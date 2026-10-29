Hegseth amplía su purga y cesa al principal estratega militar del Pentágono cuando Trump sopesa más ataques contra Irán

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LO ESENCIAL Las claves Pete Hegseth ha destituido al teniente general Brett Sylvia, principal estratega militar del Pentágono, en el marco de la purga de altos cargos para colocar a figuras afines a sus políticas. El cese se produce mientras Donald Trump sopesa las opciones y riesgos de reanudar la campaña de bombardeos sobre Irán, presionado por Benjamin Netanyahu. EE. UU. ha enviado un tercer grupo de combate con un portaaviones y 9.000 tropas a Oriente Próximo, mientras advierte a sus aliados de posibles ataques de represalia. El movimiento forma parte de un plan del Pentágono para reducir un 20% el número de altos oficiales militares bajo el argumento de una búsqueda de rendición de cuentas.

Pete Hegseth fulmina a un nuevo alto cargo del Ejército de Estados Unidos. El autodenominado secretario de Guerra, en su estrategia de sacudir el mando militar y colocar a figuras más afines a sus políticas, ha cesado al principal estratega militar del Pentágono, el teniente general Brett Sylvia.

Se trata del último episodio de la purga castrense emprendida por Hegseth y la Administración Trump y se registra además en un momento crítico: cuando el presidente estadounidense valora las opciones -y los riesgos- de reanudar la campaña de bombardeos sobre Irán, presionado por su principal aliado, Benjamin Netanyahu.

Sylvia ha sido destituido de su cargo como jefe de estrategia, planes y políticas en el Estado Mayor Conjunto del Ejército estadounidense, según ha adelantado The Atlantic. Se trata del segundo general en ser apartado de este puesto desde que Hegseth llegó al Departamento de Guerra -antes de Defensa-: el anterior, Joseph McGee, renunció por discrepancias con su superior.

Un portavoz del Estado Mayor Conjunto señaló que "el presidente, el Estado Mayor Conjunto y la Fuerza Conjunta expresan su más profundo agradecimiento al teniente general Brett Sylvia y a su familia por sus 32 años de distinguido servicio a nuestra nación" y que "le desean a él y a su familia lo mejor".

El principal estratega militar del Pentágono, una posición conocida como J5, y su equipo son los responsables de elaborar y coordinar planes militares, tanto con el jefe del Estado Mayor como con la Casa Blanca. Su biografía ha sido eliminada de la página web del Estado Mayor Conjunto.

En Washington llevan semanas valorando la posibilidad de reanudar los ataques contra Irán ante el bloqueo de las negociaciones diplomáticas. Pero Trump de momento ha frenado los pies a Netanyahu, quien le solicitó varias veces bombardear a la República Islámica antes de las elecciones en Israel del pasado martes.

El mandatario estadounidense no ha querido volver a la guerra directa con Teherán al menos hasta que se celebren las midterms del próximo 4 de noviembre, ante el riesgo de un castigo de sus votantes.

Según informa la agencia Associated Press, funcionarios y diplomáticos estadounidenses han advertido a sus aliados en Oriente Próximo que estén preparados ante una hipotética reanudación de las operaciones militares contra la República Islámica y para ser víctimas de posibles ataques de represalia.

De hecho, un tercer portaaviones junto a su grupo de ataque se dirige hacia la región, con unas 9.000 tropas estadounidenses a bordo. Trump ha prometido a Netanyahu en los últimos días que tienen que "acabar el trabajo", en referencia al régimen de los ayatolás.

En lo que parece una última oportunidad para la diplomacia, el vicepresidente JD Vance ha contactado con dos altos cargos iraníes -uno político y otro militar- mediante una carta enviada a través de los intermediarios cataríes para tratar de reanudar las negociaciones de paz, según informa The New York Times.

El caso del teniente general Brett Sylvia es el más reciente de una catarata de despidos o retiros forzados de generales, almirantes y otros altos cargos militares desde que Hegseth se hizo con el control del Pentágono, sin apenas justificación o dar explicaciones.

El mes pasado, el secretario de Guerra ordenó a sus fuerzas armadas duplicar la reducción del número total de altos oficiales hasta lograr unos recortes del 20% antes del próximo año. "Yo lo llamo rendición de cuentas, es algo que debió haberse hecho hace mucho tiempo", justificó durante una intervención ante militares en la Base del Cuerpo de Marines de Quantico.