El presidente estadounidense Donald Trump y la primera dama Melania Trump en un acto esta semana en la Casa Blanca. Reuters

Melania Trump media un alto el fuego local entre Ucrania y Rusia en Oleshky para evacuar civiles y la entrada de ayuda

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LO ESENCIAL Las claves La primera dama de EE.UU., Melania Trump, media un alto el fuego local entre Rusia y Ucrania en la ciudad de Oleshky a partir del 29 de octubre. El acuerdo busca permitir la entrada de ayuda humanitaria urgente y la evacuación segura de la población civil, compuesta principalmente por ancianos y niños. Equipos de ambos países coordinarán los traslados de quienes deseen evacuar hacia Rusia o Ucrania, bajo la supervisión de un medio de comunicación estadounidense. Esta mediación se suma a otros logros humanitarios atribuidos a Melania Trump, como la repatriación de 34 niños ucranianos tras gestiones directas con el Gobierno de Putin.

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, medió para lograr un alto el fuego local entre Ucrania y Rusia en la ciudad de Oleshky, controlada por Moscú, que comenzará el próximo 29 de octubre.

"Ambas naciones acordaron detener temporalmente toda acción militar en Oleshky para permitir la entrada de ayuda humanitaria y preparar la evacuación de la población civil a través de un corredor seguro designado", informó en un comunicado la oficina de la esposa de Trump.

Organizaciones internacionales y los propios residentes de esta ciudad del sur de Ucrania, ocupada por las fuerzas rusas desde febrero de 2022, llevan meses denunciando de forma continua los desabastecimientos, la crisis humanitaria y las difíciles condiciones de vida.

El anuncio de este viernes se produce en un contexto en que Trump está presionando al presidente ucraniano Volodímir Zelenski para que llegue a un acuerdo con su homólogo ruso Vladimir Putin para poner fin a una guerra que se extiende ya a más de cuatro años.

"La situación en Oleshky es crítica. Oleshky es una ciudad de guerra en primera línea, al borde del desastre. La población que queda en Oleshky está compuesta principalmente por ancianos que necesitan urgentemente atención médica, medicamentos, alimentos y agua potable", señaló Melania Trump en el comunicado.

"Los habitantes de Oleshky tienen un suministro eléctrico limitado, viven rodeados de carreteras minadas y sufren ataques militares frecuentes. Resultaba evidente que, sin mi intervención, habría sido imposible hacer llegar ayuda humanitaria a la ciudad o evacuar a las personas mayores", agregó.

Imágenes de dron muestran la destrucción en la ciudad de Oleshky. Reuters

El alto el fuego permitirá que equipos no militares de ambos países visiten a los residentes en sus hogares y coordinen el transporte para aquellos que deseen evacuar a Rusia o Ucrania. Una organización de medios estadounidense, cuyo nombre no se ha revelado, acompañará a los equipos para documentar el proceso, según explicó la primera dama.

Newsmax, un medio de comunicación conservador, afirmó, por su parte, en un comunicado que sus cámaras tendrían "acceso exclusivo para documentar la operación".

En Oleshky, situada al otro lado del río Dniéper, frente a Jersón, quedan entre 1.700 y 2.000 habitantes -principalmente ancianos, junto con unos 50 niños-, muy por debajo de los aproximadamente 24.000 que tenía antes de la guerra, según informó la Casa Blanca.

Alrededor del 90% de la ciudad quedó inundada tras la destrucción de la presa de Kakhovka.

Los niños secuestrados

No es el primer acuerdo que consigue la primera dama en la guerra en Ucrania.

A través del canal directo de mediación establecido entre Melania Trump y el Gobierno de Putin, 34 niños ucranianos secuestrados por las fuerzas rusas han sido repatriados y reunificados con sus familias.

Este proceso se inició tras una carta de Melania Trump que el presidente de EEUU entregó a Vladímir Putin durante la cumbre que ambos celebraron en Alaska el 15 de agosto de 2025.

Las gestiones diplomáticas, iniciadas a partir de esta misiva, establecieron un mecanismo continuo para la verificación de identidades, la localización de los menores y el apoyo logístico para sus traslados.

Tanto organismos de asistencia humanitaria como representantes de las partes involucradas han destacado que estas operaciones graduales de reunificación familiar continuarán activas para facilitar el retorno de más menores afectados por las hostilidades.

«Los residentes que deseen evacuar recibirán apoyo coordinado y transporte a su destino preferido. Preveo que algunos querrán ir a Rusia y otros a Ucrania», dijo Melania Trump.