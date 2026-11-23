El conflicto por la región de Esequibo, rica en recursos mineros, se reactivó con el hallazgo de grandes yacimientos petroleros por parte de ExxonMobil.

Delcy Rodríguez propone como única vía de negociación el Acuerdo de Ginebra de 1966 y desconoce la autoridad de la Corte Internacional de Justicia.

El planteamiento provocó la protesta de Guyana y obligó al Departamento de Estado a aclarar que su postura sobre las fronteras no ha cambiado.

Jeremy Lewin, alto funcionario de EEUU, planteó a Guyana ceder el territorio del Esequibo a Venezuela tras una petición de Delcy Rodríguez.

Jeremy Lewin, un alto funcionario del departamento de Estado de EEUU y cercano aliado de Donald Trump y Elon Musk, planteó a Guyana el pasado mes septiembre que cediera a Venezuela su región de Esequibo -que ocupa dos tercios de su territorio occidental- después de que la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, pidiera ayuda a la Casa Blanca.

Lewin formuló la petición al secretario de Exteriores de Guyana, Robert Persaud, durante un encuentro en Washington. El planteamiento provocó la protesta del país, que lleva años rechazando los intentos de anexión venezolanos, y terminó obligando a Washington a confirmar que su postura sobre las fronteras de ambas naciones no había cambiado, publica Reuters.

Venezuela reclama desde hace casi dos siglos como propio el Esequibo, un enclave rico en oro, diamantes y bauxita, y el depuesto Nicolás Maduro llegó a celebrar un referéndum de anexión para los venezolanos en 2023. Sin embargo, la comunidad internacional reconoce que pertenece a Guyana.

La revolución bolivariana de Hugo Chávez llegó a olvidar esta pugna, en parte por las buenas relaciones del presidente venezolano con Georgetown. Sin embargo, en 2015, este territorio administrado por Guyana comenzó a ser el principal objeto de deseo de Caracas.

Ese año, la petrolera estadounidense ExxonMobil descubrió decenas de yacimientos de petróleo en las costas del Esequibo y resucitó a la maltrecha economía de Guyana, que es hoy una de las economías que más rápido crece en el mundo.

Lewin ha confirmado a Reuters que mantuvo las conversaciones "preliminares" después de que Rodríguez escribiera el pasado mayo una carta directamente al presidente Donald Trump, reclamándole su mediación en la disputa fronteriza. El pasado mes de julio, el enviado habló en Caracas del asunto con la propia presidenta encargada, afirma.

En esa conversación, Lewin y Delcy estuvieron hablando de la posible explotación del Esequibo por parte de compañías estadounidenses. Según declara a la agencia, estas conversaciones fueron autorizadas directamente por la Casa Blanca pese al desmentido posterior del Departamento de Estado.

Esequibo, la región de Guyana que reclama Venezuela. EP

Rodríguez, por su parte, ha reiterado la posición histórica de su país sobre el Esequibo, en respuesta a la declaración de Estados Unidos sobre el laudo arbitral de 1899. Este documento, que fijó la frontera terrestre entre ambos países, es actualmente considerado como "fraudulento" por Caracas.

"Dicho laudo debe ser respetado, a menos que -o hasta que- un órgano jurídico competente o el consentimiento de ambas partes establezcan una nueva delimitación fronteriza", dijo el Departamento de Estado en un comunicado.

"Venezuela reafirma su postura histórica de rechazo al fraudulento laudo arbitral de 1899 así como el no reconocimiento de la Corte Internacional de Justicia para dirimir la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba, ni de ninguna decisión relacionada que emane de este órgano", declaró Rodríguez en un comunicado en sus redes sociales.



La presidenta encargada remarcó que el Acuerdo de Ginebra de 1966, que sienta la bases para unas negociaciones, es el instrumento para resolver la controversia. Volvió a exhortar a Guyana a conversar, afirmando que "ningún país puede pretender zafarse de sus obligaciones internacionales amparándose en terceros o en órganos externos incompatibles con sus obligaciones preexistentes".

Las diferencias por el Esequibo, un territorio de unos 160.000 kilómetros cuadrados, giran desde finales del siglo XIX sobre el Laudo Arbitral de París que otorgó la soberanía del territorio a la entonces Guayana Británica. En la segunda mitad del siglo XX, Venezuela declaró nulo este fallo y firmó con Reino Unido el Acuerdo de Ginebra.

En 2018, Guyana presentó el caso ante la Corte Internacional de Justicia, buscando la confirmación de la validez legal del Laudo de París. Sin embargo, ni Estados Unidos ni Venezuela reconocen la autoridad de este tribunal.

"El Esequibo, sin fronteras definidas, quedó como una especie de Gibraltar venezolano o como unas Malvinas para Argentina, pero cuando se encontraron las bolsas de petróleos el conflicto se reactivó", explicaba a EL ESPAÑOL Rogelio Núñez, investigador sénior asociado del Real Instituto Elcano experto en América Latina.

"Es una especie de daga clavada en el corazón nacionalista de los venezolanos", sostenía Núñez, añadiendo que "pocas cosas unen más a los venezolanos que la reivindicación de un territorio que consideran suyo".