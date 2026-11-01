El momento en el que el avión impacta en Florida.

Un avión privado pierde el control y se estrella en una zona residencial de Florida: mueren sus nueve ocupantes

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LO ESENCIAL Las claves Un avión privado Learjet 60 se ha estrellado en una zona residencial del condado de Palm Beach (Florida), provocando la muerte de sus nueve ocupantes. La aeronave despegó desde Austin (Texas) con destino a las Bahamas y perdió más de 8.000 metros de altitud en solo un minuto antes del impacto. El accidente provocó una fuerte explosión e impacto contra el suelo, dejando las carreteras de la zona cerradas al tráfico tras el siniestro. La Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de EE. UU. investigan las causas de la tragedia.

Las autoridades estadounidenses investigan ya el siniestro de un avión privado que se ha estrellado este domingo con nueve personas a bordo en una zona residencial del condado de Palm Beach, en Florida.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte trabajan ya para esclarecer lo ocurrido.

Según ha podido confirmar el secretario de Transportes de EEUU, Sean Duffy, las nueve personas han fallecido.

Today's plane crash in Palm Beach County, Florida is a horrific tragedy Here's what we know: - At 12:50 PM ET, a Learjet 60 crashed in a neighborhood near Cresthaven, FL - All 9 people on board were killed - The aircraft departed from Austin, Texas, and was headed to the Bahamas - The FAA is sending a team to the scene to support the @NTSB's investigation Please join me in praying for the families and loved ones of those we lost — @FAANews & @USDOT are closely monitoring this crash and will share updates as we learn more — Secretary Sean Duffy (@SecDuffy) November 1, 2026

El aparato siniestrado era un avión privado Learjet 60 que volaba hacia Bahamas desde el Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom, según informa la FAA.

El avión descendió unos 8.230 metros en un minuto, justo antes de que se interrumpieran los datos de seguimiento del vuelo, según el sitio web ADS-B Exchange.

Varios videos publicados en redes sociales muestran a la aeronave al impactar bruscamente contra el suelo y convirtiéndose en una enorme bola de fuego que dejó un cráter en el pavimento.

WATCH: New video shows Learjet 60 business jet crashing near West Palm Beach, Florida. The plane was completely disintegrated upon impact. Number of casualties unknown. https://t.co/l5JT9KEWnQ — BNO News (@BNONews) November 1, 2026

El lugar del accidente se encuentra unos 6,4 kilómetros al sur del aeropuerto de West Palm Beach, rebautizado a principios de este año como Aeropuerto Donald Trump en honor del actual presidente estadounidense.

Todos los carriles de la avenida Military Trail, que se encuentra entre Cresthaven Boulevard y la Décima Avenida Norte, permanecen cerrados hasta nuevo aviso, indicó la oficina del sheriff de Palm Beach.