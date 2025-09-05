EEUU amplía la lista de grupos terroristas para incluir a dos mafias de Ecuador tras atacar un bote cerca de Venezuela

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció ayer la inclusión de dos grupos criminales ecuatorianos, Los Choneros y Los Lobos, en la lista de organizaciones terroristas extranjeras. El secretario de Estado y al mismo tiempo asesor de Seguridad Nacional, Marco Rubio, se ocupó de anunciarlo.

Ambos grupos, en cualquier caso, ya habían sido sancionados por Washington en 2024 por su implicación en tráfico de drogas y violencia organizada.

El presunto líder de Los Choneros, Jose Adolfo "Fito" Macias Villamar, enfrenta cargos federales por drogas y armas en Estados Unidos, donde permanece detenido. Hasta el momento, se ha declarado no culpable.

La decisión se produce días después de que el Ejército estadounidense hundiera un barco procedente de Venezuela en el que, afirma la Casa Blanca, murieron 11 personas. Según las autoridades, la embarcación transportaba drogas ilegales, aunque no se han precisado ni el tipo ni la cantidad de estupefacientes involucrados.

Funcionarios de seguridad nacional de Estados Unidos indicaron que la operación marca el inicio de una campaña militar sostenida en Latinoamérica.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, aseguró que disponen de “recursos en el aire, en el agua y en barcos, porque esta misión es extremadamente seria y no terminará con este único ataque”.

Hegseth no precisó si se utilizó un dron, un torpedo u otro método para destruir la embarcación y subrayó que los detalles permanecen clasificados.

El presidente Donald Trump afirmó que la tripulación estaba vinculada al grupo venezolano Tren de Aragua, previamente declarado organización terrorista por Estados Unidos. También aseguró que se encontraron “cantidades masivas de drogas” destinadas a ingresar al país, sin aportar pruebas concretas.

Desde Ciudad de México, Rubio respaldó las operaciones y advirtió de que se repetirán en el futuro. Según el secretario de Estado, un barco cargado de cocaína o fentanilo representa una amenaza inmediata, y el presidente tiene derecho a actuar bajo “circunstancias excepcionales” para neutralizarla.

Expertos en derecho internacional han cuestionado la legalidad del ataque. Mary Ellen O’Connell, profesora de la Universidad de Notre Dame, explicó a la agencia Reuters que la operación “viola principios fundamentales del derecho internacional” y subrayó que la ubicación en aguas internacionales no otorga derecho a matar intencionadamente a los sospechosos.