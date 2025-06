Corruptos, malversadores y golpistas: la larga lista de premiados con el indulto por rendir pleitesía a Trump

Cuando Donald Trump anunció su candidatura en 2015, tras aquel inolvidable descenso por la escalera mecánica dorada y con la promesa de hacer a Estados Unidos grande de nuevo, se comprometió a drenar la ciénaga en la que, según decía, se había convertido Washington D.C.

“Drain the swamp!”, coreaban por entonces los seguidores de un Trump considerado por el Partido Republicano como un outsider con pocas opciones de hacerse con la candidatura presidencial.

El multimillonario, no obstante, había puesto el dedo en la llaga al convertirse en portavoz del desprecio que muchos estadounidenses sentían por esa amalgama de funcionarios públicos y empresarios que se aprovechan de su posición y sus contactos para beneficiarse personalmente, al tiempo que impulsan nuevas políticas y gestionan fondos públicos.

Diez años después, cuando apenas han transcurrido cuatro meses desde que Trump comenzó su segundo mandato como presidente de Estados Unidos, la Casa Blanca ya acumula más de una treintena de perdones presidenciales –la mayoría de ellos concedidos precisamente a políticos y lobistas implicados en casos de corrupción, estafa o evasión de impuestos–, muchos de los cuales, según los expertos, parecen regirse por un “patrón” puramente personal o político: premiar a los leales, castigar a sus enemigos y reforzar su narrativa de persecución.

“Existe un patrón (…) Envía un mensaje de que el poder del indulto está siendo total y completamente politizado, que será utilizado como un beneficio para aquellos que son partidarios del presidente y no para aquellos que no expresan lealtad política”, aseguraba recientemente Liz Oyer, exfiscal de la Oficina de Indultos del Departamento de Justicia de EE. UU., en una entrevista con la cadena PBS.

Oyer, despedida en marzo tras oponerse a restituir el derecho a portar armas al actor Mel Gibson, amigo personal de Trump, afirmó además que, durante el primer mandato del republicano, sus actos de clemencia “beneficiaron a individuos que realmente lo merecían”, mientras que ahora “los casos están siendo ignorados en favor de gente rica y con contactos”.

En este sentido, la Casa Blanca viene obviando los mecanismos habituales del proceso de indultos, que tradicionalmente pasa por la evaluación y recomendación de la Oficina del Fiscal de Indultos del Departamento de Justicia. Sin embargo, el presidente no está obligado a seguir esas recomendaciones, y bajo Trump ese mecanismo ha quedado relegado a un segundo plano.

EL ESPAÑOL contactó con la Oficina del Fiscal de Indultos para conocer su postura al respecto, pero no obtuvo respuesta.

El impacto de esta nueva política a la hora de conceder clemencia no es menor. Según datos oficiales, actualmente hay 7.923 solicitudes pendientes de perdón o conmutación de pena, muchas de ellas de personas sin influencia política ni recursos económicos, que llevan años esperando una segunda oportunidad.

Los casos más recientes, anunciados este miércoles, son los del excongresista republicano por Nueva York Michael Grimm y el del exgobernador de Connecticut John Rowland, ambos condenados por delitos financieros y corrupción.

También esta semana ha acaparado titulares el indulto concedido a Todd y Julie Chrisley, un matrimonio que ganó popularidad por protagonizar un reality show y que en 2022 fueron condenados por fraude bancario y evasión fiscal por valor de más de 30 millones de dólares.

Ambos cumplían penas de 12 y 7 años, respectivamente, hasta que una reciente entrevista en Fox News con su hija Savannah –realizada nada menos que por Lara Trump, nuera del presidente– reavivó la atención pública sobre el caso. Pocos días después, Savannah recibía una llamada personal de Donald Trump: sus padres serían perdonados.

De igual manera sobresale el indulto concedido a Paul Walczak, un exdirector de residencias de ancianos condenado por malversar más de 10 millones de dólares. La petición llegó a la Casa Blanca por medio de su madre, Elizabeth Fago, quien asistió a una cena de recaudación de fondos en Mar–a–Lago con un precio de entrada de un millón de dólares por persona, apenas tres semanas antes de que se le concediera el indulto.

La lista de indultados incluye también políticos condenados por corrupción o fraude electoral, como Rod Blagojevich, exgobernador de Illinois; y Michele Fiore, una activista que se apropió fondos de una campaña benéfica para erigir un monumento en honor a un agente de policía muerto en servicio.

Todos ellos han mostrado lealtad o afinidad ideológica con Trump, lo que refuerza la percepción de un uso del perdón presidencial como premio para los fieles y alivio para los poderosos.

“Me preocupa que algunas personas crean que existe una especie de carta que te salva de la cárcel debido a una ideología política”, afirmó el ex fiscal federal Tim Heaphy en una reciente entrevista con la cadena News4, filial de NBC. El exfuncionario recordó que la lucha contra la corrupción ha sido una prioridad bipartidista a lo largo de distintas administraciones, al margen del partido en el gobierno, y lamentó que se desdibuje ese compromiso con decisiones que parecen motivadas más por afinidades personales o políticas que por criterios de justicia.

Intereses políticos y financieros

Otros indultos relevantes apuntan también hacia este mismo esquema. El 20 de enero, en su primer día de mandato, Trump perdonó a casi 1.500 personas vinculadas al asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. Para Trump, esta acción era una forma de “comenzar un proceso de reconciliación nacional”, según el comunicado divulgado por la Casa Blanca en su momento, pero para sus críticos fue una clara reivindicación de quienes intentaron subvertir el orden democrático.

Además, en momentos en que su familia está ampliando sus intereses en el negocio de las criptomonedas, el mandatario ha indultado a los fundadores de la plataforma BitMEX, condenados por no implementar medidas contra el blanqueo de capitales; y a Ross Ulbricht, creador del mercado negro Silk Road, sentenciado a cadena perpetua y convertido en todo un símbolo para el movimiento libertario en el país.

La organización Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW) consideró en su informe ‘Cinco medidas clave para que el Congreso puede garantizar la rendición de cuentas en estos tiempos sin ley’ que “el Congreso debería exigir a quienes reciben un indulto presentar una declaración financiera anual, similar a la que deben presentar los funcionarios bajo la Ley de Ética en el Gobierno, durante tres años después del perdón, para evitar que el presidente se beneficie indebidamente de esta facultad”.

Como resumió Liz Oyer, “lo realmente impactante y chocante es que el presidente está otorgando clemencia a individuos que deben decenas o cientos de millones de dólares en restituciones, multas y otras sanciones financieras”, poniendo en evidencia la dimensión económica detrás de algunos de estos indultos.