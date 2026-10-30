La treta de la demócrata Peltola en Alaska: 'fichó' a un candidato con el mismo nombre que su rival para confundir al votante

Donald Trump calific#333333 la estrategia de fraude y pidi#333333 que la candidata dem#333333crata y su hom#333333nimo sean procesados penalmente y excluidos de las elecciones.

Las autoridades y tribunales ratificaron la presencia del profesor en la papeleta, la cual diferencia a ambos candidatos por su segundo nombre y filiaci#333333n pol#333333tica.

El gobernador de Alaska orden#333333 investigar si la maniobra vulner#333333 la ley, mientras una comisi#333333n del Congreso ha citado a declarar a miembros de la campa#333333a de Peltola.

Asesores de la candidata dem#333333cratas Mary Peltola 'ficharon' a un profesor jubilado llamado igual que su rival republicano, Dan Sullivan, para confundir a los votantes en Alaska.

En Alaska, dos candidatos al Senado de Estados Unidos se llaman Dan Sullivan. Uno es el senador republicano que busca la reelección con el respaldo de Donald Trump. El otro, un profesor jubilado de un pequeño pueblo pesquero. Comparten nombre, pero asesores demócratas fueron a buscar al segundo para intentar que algunos votantes lo confundieran con el primero.

La maniobra pretendía facilitar la victoria de Mary Peltola, la candidata demócrata, en una de las elecciones que pueden decidir el control del Senado. La búsqueda en los registros electorales condujo a Petersburg, una localidad del sureste de Alaska a la que solo se llega por aire o por mar.

Los mensajes internos y los testimonios publicados por el New York Times han puesto bajo la lupa la campaña de Peltola, que niega haber participado en el reclutamiento. El gobernador ha ordenado investigar si se vulneró la ley. Una comisión del Congreso ha pedido que declaren la exdirectora de campaña y el asesor que habría organizado la búsqueda del candidato.

Una papeleta a medida

La estrategia aprovechaba el sistema electoral de Alaska: todos los aspirantes concurren a las mismas primarias y los cuatro más votados pasan a las elecciones generales, con independencia del partido. El objetivo era dividir los apoyos republicanos mientras Peltola concentraba los demócratas.

Uno de los encargados de encontrar candidatos era Jerid Kurtz, un asesor de Ohio que utilizaba el nombre falso de Zane. Según ha relatado Elisa Rios, la exdirectora de campaña de Peltola, fue él quien comunicó haber localizado al profesor, dispuesto a presentarse si así ayudaba a la demócrata.

Las autoridades electorales excluyeron al maestro en junio por considerar que pretendía confundir a los votantes. El día 26, un tribunal de primera instancia de Anchorage ordenó reincorporarlo a la papeleta. El Supremo estatal ratificó el fallo tres días después. Los mensajes que se han hecho públicos muestran cómo asesores de Peltola y del comité demócrata celebraron su continuidad: varios respondieron con corazones al anuncio.

Tras las primarias de agosto, otro candidato demócrata recibió llamadas para que se retirara. Su renuncia abrió paso a un republicano y dejó a Peltola como única demócrata entre los cuatro aspirantes al escaño.

Rios, despedida en agosto, sostiene que Peltola conocía el plan, aunque no participaba directamente. Después ha intentado retirar sus declaraciones. Tanto la campaña como el comité demócrata que coordina las elecciones al Senado niegan haber participado.

Un profesor sin apenas campaña

El Sullivan de Petersburg tiene 69 años y vive en la zona desde 1980. Trabajó para el Servicio Forestal estadounidense y pasó más de veinte años enseñando en primaria. Defiende que tiene motivos propios para presentarse.

Asegura que no ve prosperar a su pueblo y reprocha al senador que no escuche a sus vecinos. Según su relato, la gota que colmó el vaso fue su silencio ante el fondo de compensación propuesto por Trump que podía beneficiar a los asaltantes del Capitolio.

El debate electoral entre Mary Peltola y Dan Sullivan REUTERS/Kerry Tasker

Ha votado a demócratas, incluida Peltola, pero se define como un republicano moderado. Entre sus preocupaciones cita la vivienda, la sanidad y el coste de la vida. También critica los recortes federales y la pérdida de datos científicos necesarios para la pesca.

Apenas ha hecho campaña. Al principio ni siquiera pensaba recaudar dinero. Explica que tramitó la aceptación de donaciones cuando necesitó pagar a los abogados. Los pleitos, sostiene, le han impedido desarrollar la candidatura como quería.

La papeleta distingue a ambos Sullivan. El senador aparece como Dan S. Sullivan, republicano y titular del escaño. El maestro figura como Daniel J. Sullivan Jr., sin afiliación partidista. Él asegura que los electores pueden diferenciarlos.

La atención nacional ha terminado por desbordarlo. Esta semana ha descrito la presión como un estrés "interminable" y, a veces, "paralizante". Para la noche electoral prepara una reunión con unos pocos amigos. Está deseando que termine.

Los votos que pueden decidirlo

El profesor consiguió un 2,5% de los votos en las primarias de agosto. Si vuelve a reunir un porcentaje similar el próximo martes, sus apoyos podrían resultar decisivos en una elección ajustada.

Eso no significa que todos sean votos perdidos para el senador. Alaska permite ordenar a los candidatos por preferencias. Si nadie supera el 50%, se elimina al menos votado y sus papeletas pasan a la siguiente opción indicada que siga en la carrera. Quien elija primero al maestro puede colocar después al senador y acabar contribuyendo a su victoria.

La demanda del Departamento de Justicia plantea qué hacer si el republicano pierde, pero habría ganado sumando los votos de su homónimo. En ese supuesto, pide bloquear la certificación del resultado mientras se investiga si los electores se confundieron. En paralelo, el Departamento de Justicia mantiene desde hace meses una investigación penal sobre las circunstancias de la candidatura.

El presidente está indignado. El miércoles, exigió que Peltola y el profesor fueran excluidos de la competición y procesados. "Creo que debería ser procesada penalmente por lo que hizo". En redes sociales también los ha acusado de mentir ante los tribunales y cometer perjurio.

Reclutar candidatos para restar votos a un rival es, en sí mismo, legal en Estados Unidos y una táctica utilizada por ambos partidos. Por eso, las propias autoridades electorales de Alaska han pedido desestimar la demanda: sostienen que carece de base legal y que la papeleta ya distingue a los dos Sullivan.

Este jueves, Trump ha puesto en duda que Peltola pueda ocupar el escaño incluso si gana. "Bueno, habrá que ver qué pasa", ha respondido. "Me cuesta creer que se le permita siquiera presentarse".