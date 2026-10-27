Un informe sobre el 'caso Epstein' revela que la exmiss suiza Beatrice Keul acusó a Trump de violarla en 1993

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LO ESENCIAL Las claves Un informe de los demócratas del Comité Judicial de la Cámara de Representantes revela que la exmiss Suiza Beatrice Keul acusó a Donald Trump de haberla violado en noviembre de 1993 en Nueva York. El documento señala que Trump y Jeffrey Epstein utilizaban el certamen American Dream Pageant como coto de caza para abusar de jóvenes concursantes a cambio de promesas profesionales y visados. Keul relató que fue agredida en la habitación de hotel de Trump tras recibir una invitación para impulsar su carrera, y que el empresario le exigió silencio tras la brutal agresión. Desde la Casa Blanca desmienten categóricamente las acusaciones, tachándolas de falsas y atribuyéndolas a un intento desesperado de la oposición demócrata por distorsionar la campaña electoral.

La exmiss Suiza Beatrice Keul denunció que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la violó cuando esta tenía 24 años, según un informe sobre el 'caso Epstein'.

Los hechos habrían tenido lugar en noviembre de 1993, en el Hotel Plaza de Nueva York, y han salido a la luz por un informe publicado por los demócratas del Comité Judicial de la Cámara de Representantes donde se investiga la vinculación del mandatario con Jeffrey Epstein y su red de tráfico sexual.

Los papeles que recoge la revista People apuntan a que Trump y Epstein usaron la competición de belleza American Dream Pageant como "coto de caza" para abusar de las participantes, jóvenes de entre 16 y 22 años.

Keul tenía 24 años entonces y alternaba su empleo como profesional de servicios financieros con trabajos como modelo. Según su relato, tanto Trump como Epstein se acercaron a ella prometiéndole un visado y la admisión en la Universidad de Nueva York, además de invitarla a una fiesta en Mar-a-Lago, residencia del mandatario.

Después, fue un representante de Trump, aun durante el transcurso del concurso, quien habría trasladado a la joven la invitación de reunirse con el futuro presidente en su habitación de hotel. Ella aceptó porque creyó que aquel encuentro impulsaría su carrera.

Tras acceder a la estancia que ocupaba el empresario, este la agarró por la espalda, rasgó su vestido y la violó, según el relato que recoge el documento. La "brutal" agresión causó hematomas y sangrado a la joven, la cual tuvo que seguir participando en la competición.

Después de la presunta violación, Trump habría reiterado sus promesas y le habría pedido como respuesta silencio sobre lo ocurrido. "El espectáculo debe continuar", asegura el informe que le dijo Trump a la joven.

Keul se negó a participar en más concursos organizados por Trump al recibir la invitación a uno en Hawái semanas después, pero tuvo que continuar concursando en el de Nueva York tras el episodio.

La modelo declaró al comité que el republicano la llamó semanas después para ofrecerle la visa y la plaza en la universidad, pero ella se negó a aceptarlas.

Según ha trasladado la portavoz de la Casa Blanca, Laurent Bis, a People, las acusaciones son falsas y ha asegurado que es un intento desesperado de los demócratas de distraer a los estadounidenses de los logros de Trump a escasas semanas de las elecciones midterm.

Washington mantiene que la relación entre el presidente y Epstein se rompió tras conocer las acusaciones sobre el empresario y que el mandatario desconocía toda la actividad de explotación y abuso sexual de menores desarrollada por la que se condenó al empresario.

Sin embargo, el informe cita testimonios que respaldan la versión de Keul e historias de otras víctimas muy similares a la de la modelo suiza.

Trump fue condenado por lo civil por abusos sexuales y difamación a la escritora E. Jean Carroll, quien le acusó de violarla en los noventa en unos grandes almacenes también en Nueva York.

Además, más de una veintena de mujeres han acusado al líder estadounidense de abuso sexual.