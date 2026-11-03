Trump anuncia que dejará de pagar a Israel 4.000 millones anuales en ayuda militar a partir de 2027

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LO ESENCIAL Las claves Donald Trump anuncia un acuerdo con Benjamín Netanyahu para suspender los 4.000 millones de dólares anuales en ayuda a Israel a finales de este año. El expresidente asegura que Israel ya no necesita esa financiación, aunque matizó que Estados Unidos ayudará al país si fuera necesario. Netanyahu ya había expresado su intención de reducir la dependencia militar estadounidense para pasar de ser un receptor de ayuda a un socio estratégico. La decisión se produce en un contexto de caída del apoyo público a Israel en EE.UU., especialmente entre el electorado y los políticos demócratas.

El expresidente de EEUU, Donald Trump, ha anunciado que ha llegado a un acuerdo con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, para que Washington suspenda los 4.000 millones de dólares en fondos destinados a Israel a partir de finales de este año.

En declaraciones al programa Fox & Friends de Fox News, Trump aseguró que Israel ya no necesita esa financiación, mientras acusaba a algunos demócratas y políticos de izquierda de utilizar el apoyo financiero estadounidense a Israel como argumento para criticar a los republicanos.

"Ahora bien, en lo que respecta a pagar a Israel, Bibi Netanyahu y yo hemos llegado a un acuerdo: le damos a Israel 4.000 millones de dólares al año, y hace meses acordamos que vamos a detenerlo", declaró Trump. "Ya hemos acordado que para finales de este año dejaremos de pagar. Ahora bien, ayudaremos a Israel si lo necesita", afirmó.

Sin embargo, el presidente de EEUU no aclaró inmediatamente a qué fondos se refería exactamente. Un memorando de entendimiento que proporciona 3.800 millones de dólares anuales en ayuda militar estadounidense a Israel tiene 2028 como fecha de vencimiento, y ambos países han mantenido conversaciones sobre cómo evolucionará la asistencia de Washington a Israel más allá de esa fecha.

"Pueden comprar lo que quieran. Europa también puede hacerlo. Nosotros fabricamos las mejores armas del mundo", añadió Trump.

Netanyahu declaró en mayo en una entrevista con CBS que esperaba reducir gradualmente la dependencia de Israel con respecto a la ayuda militar estadounidense en un plazo de diez años. En una carta enviada en junio a un congresista de EEUU, manifestó que había llegado el momento de que Israel "pase de ser receptor de ayuda a socio".

El apoyo público estadounidense a Israel ha disminuido desde que comenzó la guerra de Gaza en 2023, especialmente entre los demócratas. Una encuesta de la Universidad de Quinnipiac realizada en junio reveló que el 48 % de los votantes y el 66 % de los demócratas consideran que Estados Unidos apoya demasiado a Israel, frente al 16 % y el 20 % registrados cuando se planteó la pregunta por primera vez en 2017.

El respaldo a Israel entre los votantes demócratas se ha desplomado. Los candidatos críticos con Israel, como Abdul El-Sayed en Michigan, han ganado las primarias demócratas en varios estados.

Incluso legisladores moderados están cada vez más dispuestos a cuestionar décadas de apoyo estadounidense a Israel.

"La izquierda utiliza el pago de 4.000 millones de dólares que no es ningún secreto para calificarla de injusticia, y no podemos permitir que eso ocurra", afirmó Trump.