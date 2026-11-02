Texas mide el desgaste de Trump: el bastión republicano puede ser demócrata tres décadas después

El voto latino, crucial en Texas, podría darle la espalda al Partido Republicano tras haber respaldado a Trump en las elecciones presidenciales de 2024.

El desgaste del presidente Donald Trump por la inflación, la guerra en Irán y sus duras políticas migratorias impulsa la candidatura demócrata en un estado clave.

Talarico combina el rechazo a la Administración Trump con discursos de fe cristiana y justicia social para atraer a votantes moderados y conservadores descontentos.

El demócrata James Talarico amenaza el histórico dominio republicano en Texas en las elecciones de medio mandato, con ventaja en las encuestas frente a Ken Paxton.

Las elecciones de medio mandato en Texas son cruciales también por su simbolismo. Allí, un senador demócrata de 37 años amenaza con arrebatar a los republicanos un escaño clave en el Senado, en un estado que no elige a un senador demócrata desde 1988.

Nacido en 1989, el candidato demócrata al Senado James Talarico no ha visto en su estado natal un dominio distinto al republicano, pero promete "recuperar Texas" ('Take back Texas', su lema de campaña) para el Partido Demócrata, que necesita una ganancia neta de cuatro escaños para recuperar la mayoría en el Senado.

El coste de la vida, las políticas migratorias y el rechazo a la guerra de Irán, los principales lastres electorales del presidente estadounidense, Donald Trump, podrían darle a este joven político demócrata una oportunidad inédita, con las encuestas de cara.

Antiguo profesor de una escuela pública de San Antonio, legislador estatal y estudiante de teología presbiteriana, Talarico ha construido una candidatura que combina el discurso contra las élites económicas con referencias al cristianismo y la justicia social.

Su perfil resulta poco habitual dentro del Partido Demócrata. En lugar de renunciar al discurso religioso, lo utiliza para disputar a los republicanos uno de sus principales espacios tradicionales. "Mi postura política surge de mi fe", ha llegado a pronunciar.

De esta manera, Talarico no renuncia a los discursos tradicionalmente republicanos, al contrario: critica el uso político de la religión por parte de la derecha texana y trata de atraer a votantes moderados y conservadores descontentos con la Administración Trump.

Del lado republicano está el fiscal general de Texas, Ken Paxton, que cuenta con el respaldo del presidente estadounidense y del magnate Elon Musk. Paxton derrotó en las primarias republicanas al senador John Cornyn, representante del sector más tradicional del partido.

Su candidatura, sin embargo, arrastra polémicas relacionadas con acusaciones de soborno y abuso de poder que llegaron a provocar un proceso de destitución en el Parlamento estatal en 2023, aunque fue absuelto por el Senado de Texas.

La carrera electoral en Texas se ha convertido así en uno de los principales focos de atención de las 'midterms'. No solo por el simbolismo de romper más de tres décadas de dominio republicano, sino porque podría contribuir a dar un vuelco al mapa político estadounidense.

La contienda en Texas podría resultar decisiva para el control del Senado. El agregador Decision Desk da a los demócratas un 57% de probabilidades de hacerse con el control de la Cámara Alta, actualmente en manos republicanas (53 frente a 47).

Las encuestas ven favorito a Talarico, si bien mantiene el escenario abierto. La media de RealClearPolitics sitúa a Talarico unos tres puntos por delante de Paxton, mientras que otros sondeos reducen la diferencia a dos puntos.

Desgaste y voto latino

Su principal baza, más allá de un perfil político cercano al elector texano, es el propio desgaste del presidente Trump, que enfrenta estas elecciones de mitad de mandato como un referéndum al 'trumpismo' y a sus polémicas decisiones, como sus famosos aranceles 'recíprocos' o la guerra en Irán.

La economía se ha convertido así en uno de los principales obstáculos electorales del Partido Republicano, y en un arma arrojadiza para la oposición. Durante la campaña, Talarico recordó que muchos texanos votaron a Trump con la expectativa de que redujera los precios: no lo ha conseguido.

“Mucha gente votó por Trump porque creía que iba a bajar los precios, pero a un año de este Gobierno ha hecho lo contrario. Mucha gente pensó que iba a acabar con la corrupción, pero está peor que nunca”, ha criticado en una entrevista concedida a la agencia EFE.

Otra de las claves electorales será el comportamiento del electorado latino, que representa cerca de un tercio de los votantes texanos. En las presidenciales de 2024, esta población se inclinó hacia Trump, rompiendo con décadas de mayor respaldo al Partido Demócrata.

Ahora, las políticas migratorias de la Casa Blanca y el encarecimiento de la vida pueden complicar la continuidad de ese apoyo. Precisamente, Talarico ha convertido las actuaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en uno de sus principales argumentos de campaña.

El candidato ha calificado a la agencia de “policía secreta” y ha propuesto limitar sus actuaciones mediante la obligación de utilizar cámaras corporales y la prohibición de que sus agentes oculten sus rostros.

“Esta Administración nos está fallando, con hombres enmascarados, en carros sin marcar, que están secuestrando y asesinando a nuestros vecinos frente a nuestros ojos”, ha denunciado a EFE el político demócrata.

La batalla tampoco se limita al Senado. La demócrata Gina Hinojosa compite por la gobernación frente al republicano Greg Abbott, que busca un cuarto mandato.

La oposición ha cuestionado su cercanía a las grandes tecnológicas y la expansión de los centros de datos, una cuestión que también ha generado rechazo por su consumo de agua y electricidad.