El Pentágono veta a reporteros gráficos en las ruedas de prensa por sacar fotografías "poco favorecedoras" a Pete Hegseth

Las claves nuevo Generado con IA El Pentágono vetó a varios reporteros gráficos en ruedas de prensa por publicar imágenes consideradas "poco favorecedoras" del secretario Pete Hegseth. Los fotoperiodistas fueron excluidos de sesiones informativas posteriores a la publicación de dichas fotos, según fuentes anónimas citadas por The Washington Post. La portavoz del Departamento de Guerra justificó la decisión alegando limitaciones de espacio y recomendó a los medios solicitar acreditaciones permanentes. Desde el regreso de Trump, el gobierno ha intensificado su hostilidad hacia la prensa, limitando el acceso y reduciendo la transparencia en operaciones militares.

El Departamento de Guerra de Estados Unidos mantiene su ofensiva contra la prensa. Esta vez las víctimas han sido varios reporteros gráficos, castigados únicamente porque sus medios publicaron imágenes consideradas “poco favorecedoras” del secretario Pete Hegseth.

Estos profesionales habrían sido vetados en al menos dos ruedas de prensa sobre la marcha de la guerra contra Irán por ese motivo.

Según informa este miércoles The Washington Post, las imágenes que generaron malestar en el equipo del jefe del Pentágono fueron tomadas el pasado 2 de marzo en la primera comparecencia ante periodistas de Hegseth y el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, tras los ataques lanzados contra Irán junto a Israel el 28 de febrero.

Tras la publicación de estas fotos, el personal del secretario de Guerra transmitió a su equipo que no les gustaba cómo había salido su jefe.

Por ello, decidieron excluir a los fotoperiodistas de las sesiones informativas siguientes, celebradas el 4 y 10 de marzo, indicaron al rotativo estadounidense dos fuentes anónimas con conocimiento de los hechos.

La rueda de prensa de la polémica fue la primera vez en la que Hegseth compareció ante reporteros en el podio del Pentágono desde el pasado junio, tras los bombardeos de Washington a instalaciones nucleares iraníes.

Agencias internacionales como Associated Press, Reuters, la europea EPA o Getty enviaron profesionales a esta rueda de prensa.

La portavoz del Departamento de Guerra, Kingsley Wilson, explicó en un comunicado que están permitiendo solo la entrada de un representante por medio de comunicación sin credencial permanente para "utilizar de manera eficaz el espacio en la sala de prensa del Pentágono".

"Las fotografías de las ruedas de prensa se publican de inmediato en Internet para que el público y la prensa las utilicen. Si eso perjudica el modelo de negocio de ciertos medios, entonces deberían considerar solicitar una acreditación de prensa del Pentágono", advirtió.

Ataques constantes a la prensa

Desde su regreso al poder en enero, el presidente Donald Trump ha redoblado sus ataques contra la prensa, a menudo llegando a ofender a los reporteros que hacen preguntas que el mandatario considera ofensivas.

Como ejemplo el pasado noviembre el republicano arremetió contra mujeres periodistas. Llamó "cerdita" a Catherine Lucey, corresponsal de Bloomberg en la Casa Blanca y días después apuntó con un post de Truth Social a Katie Rogers,una reportera del 'The New York Times', a quien tildó de "fea por dentro y por fuera".

Los miembros de su Gabinete, entre ellos Hegseth, también han adoptado posturas similares con la prensa.

En consecuencia, el rebautizado como Departamento de Guerra -el que recibe más fondos públicos federales- dejó de hacer sus usuales ruedas de prensa semanales o de informar en detalle de operaciones militares de interés público como el ataque contra lanchas supuestamente usadas para el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico.

En octubre, el Pentágono retiró las credenciales a la gran mayoría de medios después de que estos se negaran a aceptar nuevas reglas que establecen estrictas limitaciones de acceso a las instalaciones y el uso de fuentes, y planteó la posibilidad de sanciones por el hecho de solicitar información de interés público sin autorización, aún cuando ésta no sea clasificada.