Edmundo González pone punto final a su exilio en España tras dos años: anuncia su regreso a Venezuela en los próximos días

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LO ESENCIAL Las claves Edmundo González anuncia su regreso inminente a Venezuela tras más de dos años de exilio en España. El líder opositor prevé participar en la peregrinación de la Virgen de Coromoto, programada para el 5 de diciembre. Su retorno coincide con el de María Corina Machado y se produce en un contexto de apertura tras la captura de Nicolás Maduro y la asunción de Delcy Rodríguez.

Edmundo González, el considerado presidente electo de Venezuela, pone punto final a su exilio en Madrid. El líder opositor y rival de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales de julio de 2024, que mantuvieron al jefe del chavismo en el Palacio de Miraflores pese a las denuncias de fraude electoral, volverá a su país en los próximos días.

Así lo ha anunciado en sus redes sociales el propio González Urrutia, que lleva más de dos años exiliado en España. Su regreso será inminente porque ha deslizado su intención de participar en un acto religioso programado para el 5 de diciembre.

"Pronto estaré en Venezuela para acompañar la peregrinación de nuestra patrona, la Virgen de Coromoto. ¿Qué mejor momento para regresar?", ha señalado el líder opositor. Esa romería se celebra en Guanare y en ella participará María Corina Machado, que retornó a Venezuela a finales de octubre.

Hoy se celebra el Día de Acción de Gracias en otros países. La fecha me hace pensar en nuestras propias maneras de agradecer. Yo, en particular, tengo mucho que agradecer a los venezolanos, a España y a mi familia. Durante este tiempo lejos de Venezuela, sus mensajes, sus oraciones, su compañía y, sobre todo, su cariño me han hecho sentir cerca de casa. Pronto estaré en Venezuela para acompañar la peregrinación de nuestra patrona, la Virgen de Coromoto. ¿Qué mejor momento para regresar? Después de tanto tiempo lejos de casa, me conmueve pensar que volveré a estar con ustedes. — Edmundo González (@EdmundoGU) November 26, 2026

"Después de tanto tiempo lejos de casa, me conmueve pensar que volveré a estar con ustedes", ha afirmado en su mensaje González Urrutia. "La fecha me hace pensar en nuestras propias maneras de agradecer", ha añadido, asegurando que tiene "mucho que agradecer a los venezolanos, a España" y a su familia.

González llegó a España en septiembre de 2024 con la ayuda del Gobierno de Pedro Sánchez ante el probable escenario de una detención por las fuerzas del chavismo. De hecho, estuvo varios días escondido en la residencia del embajador español en Caracas.

Durante este tiempo lejos de su país, los "mensajes, oraciones, compañía y, sobre todo, cariño me han hecho sentir cerca de casa", ha subrayado en referencia a sus compatriotas y los españoles.

El regreso de González, antiguo diplomático que aceptó presentarse como candidato de la oposición frente a Nicolás Maduro en los comicios de 2024, se registra en plena apertura del régimen venezolano, ahora dirigido por la presidenta encargada Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro en una operación relámpago de las fuerzas especiales de Estados Unidos.

María Corina Machado ya había adelantado este miércoles en un acto en la Universidad Central de Venezuela (UCV) que González regresaría "pronto" al país para participar en una "transición compleja y exigente", en referencia a las conversaciones entre el Gobierno de Rodríguez y la oposición, y hacia un "reencuentro anhelado".