Mike Johnson pierde la primera votación para presidir el Congreso de EEUU pese la 'bendición' de Donald Trump

El republicano Mike Johnson perdió este viernes la primera votación para ser reelegido presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos al contar, antes del fin de la votación, con tres votos opuestos y varias abstenciones en la bancada republicana y no tener un camino claro hacia la mayoría.

Pese a contar con la 'bendición' del propio Donald Trump, el fracaso de Johnson en su intento de aferrarse al cargo supone una prueba de fuego para la unidad de los republicanos en el Congreso ante el regreso del magnate a la Casa Blanca.

Johnson logró reunir 216 votos, dos menos de los necesarios para salir por mayoría simple, mientras que los demócratas respaldaron a su candidato Hakeem Jeffries, quien sumó 215 apoyos.

Los republicanos Thomas Massie, Ralph Norman y Keith Self votaron por otros congresistas, y dado que la mayoría de los republicanos era tan ajustada, el candidato no llega, por el momento, a la mayoría de los votos.



La Cámara deberá celebrar nuevas votaciones sucesivamente hasta que algún candidato consiga superar la mayoría, ya sean los que se han presentado en la primera votación o una persona diferente.



Hasta que no se elija al presidente de la Cámara de Representantes, el Congreso no podrá certificar la victoria del presidente electo, Donald Trump.



Este primer cisma republicano, que cuenta con una mayoría en ambas cámara del Congreso, representanta una primera crisis previa al inicio del segundo mandato no consecutivo de Trump el 20 de enero.