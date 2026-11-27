El descontento popular y las brechas generacionales crecen mientras el Gobierno culpa al embargo de EE. UU. y la oposición señala a la ineficiencia del modelo estatal.

La figura de Fidel Castro sigue dividiendo a la sociedad entre la nostalgia por sus logros sociales y el rechazo de quienes lo consideran un dictador responsable de la decadencia actual.

La efeméride coincide con una de las crisis económicas más profundas en la isla, marcada por la escasez de alimentos, medicamentos, combustible y frecuentes apagones.

Cuba conmemora el décimo aniversario de la muerte de Fidel Castro con actos oficiales promovidos por el Gobierno en plena preparación del centenario de su nacimiento.

Diez años después de la muerte de Fidel Castro, Cuba vuelve a rendir homenaje al líder de la Revolución cubana en medio de un escenario de inestabilidad económica y social. En La Habana, la programación oficial reúne actividades políticas, culturales y académicas que buscan reivindicar el legado del expresidente, cuya figura sigue dividiendo las opiniones entre los habitantes de la isla.

Uno de los principales actos conmemorativos, previsto en la escalinata de la Universidad de La Habana para la noche del miércoles 25 de noviembre, fue trasladado a este jueves 26 debido a las condiciones meteorológicas. La decisión fue anunciada por el Comité Central del Partido Comunista de Cuba ante la llegada de un frente frío y la previsión de fuertes lluvias en la región occidental del país.

Los homenajes adquieren especial relevancia este año, cuando Cuba también conmemora el centenario del nacimiento de Fidel. A lo largo de 2026, el Gobierno cubano ha promovido una serie de actividades dedicadas a la trayectoria política y al pensamiento del revolucionario.

Fidel Castro falleció el 25 de noviembre de 2016 a los 90 años. La noticia fue anunciada por su hermano, Raúl Castro, en una comparecencia en la televisión estatal. Al frente de la Revolución cubana de 1959, que derrocó al Gobierno de Fulgencio Batista, Fidel dirigió el país durante casi cinco décadas, convirtiéndose en una de las figuras más influyentes y controvertidas de la historia contemporánea de América Latina.

Diez años después de su muerte, Cuba, actualmente gobernada por Miguel Díaz-Canel, atraviesa una de las crisis económicas más profundas de las últimas décadas. La escasez de alimentos, medicamentos y combustible, los apagones prolongados, la depreciación de la moneda nacional y la pérdida de poder adquisitivo forman parte del día a día de los cubanos.

Un póster descolorido entre los escombros en una calle de La Habana. REUTERS/Norlys Perez

Una situación agravada por las sanciones económicas de Estados Unidos, los problemas estructurales de la economía cubana y la caída de los ingresos procedentes del turismo. En las calles de La Habana, la imagen de Fidel sigue presente en carteles, murales y consignas revolucionarias. Sin embargo, entre los habitantes de la capital cubana, las opiniones sobre su legado y el rumbo del país distan de ser unánimes.

Entre nostalgia y descontento

William Martínez, conductor de bicitaxi, considera que Fidel Castro fue una figura fundamental para Cuba. A su juicio, las dificultades que afronta actualmente la población contrastan con las políticas de protección social impulsadas durante el mandato del revolucionario.

''Fidel hizo cosas inimaginables por nuestro país. No había tanta pobreza, no pasábamos hambre. Fidel fue un gran líder para nuestro pueblo y cuidaba de los ancianos y los niños. No veíamos a niños pidiendo dinero en la calle. Hoy los vemos y es algo habitual'', afirma Martínez en declaraciones a EL ESPAÑOL.

Su percepción coincide con la de aquellos cubanos que vinculan la etapa de Fidel con la ampliación del acceso a la educación y a la sanidad pública, dos de los principales pilares de la Revolución cubana. La campaña de alfabetización de 1961 y la expansión de los servicios sanitarios gratuitos figuran entre las conquistas sociales que históricamente ha reivindicado el Gobierno.

Sin embargo, aquel periodo también estuvo marcado por la represión de los opositores políticos, las restricciones a la libertad de prensa y la concentración del poder en manos del Partido Comunista. Para otros cubanos, las dificultades que atraviesa actualmente la isla no pueden desligarse del sistema político y económico consolidado por Fidel Castro.

Un verdulero espera clientes frente a una bandera cubana en La Habana. REUTERS/Norlys Perez

Guevara, nombre ficticio utilizado para preservar su identidad, critica abiertamente tanto al actual Gobierno cubano como al propio líder revolucionario. Cuestiona la capacidad del sistema para garantizar unas condiciones de vida dignas, incluso a quienes han tenido acceso a una formación universitaria.

''Fue un dictador y acabó con nuestro país. Éramos los primeros en todo: médicos, educación... Ahora pasamos hambre, no tenemos acceso a nada. Mi mujer tiene un título universitario y cobra 4.000 pesos cubanos (152 euros) al mes. Si yo no trabajo, no podemos cubrir ni siquiera nuestras necesidades básicas'', explica a este periódico.

El cubano también señala una brecha generacional en la forma de interpretar el legado de Fidel. Mientras parte de la población de mayor edad mantiene su identificación con los ideales revolucionarios, las nuevas generaciones han crecido en un contexto económico y social muy diferente.

''Yo no veo a Fidel como ese gran revolucionario que muchos creen que fue. Los mayores sí lo ven de esa manera, pero nosotros, que pertenecemos a otra generación, no. El mundo ha cambiado'', añade.

Desafíos de la revolución

La crisis económica también ha provocado transformaciones en la estructura social cubana. La apertura gradual al sector privado, la creciente dependencia de las remesas enviadas por familiares desde el extranjero y la emigración de miles de jóvenes han modificado la dinámica de una sociedad históricamente caracterizada por la centralización estatal.

La desigualdad entre quienes tienen acceso a divisas extranjeras y quienes dependen exclusivamente de los salarios en pesos cubanos es cada vez más evidente. Para muchos trabajadores, contar con un título universitario ha dejado de ser una garantía de estabilidad económica.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, durante el homenaje a Camilo Cienfuegos. REUTERS/Norlys Perez

Mientras tanto, el Gobierno cubano mantiene su defensa de los principios revolucionarios y atribuye buena parte de las dificultades económicas al embargo estadounidense, endurecido por las medidas de la Administración de Donald Trump.

Los críticos del régimen, por su parte, señalan la ineficiencia de la gestión estatal, la falta de reformas estructurales y las restricciones económicas internas como factores determinantes en el agravamiento de la crisis.

Una década después de la muerte de Fidel Castro, los homenajes oficiales ponen de manifiesto el contraste entre los esfuerzos del Gobierno por preservar la memoria revolucionaria y las dificultades de una población que lucha por satisfacer sus necesidades más básicas.

Entre la admiración de quienes atribuyen al expresidente importantes conquistas sociales y el descontento de quienes responsabilizan a su modelo de Gobierno de los problemas actuales, el legado de Fidel Castro sigue siendo objeto de disputa dentro de la propia sociedad cubana.