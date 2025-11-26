Georgia archiva el caso por presunta interferencia electoral contra Trump: "No es realista que un presidente comparezca"

El presidente de EEUU, Donald Trump, este martes en la Casa Blanca. Reuters

Las claves nuevo Generado con IA Un juez de Georgia ha desestimado los cargos contra Donald Trump y sus aliados por presunta interferencia electoral en las elecciones presidenciales de 2020. La Fiscalía solicitó el archivo de los 39 cargos, incluyendo el de extorsión, al considerar que sería improductivo continuar con el proceso. El juez argumentó que no es realista esperar que un presidente en ejercicio comparezca en Georgia para ser juzgado por estas acusaciones. Este caso era uno de los cuatro procesos penales abiertos contra Trump tras su derrota electoral ante Joe Biden en 2020.

Un juez acordó este miércoles desestimar los cargos contra el presidente estadounidense Donald Trump, y sus aliados por supuestamente intentar revertir la derrota del republicano en las elecciones presidenciales de 2020 en Georgia.

El fiscal Peter Skandalakis había pedido la desestimación de los 39 cargos, incluido el de extorsión, contra Trump y sus presuntos cómplices, al considerar que seguir con el caso sería "improductivo".

"No hay perspectivas realistas de que un presidente en ejercicio se vea obligado a comparecer en Georgia para ser juzgado por las esta acusación", declaró Pete Skandalakis, director ejecutivo del consejo de fiscales de Georgia.

El caso fue uno de los cuatro procesos penales que el republicano enfrentó desde que perdió su reelección presidencial de 2020 anteJoe Biden .

Solo uno, un caso en Nueva York por el pago de dinero para silenciar a la estrella porno Stormy Daniels durante su campaña de 2016, llegó a juicio. Fue declarado culpable en este caso, aunque ha solicitado su desestimación

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.