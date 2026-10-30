El ministro ruso de Exteriores Serguéi Lavrov este viernes en la cumbre del G20 en Atlanta (EEUU). Europa Press

El G20 de Exteriores arranca sin la tradicional foto de familia tras el rechazo de los europeos a aparecer con el ruso Lavrov

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LO ESENCIAL Las claves La reunión del G20 de Exteriores en Atlanta arrancó sin la foto de familia por el rechazo europeo a posar junto al ministro ruso Serguéi Lavrov. Estados Unidos decidió cancelar la sesión fotográfica para evitar distracciones diplomáticas y mantener el foco en los debates de fondo. Los ministros de Alemania y Polonia lideraron la negativa, asegurando que no puede haber normalidad en las relaciones con Rusia debido a la guerra en Ucrania. El encuentro se produce en medio de tensiones entre Washington y Kiev tras el alivio de algunas sanciones a Rusia por parte de la Administración Trump.

La reunión de ministros de Exteriores del G20, que comenzó este viernes en Atlanta (Estados Unidos), arrancó sin la tradicional foto de familia debido a la oposición de los representantes europeos a aparecer junto al ministro ruso Serguéi Lavrov por la guerra en Ucrania.

Estados Unidos, país anfitrión, decidió eliminar de la agenda la foto de familia tras constatar que algunas delegaciones no querían participar y para evitar "distracciones", confirmaron fuentes del Departamento de Estado.

"En lugar de permitir que una sesión fotográfica protocolaria se convirtiera en una distracción diplomática, Estados Unidos decidió prescindir de la foto y mantener la atención en los debates de fondo", explicaron.

Pese a la discrepancia, el resto de la agenda se mantiene sin cambios y los ministros europeos sí participaron en la reunión presidida por el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, a la que también asistió Lavrov.

Previamente, a su llegada al recinto del G20, el ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul, fue el primero en descartar una foto de familia con Lavrov.

"No habrá ninguna foto de familia en la que nuestros socios europeos aparezcan junto al señor Lavrov, porque sigue siendo válido lo que ya dije ayer: no puede haber normalidad en las relaciones con Rusia", declaró a la prensa.

También el ministro polaco de Exteriores, Radoslaw Sikorski, se opuso a posar con su homólogo ruso: "No soy el único que no quiere fotografiarse con Lavrov", declaró.

Los europeos ya boicotearon la foto de familia con el ministro ruso en la reunión de Finanzas del G20, celebrada en Carolina del Norte.

Lavrov llegó la noche del jueves a Atlanta para participar en la reunión ministerial, después de que la Cancillería rusa denunciara demoras de Washington en la concesión de visados a su delegación.

Además del ministro alemán, participan la alta representante de la Unión Europea (UE), Kaja Kallas; el ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot; el del Reino Unido, Ed Miliband, y la viceministra italiana, Maria Tripodi.

La reunión se celebra en un contexto de deterioro de las relaciones entre Washington y Kiev, tras la decisión de la Administración Trump de aliviar algunas sanciones contra Rusia.

El presidente estadounidense ha invitado además a su homólogo ruso, Vladímir Putin, a la reunión de líderes del G20 que se celebrará el próximo diciembre en Miami, aunque el Kremlin no ha confirmado todavía su asistencia.