El presidente de EEUU, Donald Trump, aborda el Air Force One en la Base Andrews, en Maryland. Reuters

El revés en las encuestas obliga a Trump a rectificar y mantener su agenda de mítines de este fin de semana en Iowa y Kansas

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LO ESENCIAL Las claves Donald Trump rectifica en menos de 24 horas y mantendrá sus mítines en Iowa y Kansas tras cancelarlos inicialmente para hacer actos virtuales. El cambio de estrategia busca movilizar el voto republicano a cuatro días de las elecciones ante unos sondeos desfavorables en ambos estados. La cancelación previa había desatado rumores sobre su estado de salud, generando un tenso enfrentamiento entre Trump y un periodista. El presidente intensifica su gira de campaña centrándose en pelear la mayoría en el Senado y contener el avance demócrata en lugares como Florida.

En menos de 24 horas Donald Trump se ha visto obligado a dar un giro de 180 grados a su decisión de prescindir de los mítines previstos este fin de semana en Iowa y Kansas.

El jueves, el mandatario republicano no vio necesaria su presencia en los actos previstos en ambos estados y decidió sustituirlos por mítines virtuales.

A cuatro días de las elecciones legislativas de medio mandato, las alarmas en el Partido Republicano han saltado ante los resultados que arrojan los sondeos, forzando al propio Trump a retomar su contacto con las masas en busca de movilizar el voto.

El propio Trump declaró el jueves a la prensa que no sentía la necesidad de ir a Kansas, donde el senador republicano Roger Marshall se enfrenta a una contienda inesperadamente reñida contra el demócrata Adam Hamilton. "Le está yendo muy bien. Tendremos una gran noche el martes", afirmó en aquel momento.

Sin embargo, tanto en Kansas como Iowa, dos estados del Medio Oeste de tradición republicana, los sondeos apuntan ya a una cierta ventaja demócrata.

La anulación de ambos mítines había desatado incluso rumores sobre su estado de salud y cansancio.

El mandatario llegó incluso a insultar a un periodista de la agencia Reuters por preguntarle el jueves si tras este cambio de agenda figuraba alguno de estos motivos. "Eres repugnante. Ponte en forma. Tienes un aspecto terrible", dijo al reportero durante una ronda de preguntas a su llegada a la base Andrews, tras regresar de un mitin en Carolina del Sur.

Una fuente cercana al presidente señaló a la agencia Efe que ambos mítines se "reprogramaron por motivos de calendario para dar cabida a casi 20 mítines virtuales adicionales que se añadieron recientemente a su agenda".

"Trump adora a sus seguidores. ¡Nadie trabaja más duro, lucha con más ahínco ni ama más al pueblo estadounidense que él", aseveró esta fuente.

Los mítines de este fin de semana forman parte de la intensa gira que el presidente ha puesto en marcha en la recta final de la campaña en un momento en que los sondeos dan prácticamente por hecha la victoria demócrata en la Cámara de Representantes y cuando la batalla por lograr la mayoría en el Senado está muy reñida.

Este viernes, Trump hará campaña en Florida, con la esperanza de movilizar a sus seguidores en un estado que ganó con facilidad en 2024, pero donde la votación anticipada se ha inclinado hacia los demócratas.

Esta será su última parada en un estado que los republicanos suelen dar por ganado, tras los actos de campaña celebrados a principios de esta semana en Mississippi y Carolina del Sur.