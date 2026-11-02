Terremoto en el Partido Demócrata: Haley Stevens rompe filas y apoya al candidato republicano en Michigan

Donald Trump calificó de "valiente" la decisión de Stevens, mientras que El-Sayed quitó importancia al respaldo y afirmó estar centrado en las políticas públicas para los ciudadanos.

Las discrepancias sobre la política respecto a Israel y las tensiones en la campaña dinamitaron la relación entre ambos dirigentes demócratas.

Stevens perdió las primarias de agosto de 2026 frente al candidato progresista Abdul El-Sayed por un ajustado margen del 1% (48,5% frente a 47,5%).

La congresista demócrata Haley Stevens ha anunciado su apoyo al candidato republicano Mike Rogers para el Senado por Michigan, rompiendo filas a dos días de las elecciones de medio mandato.

Si la pelea por el control del Congreso en EEUU parecía ya una película de acción, pocos imaginaban este giro de guion. A dos días de que se celebren las elecciones de medio mandato, la congresista federal —y demócrata— Haley Stevens ha dado un giro a los acontecimientos al respaldar al candidato republicano al Senado, Mike Rogers.

Este domingo, la dirigente apareció junto a Rogers en un servicio religioso en Detroit. Con ello, rompe con el candidato de su partido, Abdul El-Sayed, al que se enfrentó en las primarias demócratas.

Lo cierto es que el propio El-Sayed derrotó a Stevens por un estrecho margen en las primarias del pasado agosto, algo que enfadó a la congresista y a parte del partido.

Abdul El-Sayed, un médico nacido en Michigan de padres egipcios, ganó las primarias demócratas de agosto de 2026 frente a Haley Stevens por aproximadamente un punto porcentual: 48,5% frente a 47,5%.

Fueron unas primarias decisivas, con El-Sayed apoyado por figuras progresistas como Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez o Zohran Mamdani, y Stevens respaldada por parte del establishment demócrata y grupos proisraelíes.

El-Sayed se presenta para ocupar el escaño que deja el senador demócrata Gary Peters y, si gana, sería el primer musulmán elegido senador de EEUU. Algo que ha suscitado ataques tanto entre los republicanos como entre los demócratas.

Precisamente, aunque Stevens había respaldado inicialmente a El-Sayed, la relación se deterioró por discrepancias en torno a la postura del candidato sobre Israel y la difusión de un controvertido anuncio electoral.

Ya habían chocado antes a raíz de un anuncio de campaña de un grupo liberal externo que culpaba a Israel de los altos precios de los alimentos. El-Sayed criticó el anuncio y afirmó que no tenía nada que ver con su contenido.

"Lo que nos define como habitantes de Míchigan no es el odio, y eso no es lo que estamos viendo ahora mismo en nuestro candidato demócrata", afirmó la dirigente demócrata. "Por eso voy a apoyar a Mike Rogers", declaró Stevens.

Por ello, cuando Stevens acompañó a Rogers, las reacciones no tardaron en llegar.

El-Sayed restó importancia al apoyo de su antigua rival al contendiente conservador y rechazó centrarse en disputas partidistas.

"Al final del día, la verdad es que no pienso en Haley Stevens", zanjó El-Sayed ante las preguntas de la prensa sobre si consideraba la acción como una traición al Partido Demócrata.

"Pienso, como he dicho, en las 9.999.998 personas restantes que no son ellos dos. Me interesan mucho menos las maniobras políticas que las políticas públicas que afectan a la gente", afirmó el aspirante progresista.

Por su parte, Trump elogió la decisión de Stevens en un mensaje en su red social, Truth Social, donde la calificó de "valiente" y aseguró que ha demostrado una "lealtad casi sin precedentes hacia el gran pueblo de Michigan".

Trump, que definió a la legisladora como una "demócrata muy respetada" con amplio calado entre las comunidades afroamericana y judía del estado, añadió que "dijo lo que muy pocos están dispuestos a decir".

A su vez, Stevens, cuestionada por respaldar a Rogers en medio de los duros ataques que sectores republicanos han vertido contra la religión musulmana de El-Sayed, negó que su decisión esté motivada por prejuicios religiosos.

"Esto no es en absoluto antimusulmán. Es simplemente mi postura en este momento. Estoy en una iglesia, estoy con mi fe, estoy siendo honesta con la ciudadanía", declaró Stevens.

Además, en sus redes sociales aseguró que siente que no hay un hueco para ella.

I am endorsing Mike Rogers for the United States Senate today. https://t.co/pQgfSBuhOJ — Haley Stevens (@HaleyforMI) November 1, 2026

"Estas elecciones están muy reñidas, todos lo sabemos, pero Abdul dejó claro que no era bienvenida en su campaña, que no me necesitaba allí, que no me quería allí", declaró Stevens a los periodistas tras el servicio religioso del domingo.

Estaba previsto que ambos aparecieran juntos en otro acto el domingo, pero, según varias informaciones, El-Sayed le pidió que no acudiera.