Trump levanta el bloqueo a la venta de 'Patriot' a Ucrania: Canadá, Alemania y Noruega pagarán 500 nuevos misiles

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LO ESENCIAL Las claves EEUU autorizó la venta de 500 misiles Patriot a Ucrania por 2.100 millones de dólares tras semanas de retrasos en las entregas. El envío será financiado íntegramente por Alemania, Canadá y Noruega, sin necesidad de fondos estadounidenses. Zelenski denunció que las demoras afectaban a la defensa frente a los constantes ataques rusos a la infraestructura energética. El anuncio coincidió con la reunión del G20 en Atlanta, marcada por el rechazo europeo a la presencia del ministro ruso Lavrov.

El Departamento de Estado de EEUU autorizó este viernes la venta a Ucrania de 500 misiles para las baterías antiaéreas Patriot por un valor de 2.100 millones de dólares, después de que Kiev denunciara durante varias semanas retrasos en el suministro de municiones.

La Administración de Donald Trump detalló en un comunicado que el envío de esos misiles estará financiado por Alemania, Canadá y Noruega, sin fondos estadounidenses.

En las últimas semanas, las tensiones entre Estados Unidos y Ucrania han aumentado por la decisión de Washington de suavizar algunas sanciones a Rusia y por los retrasos en el suministro de municiones.

La venta se dio a conocer durante la reunión de ministros de Exteriores del G20, que se celebra en Atlanta (Georgia, EEUU) bajo la presidencia del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

A la cita asiste también el ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, cuya presencia ha provocado el rechazo de los miembros europeos del G20, que boicotearon la tradicional foto de familia.

Ucrania, que no forma parte del G20 pero ha participado en otras ediciones del foro, no ha sido invitada por Estados Unidos, país anfitrión.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha denunciado reiteradamente las prolongadas demoras en la entrega de misiles para los sistemas Patriot que Estados Unidos debía suministrar a Ucrania y que ya habían sido pagados por sus aliados.

Según ha advertido, estos retrasos dificultan la defensa del país frente a los misiles balísticos rusos.

Este mismo viernes, Zelenski recordó en redes sociales que la infraestructura energética ucraniana sufre "todos los días" el impacto de los ataques aéreos rusos.

Según el Departamento de Estado, los misiles, fabricados por la compañía estadounidense Lockheed Martin, permitirán mejorar "la capacidad de Ucrania para hacer frente a las amenazas actuales y futuras mediante el fortalecimiento de sus capacidades integradas de defensa aérea y antimisiles".

Durante varias semanas de octubre, el Pentágono mantuvo en suspenso la autorización necesaria para transferir misiles interceptores Patriot a Kiev, incluidos aquellos envíos que ya habían sido adquiridos o cedidos por países aliados europeos.

La legislación estadounidense exige la aprobación expresa del secretario de Defensa para la transferencia a terceros países de armamento de fabricación norteamericana.