestas y contaba con el respaldo de importantes figuras políticas del estado.

Contienda incierta

Sin embargo, la carrera dio un giro cuando varias mujeres acusaron a Swalwell de conducta sexual inapropiada y agresión sexual, señalamientos que él negó. El congresista abandonó la contienda y renunció a su escaño en la Cámara de Representantes.

Becerra aprovechó el vacío que dejó su salida y pasó de registrar entre un 3 % y un 5 % de apoyo en algunas encuestas a convertirse en uno de los principales aspirantes demócratas.

Siempre apoyado por su familia, su esposa la médica Carolina Reyes y sus tres hijas, en los últimos meses su candidatura recibió el respaldo de figuras como la exvicepresidenta Kamala Harris, el gobernador Gavin Newsom y los senadores Adam Schiff y Alex Padilla, hasta lograr avanzar a la elección general.

Ahora, desde la gubernatura, Becerra tendrá el desafío de convertir las oportunidades que marcaron su propia historia en mejores condiciones de vida para unos 39 millones de habitantes que viven en California.