EEUU somete el 'trumpismo' a plebiscito en unas 'midterms' marcadas por la guerra de Irán y el encarecimiento de la vida

La pérdida de las cámaras limitaría la agenda del presidente, quien ya ha amenazado con usar de forma sistemática su derecho de veto si la oposición toma el Congreso.

La popularidad de Donald Trump ha caído al 31%, lastrada por el descontento social ante el coste de la vida y el rechazo a la intervención militar.

Los demócratas parten como favoritos para recuperar la Cámara de Representantes, mientras los republicanos luchan por no perder su estrecha mayoría en el Senado.

Las elecciones de medio mandato en EEUU evalúan el 'trumpismo' en un contexto marcado por la inflación, el alza de los carburantes y la guerra en Irán.

Aunque su nombre no figurará en las papeletas, las elecciones de medio mandato en Estados Unidos someterán a Donald Trump a un plebiscito ante el encarecimiento de la vida, el alza del precio de la gasolina y la guerra todavía en curso en Irán.

Las elecciones legislativas del 3 de noviembre, intercaladas entre las generales, serán los últimos comicios del presidente estadounidense, que no podrá presentarse en 2028, por imperativo constitucional, a un tercer mandato. Así, las 'midterms' serán, en la práctica, un referéndum a un 'trumpismo' en crisis.

Sin embargo, Trump confía en que su personalísima figura sea un reclamo electoral suficiente para darle la vuelta a las encuestas, favorables al Partido Demócrata. "Imaginen que votan por mí", pidió a sus seguidores en un mitin en Dallas.

La popularidad del magnate ha ido en caída libre en los últimos meses, hasta un mínimo del 31% durante la campaña electoral, en línea con el descontento de los estadounidenses con el alza de los precios y la impopular guerra de Irán, que han tocado el bolsillo de las familias.

El desgaste presidencial amenaza con pasar factura al Partido Republicano en las dos cámaras en juego. Las 'midterms' renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 de los cien asientos del Senado, ambas, actualmente, en manos republicanas.

Las encuestas dejan a los republicanos prácticamente sin opciones de reeditar su mayoría en la Cámara de Representantes. Según el agregador Decision Desk, los demócratas tienen un 80% de probabilidades de recuperar el Congreso estadounidense.

Ante este escenario, Trump ha centrado sus esfuerzos en la campaña al Senado, en un intento por conservar los estados que le eran favorables o donde la disputa está reñida, como Texas, Ohio, Iowa, Kansas, Misisipi, Carolina del Norte y Carolina del Sur.

El mandatario cerró el domingo su maratoniana gira con actos en Iowa y Kansas, estados del cinturón agrícola y de tradición republicana donde su partido lucha hasta el último momento por mantener escaños en el Senado.

Vetos cruzados

El 'trumpismo' ha puesto toda la carne en el asador en estos estados ante el temor, como pronostican las encuestas, de perder también el control de la Cámara Alta, en la que actualmente tiene una mayoría de 53 a 47.

Perder cualquiera de las dos cámaras limitaría el margen de maniobra de Trump durante los dos últimos años de su mandato y permitiría a los demócratas bloquear parte de la agenda presidencial e, incluso, someter al presidente a un juicio político, un extremo que no destaca la oposición.

Más allá del 'impeachment', improbable por la aritmética del Senado (exige dos tercios de los senadores), el nerviosismo en la Casa Blanca está justificado. Una hipotética mayoría demócrata en el Congreso posibilitaría controlar comisiones e intensificar las investigaciones sobre el Gobierno.

El cambio en el Senado también traería consecuencias, puesto que desempeña un papel clave, entre otras cuestiones, en la política exterior y en la confirmación de los nombramientos presidenciales para el gabinete y el Tribunal Supremo.

En ese escenario, Trump ya avanzó que se convertirá en el "señor Veto" en caso de vuelco en las cámaras legislativas, bloqueando sistemáticamente las iniciativas impulsadas por una mayoría demócrata, para forzarlos posteriormente a negociar acuerdos.

"No sería la primera vez. Tienes un presidente que no cuenta con la Cámara de Representantes o el Senado, ellos envían propuestas, las vetas y, finalmente, después de un mes o dos de vetarlo todo, se acercan y cierras un acuerdo", argumentó en una entrevista en Fox News.

Así, el veto se convertiría en la principal herramienta de Trump para frenar el avance demócrata, mientras que maniobraría para tratar de gobernar mediante sus competencias ejecutivas, aunque están sujetas a límites legales y al control de los tribunales.

El presidente podría bloquear cualquier iniciativa legislativa aprobada por la oposición, aunque el Congreso tendría la posibilidad de levantar el veto si reúne una mayoría de dos tercios en la Cámara de Representantes y el Senado, algo difícil de conseguir.

Economía doméstica

A pesar de anticipar una posible confrontación institucional, el presidente no tira la toalla y confía en que en que los republicanos mantengan el control legislativo tras los comicios. No lo tendrá fácil: el alto coste de vida, el principal lastre durante la campaña, frena cualquier esperanza de revertir las encuestas.

Así, el principal desgaste llega por la economía doméstica. Trump regresó a la Casa Blanca en enero de 2025 con la promesa de contener la inflación y aliviar la presión sobre los hogares. Sin embargo, la evolución de los precios sigue siendo uno de los puntos débiles de su Administración.

El IPC estadounidense alcanzó el 3,7% interanual en septiembre, tres décimas más que en agosto, impulsado principalmente por el encarecimiento de los carburantes y la energía. La guerra contra Irán ha agravado esta situación.

Las tensiones en Oriente Medio han alterado el tráfico comercial por el estrecho de Ormuz y han presionado al alza los precios energéticos, con la gasolina como uno de los principales indicadores del malestar económico de los votantes. La impopularidad de la intervención militar también supone un problema para Trump, que llegó al poder con el compromiso de evitar nuevos conflictos.

A esta combinación se suma una creciente desconfianza hacia la inteligencia artificial (IA), otro de los motores de crecimiento de la economía estadounidense. Aunque la apuesta inversora en esta tecnología ha contribuido a impulsar la actividad, también despierta inquietud por sus posibles efectos sobre el empleo.

Aunque Estados Unidos mantiene un crecimiento sólido, apoyado en el consumo y en la inversión vinculada a la tecnología y la IA, la expansión del PIB no ha impedido que el encarecimiento de los bienes y servicios siga condicionando la percepción de los ciudadanos sobre su situación económica.

Así, las 'midterms' medirán hasta qué punto el desgaste económico y el rechazo a la intervención militar han erosionado el respaldo al proyecto político de Trump. El presidente no se juega su cargo, pero sí la posibilidad de afrontar los dos últimos años de mandato con un Congreso dispuesto a respaldar su agenda o a ponerle obstáculos.