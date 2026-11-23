Así cayó 'El Chapo Isidro', uno de los narcos más buscados de México: drones para saber su rutina y operaciones de despiste

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LO ESENCIAL Las claves Fausto Isidro Meza Flores, alias 'El Chapo Isidro' y líder del Cartel de Guasave, fue detenido en Sinaloa en una sangrienta operación militar apoyada por la inteligencia de EE. UU. Las fuerzas especiales emplearon drones, la intercepción de llamadas familiares y manobras de despiste con helicópteros Black Hawk para capturar al capo en su bastión de Guasave. El operativo se saldó con la muerte de cuatro militares y siete narcos, así como con la detención de dos parientes del capo que actuaban como segundo al mando y operador financiero. El arresto desató disturbios en Sinaloa y evidencia la estrecha cooperación entre el Gobierno de México y Washington contra uno de los principales rivales de 'Los Chapitos'.

La colaboración entre las autoridades de México y Estados Unidos en su lucha contra los cárteles de la droga sigue dando sus frutos. Una operación de las fuerzas especiales mexicanas llevada a cabo el pasado viernes se saldó con la captura del escurridizo El Chapo Isidro, uno de los narcos más buscados y que el FBI había incluido en su lista de diez fugitivos más peligrosos.

Fausto Isidro Meza Flores, líder del Cartel de Guasave, una organización criminal dedicada al tráfico de personas y de fentanilo, cocaína, metanfetamina, heroína y marihuana hacia EEUU, y heredero del imperio de los hermanos Beltrán Leyva, cayó en una sangrienta operación militar desplegada en el estado de Sinaloa en la que también murieron cuatro militares.

El operativo se fue preparando durante semanas gracias a la colaboración entre el Ejército mexicano y los servicios de inteligencia de Washington. La información recabada por los drones estadounidenses y la intercepción de mensajes con su madre, su mujer y su hermana permitieron identificar la zona en la que se movía El Chapo Isidro y reconstruir sus rutinas diarias.

Fausto Isidro N (a) “Chapo Isidro”, jefe de la organización delictiva “Beltrán Leyva” y aliado al “Cártel del Pacífico” facción “Mayos”, Germán N (a) “Serafín”, su primo y segundo al mando de esa organización delincuencial y José N, su cuñado y operador financiero de este mismo grupo delictivo, detenidos por Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, arribaron a las 0520 horas de esta fecha a la Ciudad de México a bordo de una aeronave de transporte militar, siendo trasladados a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) de esta ciudad, con el fin de quedar a disposición del agente del Ministerio Público Federal correspondiente, quien determinará su situación jurídica. Cabe destacar que, durante esta operación fallecieron 7 agresores y se logró la detención de 8 presuntos delincuentes, entre ellos incluidos los 3 trasladados a la Ciudad de México y 5 que fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República con sede en Culiacán, Sin., entre los que se encuentra Panfilo N primo hermano de (a) “Chapo Isidro” y operador logístico de la organización delictiva; además, se aseguró 1 Fusil Barret Cal. .50”, 10 armas de diversos calibres, 1 lanzagranadas, 2 granadas de mano, cargadores y cartuchos de diferentes calibres, equipo táctico, diversa droga y numerario. Hasta el momento, no se tiene reporte de alguna afectación a personas ajenas a los hechos. Lamentablemente, debido a la fuerte resistencia para impedir la captura de su jefe por parte de los integrantes de ese grupo delictivo, 4 excelentes elementos de fuerzas regulares de infantería del Ejército Mexicano que se trasladaban para reforzar la seguridad en el municipio de Guasave, Sin., resultaron fallecidos; por lo que la Secretaría de la Defensa Nacional expresa sus más sentidas condolencias y solidaridad a las familias por la irreparable pérdida, y mantendrá un acompañamiento cercano, respetuoso y permanente durante este proceso, además de brindar el apoyo institucional que corresponde. Con estas acciones la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Fuerza Aérea reafirman la indeclinable decisión del Gobierno Federal de inhibir las actividades de la delincuencia organizada, para velar y salvaguardar la paz y seguridad de la población. #NoticiadeÚltimaHora #ComunicadoDePrensa #EjércitoMexicano #FuerzaAéreaMx #GuardiaNacional — @Defensamx (@Defensamx1) November 21, 2026

El pasado viernes, a las 4:00 horas de la madrugada, las fuerzas especiales mexicanas determinaron que el narco, aliado de la facción de Los Mayos del Cartel de Sinaloa, se encontraba en una casa de Guasave, gracias también a la información facilitada por las Fuerzas Armadas estadounidenses.

Los militares contaban con que sus movimientos iban a ser respondidos con disparos al ser esta localidad el principal bastión de la organización de Meza Flores. Por eso, según informa The New York Times citando fuentes conocedoras de la operación, se organizaron redadas de distracción en otros puntos de Sinaloa, como Los Mochis.

Insane footage from tonight’s clashes captured a pair of Mexican Navy UH-60M Black Hawks utilizing their their M134 Rotary Miniguns to engage hostile paramilitary forces on the ground, serving under the Cártel de Guasave, in the area of Guasave, Sinaloa. https://t.co/eyMcNPNBk2 — OSINTdefender (@sentdefender) November 21, 2026

Dos docenas de soldados de la fuerza de élite mexicana entraron en Guasave e irrumpieron en la casa donde se encontraba el capo, mientras otras unidades del Ejército se desplegaban en la localidad para cubrir a sus compañeros. Al mismo tiempo, dos helicópteros Black Hawk abrían fuego contra los sicarios que pretendían defender a su jefe y frustrar la misión.

Tras lograr la captura del Chapo Isidro, las fuerzas mexicanas pusieron en marcha otro movimiento de engaño: dos helicópteros militares sobrevolaron la casa y se dirigieron hacia Los Mochis mientras una tercera aeronave seguía intercambiando fuego contra los narcos, que disparaban desde camionetas blindadas montadas con ametralladoras de calibre 50.

Pero los efectivos de las fuerzas especiales aprovecharon el fragor de los tiroteos para introducir al líder del Cartel de Guasave en un vehículo blindado y sacarlo hasta un aeródromo cercano y de ahí transportarlo hasta Ciudad de México, donde aterrizó a las 5:20 horas, según explicó la Secretaría de la Defensa Nacional de México.

En la operación, en la que murieron siete narcos, también fueron capturados dos parientes de Meza Flores, Germán, alias Serafín, su primo y segundo al mando de la organización delictiva, y José, su cuñado y operador financiero del grupo. Estos arrestos provocaron bloqueos de carreteras, ataques a negocios y quemas de vehículos en la ciudad.

Militares mexicanos tratan de mover un camión calcinado en una autopista tras la captura del Chapo Isidro. Jose Betanzos Reuters

La caída del Chapo Isidro evidencia, como ya ocurrió con la operación que eliminó a El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, la estrecha colaboración entre el Gobierno de Claudia Sheinbaum y el de Donald Trump en la lucha contra el narco. La DEA celebró la "significativa victoria" contra uno de los grupos criminales más violentos de México.

Rival del Chapo Guzmán

"El Chapo Isidro tiene un historial criminal realmente amplio. Empezó su actividad criminal en la adolescencia. Es un hombre relativamente joven si vemos otros liderazgos del narcotráfico", ha explicado a la agencia Efe el especialista en seguridad David Saucedo. El capo inició su carrera criminal bajo la tutela de Amado Carrillo Fuentes, alias El Señor de los Cielos, y posteriormente con los hermanos Beltrán Leyva.

Según la información de inteligencia compartida entre México y Estados Unidos, cuando estalló la guerra entre Los Chapitos y Los Mayos, en 2024, el ahora detenido habría pactado con este último grupo criminal para combatir a la facción liderada por los hijos del Chapo Guzmán.

Uno de los sicarios del Chapo Isidros abatidos durante la operación. Reuters

"Al ser aliado de 'La Mayiza' [la captura] indirectamente beneficia a Los Chapitos, que habrían sufrido embates fuertes por parte del Cartel de Guasave", ha detallado el experto.

No obstante, el enfrentamiento entre ambos grupos es anterior a este conflicto: El Chapo Isidro se consolidó como uno de los principales rivales del Chapo Guzmán tras una disputa territorial por los municipios de Guasave y Ahome, una zona estratégica para el trasiego de drogas hacia la costa oeste de Estados Unidos.

El Cartel de Guasave ha concentrado sus operaciones en este territorio del norte de Sinaloa, así como en Sonora, Baja California y Baja California Sur, sin intención de expandirse, por lo que funciona como un "feudo" y mantiene conexiones con políticos locales.

"Lo que hizo El Chapo Isidro fue infiltrarse en la estructura política, empresarial, policial, sindical y social de Guasave, y no veo que esa estructura haya sido desmantelada. Eso lo que va a propiciar es un relevo sucesorio, pero con un Cartel de Guasave intacto", ha advertido Saucedo.