Euforia demócrata: los 8 estados en donde los sondeos los ponen en cabeza para dar el vuelco en las legislativas de EEUU

De confirmarse el vuelco electoral en las legislativas, la oposición demócrata tendría poder para bloquear la agenda legislativa de la Casa Blanca.

La disputa por el control del Senado se centra en varios estados tradicionalmente republicanos como Maine, Ohio, Texas, Kansas, Alaska e Iowa.

Donald Trump afronta este examen electoral castigado por un 38% de aprobación general y un 70% de rechazo a su gestión de la inflación.

Los sondeos dan ventaja a los demócratas para arrebatar la mayoría a los republicanos en la Cámara de Representantes y ganar terreno en el Senado.

El presidente estadounidense, Donald Trump, se enfrenta este martes a su examen más duro desde que volvió a la Casa Blanca, por mucho que su nombre no figure en ninguna papeleta.

Sus compatriotas renuevan los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 de los 100 del Senado, y las últimas encuestas apuntan a que el presidente puede quedarse sin mayoría en ambas cámaras.

Tampoco es de extrañar si se tiene en cuenta que Trump llega a la cita con un 38% de aprobación en la media del estadístico Nate Silver y un 70% de rechazo a su gestión de la inflación.

Según el New York Times, desde 1946, solo Harry Truman llegó peor a unas legislativas. Perder esa mayoría daría a la oposición poder para bloquear su agenda legislativa, investigarle y abrirle un nuevo proceso de destitución.

De las dos batallas, la de la Cámara parece resuelta. Los republicanos conservan una mayoría mínima y a los demócratas les basta una ganancia neta de tres escaños para arrebatársela.

El último sondeo nacional del New York Times y la Universidad de Siena les da once puntos de ventaja, y las medias de RealClearPolitics y de Silver coinciden en 8,9.

En 2018, también contra Trump, las medias les daban 7,3 puntos y ganaron 41 escaños. Difícilmente serán tantos esta vez, porque los republicanos han redibujado a su favor más distritos que entonces, pero tampoco les hace falta un vuelco tan drástico.

Algunos dirigentes republicanos, apunta el portal Politico, ya habrían dado la Cámara por perdida en privado a mediados de octubre.

La batalla del Senado

El Senado es otra historia. Los republicanos cuentan con 53 escaños y los demócratas, con 47, incluidos dos independientes que votan con ellos.

Como el vicepresidente J.D. Vance deshace los empates, la oposición necesita 51 para sacar adelante sus propuestas, esto es, conservar todo lo que tiene y arrebatar cuatro escaños a sus contrincantes.

El de Carolina del Norte parece encarrilado. Los otros tres tendrán que salir de seis estados republicanos aún abiertos: Maine, Ohio, Texas, Kansas, Alaska e Iowa.

El New York Times da ventaja a los demócratas en todos ellos, aunque en Iowa sea de un solo punto, y el modelo de Silver les concede ya un 80% de opciones de lograr la mayoría.

Ahora bien, Don Levy, director del instituto de encuestas de Siena, avisa de que hay tantas contiendas dentro del margen de error que el Senado aún puede caer de cualquier lado.

Todo ese cálculo, por supuesto, se vendría abajo si Michigan, el único escaño demócrata que RealClearPolitics mantiene sin favorito, cambiara de manos.

Los republicanos llevan dos años soñando con él: Trump ganó allí en 2024 y su candidato, Mike Rogers, se quedó entonces a menos de 20.000 votos de entrar en el Senado.

La 'traición' de la demócrata Haley Stevens, rival de Abdul El-Sayed en las primarias de Michigan, tras apoyar este domingo al candidato republicano al Senado, Mike Rogers. Reuters

Los demócratas eligieron candidato en agosto a Abdul El-Sayed, un progresista al que el aparato del partido intentó frenar en su momento y que sigue sin encontrar consenso entre los suyos: Haley Stevens, la rival de El-Sayed en las primarias, anunció este domingo su apoyo a Rogers. Curiosamente, según su campaña, El-Sayed recaudó más de 2,4 millones de dólares ese mismo día.

50 escaños que no bastan

Con Michigan a salvo y Carolina del Norte casi amarrado, la remontada demócrata pasa necesariamente por Maine y Ohio.

Esos dos escaños ya les darían 50 senadores, el empate que hace que todo dependa de Vance. En apariencia, son los más accesibles porque no se trata de territorio hostil: Barack Obama ganó dos veces en Ohio, y Kamala Harris se impuso en Maine hace dos años. En Carolina del Norte, el exgobernador Roy Cooper aventaja en casi once puntos a Michael Whatley, y los propios republicanos parecen haber asumido la derrota: su principal grupo de financiación electoral habría paralizado allí el gasto a principios de octubre para derivarlo a Kansas.

En Maine, los demócratas perdieron a su candidato, Graham Platner, tras una acusación de agresión sexual que él niega, y lo sustituyeron por Troy Jackson, expresidente del Senado estatal. El New York Times le da seis puntos de ventaja sobre la veterana senadora Susan Collins, pero la media de RealClearPolitics la deja en 3,3.

Para consuelo de los republicanos, en 2020, todas las encuestas recogidas por RealClearPolitics daban perdedora a Collins, que acabó ganando por casi nueve puntos. Sean Trende, analista de esa misma web, sostiene que no fue casualidad: la senadora supera las expectativas de los sondeos una y otra vez, aunque es de suponer que en algún momento las propias encuestadoras habrán hecho el ajuste necesario.

En cuanto a Ohio, el demócrata Sherrod Brown perdió su escaño en 2024 e intenta volver al Senado a costa de Jon Husted, nombrado para ocupar la vacante de Vance. Trump ganó allí en 2024 por más de diez puntos, y muy lejos queda aquel estado bisagra que decidía presidencias.

Sherrod Brown candidato demócrata al Senado por Ohio. Reuters

Aun así, Brown ha encabezado casi todos los sondeos desde principios de octubre y el último del New York Times le da cinco puntos de ventaja, aunque la media de RealClearPolitics se queda en 2,8. Esta vez, además, Trump no compite, y en el mismo sondeo la demócrata Amy Acton supera al polémico Vivek Ramaswamy en la elección a gobernador.

Un mapa casi exótico

Si ganan esos tres estados, los demócratas se quedarán a un solo escaño del control del Senado, y es ahí donde el mapa se vuelve casi exótico.

Texas no elige a un senador demócrata desde 1988 y ningún candidato del partido gana allí un cargo votado a nivel estatal desde 1994. Sin embargo, el diputado James Talarico saca siete puntos en el sondeo del New York Times al fiscal general de Texas, Ken Paxton, con quien empataba en junio. Otros sondeos son más cautos: la media del Silver Bulletin deja la ventaja en 3,1 puntos y alguno sigue dando empate. Paxton llegó hasta aquí tras derrotar en las primarias de mayo al senador John Cornyn, con el apoyo de última hora de Trump.

Lo que puede suceder en Kansas tiene aún más mérito, o aún menos lógica, porque el último demócrata que ganó allí un escaño lo hizo en 1932, el año de la primera victoria de Franklin D. Roosevelt. Según Larry Sabato, politólogo de la Universidad de Virginia, es la racha negativa en activo más larga de la política estadounidense.

Quien se ha propuesto romperla es Adam Hamilton, pastor de la mayor iglesia metodista del país, que hasta febrero estaba inscrito como republicano. El New York Times le da cinco puntos de ventaja sobre el senador Roger Marshall; la CNN, cuatro, y la media de RealClearPolitics, 3,6, pese a que el propio Trump se ha volcado en estos últimos días de campaña.

Alaska, que no elige a un senador demócrata desde 2008, es la más estrecha de estas tres contiendas y también la más enrevesada. Mary Peltola supera al senador Dan Sullivan por 48% a 46% en el New York Times, con un margen de error de cinco puntos, pero allí no basta con sacar más votos que nadie: hace falta la mayoría absoluta. Los electores no marcan un solo nombre, sino que ordenan a los cuatro candidatos por preferencia.

Un cartel de campaña de la candidata demócrata al Senado por Alaska, Mary Peltola. Reuters

Si nadie supera el 50% con los primeros puestos, se elimina al que haya quedado último y sus votos se adjudican al candidato que cada uno de esos electores puso en segundo lugar. Así, hasta que alguien alcance la cifra mágica. Ese reparto no se hará hasta el 18 de noviembre, de modo que el control del Senado podría quedar dos semanas en el aire.

Y eso si no lo deciden los tribunales. En la papeleta figura un segundo Dan Sullivan, un profesor jubilado que, según una investigación del New York Times, habría sido reclutado por personas cercanas a la campaña de Peltola para restarle votos al senador republicano.

Peltola y el profesor lo niegan, por supuesto, pero antes incluso del reportaje del Times, el Departamento de Justicia ya había presentado, por orden de Trump, una demanda para bloquear la proclamación si Peltola ganaba por menos votos de los que sacara ese otro Sullivan. Aunque una jueza federal la desestimó el domingo, Washington ha recurrido, la causa penal sigue abierta y el gobernador republicano, Mike Dunleavy, ha sugerido que las pesquisas que él mismo ha ordenado podrían frenar la proclamación.

Ola sin fuerza o tsunami

En resumen, los demócratas dependen de una sola premisa: que las encuestas acierten… o que no se equivoquen estrepitosamente y siempre en su contra.

En las tres presidenciales con Trump como candidato, los sondeos subestimaron a los republicanos, de media, en 3,8 puntos del voto popular. El error, eso sí, no siempre ha ido en la misma dirección. En 2022, medio país daba por hecha una “ola roja” republicana mientras FiveThirtyEight, entonces la web de Silver, concedía a los republicanos tan solo un 59% de opciones de ganar el Senado frente al 84% de ganar la Cámara. Al final, los demócratas conservaron el Senado y sus rivales se llevaron la Cámara con apenas nueve escaños de ganancia. De hecho, desde 2016, han sido los republicanos quienes han salido ligeramente sobrevalorados en las legislativas.

Nada de esto acaba de tranquilizar a los demócratas en Texas o en Kansas. El mencionado Sean Trende, de RCP, ha comprobado que los sondeos tienden a quedarse cortos con los republicanos cuanto más conservador es el estado, que es justo donde se libra esta batalla. Además, quienes decidieron su voto en el último mes prefieren a los republicanos por nueve puntos, según el New York Times.

A mediados de octubre, Silver calculó qué pasaría si las encuestas fallaran en todos los estados a la vez: con un error de dos puntos contra los demócratas, estos aún ganarían el Senado por 52 a 48; con tres, perderían Maine y Texas y se quedarían en 50; con cuatro, perderían también Alaska y Michigan, y serían los republicanos quienes sumarían 52.

Dicho esto, el error también puede ir en sentido contrario, y entonces la mayoría demócrata podría ser aún más holgada.

Los institutos Emerson y AtlasIntel ya dan a los demócratas diez y catorce puntos de ventaja en el voto nacional, y los últimos sondeos por estados han llevado a Silver a hablar de “un tsunami azul” demócrata.

Con una ola así, Iowa, donde Trump ganó por más de diez puntos, entraría por completo en juego, y hasta podría hacerlo Carolina del Sur, donde Trump arrasó por casi 18 puntos y ningún demócrata gana un escaño desde 1998.

Darline Graham, nombrada senadora tras la muerte de su hermano Lindsey en julio, empata a 48 con la pediatra Annie Andrews en el sondeo del New York Times, aunque casi todas las demás encuestas dan ventaja a la senadora.

En palabras de Silver, “parece que los demócratas están volviendo al redil en los estados azules y los republicanos no lo están haciendo en los rojos. Si las dos premisas se cumplen - y son dos condicionales enormes -, a los republicanos les espera una noche muy larga el martes”. La euforia demócrata descansa, en definitiva, sobre el mismo instrumento que ya les falló tres veces, con una sola diferencia a su favor: esta vez, el nombre de Trump, por mucho que el propio presidente haya apelado específicamente al que considera su electorado, no está en la papeleta.