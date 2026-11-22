El próximo secretario general se enfrentará a una grave crisis financiera en el organismo, derivada de los impagos del Gobierno de Estados Unidos tras el regreso de Donald Trump.

Las potencias barajan alternativas como la emiratí Lana Nusseibeh, mientras China se inclina por mantener la norma no escrita de elegir a una figura de origen latinoamericano.

EEUU y Rusia se perfilan como los principales opositores a su candidatura por sus posturas diplomáticas anteriores y sus críticas sobre la suspensión del acuerdo del cereal ucraniano.

Rebeca Grynspan encabeza las votaciones para suceder a António Guterres al frente de la ONU, aunque ha recibido dos votos en contra con derecho a veto por parte de miembros permanentes.

Rebeca Grynspan se sometió este viernes a la novena votación indicativa del Consejo de Seguridad para elegir al sucesor de António Guterres al frente de la ONU. La costarricense había ganado siete de las ocho anteriores, aunque estos sondeos secretos sirven de poco si se opone uno solo de los cinco países con derecho a veto.

En la última ronda, la del 5 de noviembre, obtuvo doce apoyos, tres más de los necesarios, pero también tres votos en contra, y todas las quinielas apuntaban a Estados Unidos y a Rusia. Esta vez, los miembros permanentes han votado con papeletas rojas y el resto con papeletas blancas. Solo se había hecho así el 16 de octubre y aquel día la favorita recibió dos rojas en contra… Lo mismo que ha sucedido en esta ocasión.

Grynspan nació en San José en 1955, hija de judíos polacos que huyeron a Centroamérica tras el asesinato de sus abuelos maternos en el Holocausto. Por eso se define como "hija de la paz que las Naciones Unidas hicieron posible después de la Segunda Guerra Mundial".

Economista de formación, fue viceministra de Hacienda con el Nobel de la Paz Óscar Arias y vicepresidenta de Costa Rica entre 1994 y 1998, con José María Figueres.

Si finalmente consigue el cargo, será la primera mujer que lo ocupe y también la primera persona judía, un detalle que, como veremos, no le está ayudando demasiado en Washington.

Desde que dejara la política interna de su país, su carrera ha transcurrido casi entera dentro del sistema de Naciones Unidas, con una larga escala en Madrid: entre 2014 y 2021, fue Secretaria General Iberoamericana, es decir, la responsable del organismo que prepara las cumbres de España y Portugal con los países latinoamericanos.

Después, pasó a dirigir la UNCTAD, la agencia de comercio y desarrollo de la ONU, y en 2022 le tocó negociar con Moscú la salida de los alimentos y fertilizantes rusos, la otra mitad del acuerdo que permitió exportar el cereal ucraniano por el mar Negro.

Lo que entonces se consideró un éxito es hoy uno de sus principales problemas, puesto que Rusia abandonó el pacto un año después. Grynspan criticó la decisión y ese reproche podría costarle ahora el veto del Kremlin.

Por una regla no escrita, la Secretaría General le debería corresponder, después de casi cuatro décadas, a América Latina, pero la región no ha sido capaz de ponerse de acuerdo en un solo nombre.

La expresidenta chilena Michelle Bachelet abandonó la carrera en septiembre, después de que el nuevo gobierno de su país le retirara el apoyo y de recibir un único voto a favor en el Consejo.

Sigue compitiendo, en cambio, el argentino Rafael Grossi, director del Organismo Internacional de Energía Atómica, que quedó segundo en la penúltima votación.

Esa división explica que cerca de treinta excancilleres latinoamericanos hayan firmado una carta para pedir a sus gobiernos que respalden todos a la costarricense. Grynspan, mientras tanto, hace campaña reconociendo los defectos de la organización que aspira a dirigir: "A veces, la ONU es arrogante y no escucha", ha dicho a la prensa británica.

El Rey Felipe VI entrega a la ex secretaria general Iberoamericana, Rebeca Grynspan, el Premio Fórum Europa 2026 Carlos Luján / Europa Press

Más secretaria que general

El reproche apunta, sobre todo, a Guterres. Grynspan viene a decir que la ONU ha dejado de contar en las grandes crisis y que, si bien no tiene por qué dirigir todas las negociaciones, al menos debería estar sentada en ellas.

Es justo lo que no ha ocurrido durante el segundo mandato del portugués, que ha coincidido con la invasión de Ucrania, la guerra de Gaza y la de Irán sin que la organización haya pasado de mera espectadora.

Es más, Guterres ni siquiera se ha cuidado de conservar la confianza de los contendientes: en octubre de 2024, Israel lo declaró persona non grata por no condenar con claridad un ataque iraní. Ese mismo mes, fue Ucrania la que protestó al verle estrechar la mano de Putin en la cumbre de los BRICS de Kazán. A su favor, hay que decir que es muy difícil agradar a todo el mundo.

Además, el cargo da para lo que da. Trygve Lie, el primero en ocuparlo, recibió a su sucesor en 1953 dándole la bienvenida al "trabajo más imposible del mundo" y no exageraba. El secretario general no tiene ejército, apenas controla su presupuesto y su única arma real es la palabra, la use en público o lejos de las cámaras.

Hay que recordar, además, lo que ocurre cuando alguno intenta ir más allá. El egipcio Butros Butros-Gali se enfrentó a Washington y, en 1996, Estados Unidos le vetó la reelección. De hecho, sigue siendo el único que se ha quedado sin un segundo mandato. Grynspan, que lleva media vida en la organización, conoce de sobra el precedente.

Vladimir Putin, Xi Jinping y Donald Trump en la cumbre de Shenzhen. Reuters

Por si eso fuera poco, la institución está al borde de la quiebra. Estados Unidos, al que corresponde el 22% del presupuesto ordinario, apenas ha pagado desde que Trump volvió a la Casa Blanca y a principios de año ya debía cerca de 4.000 millones de dólares. Guterres se ha visto obligado a suprimir casi una quinta parte de los puestos orgánicos.

Tampoco los europeos pintan demasiado en la elección: Pedro Sánchez pidió en septiembre ante la Asamblea General una secretaria general latinoamericana y el fin del derecho de veto, pero España no se sienta en el Consejo.

Francia y Reino Unido, que sí lo hacen de forma permanente, apenas se resistieron, según el portal Devex, cuando Washington, Beijing y Moscú empezaron a mirar hacia otra candidata, la emiratí Lana Nusseibeh.

Mesa redonda para tres

Da la casualidad de que sus tres dirigentes, Donald Trump, Vladimir Putin y Xi Jinping, se sentaron el pasado jueves alrededor de una enorme mesa redonda en Shenzhen, durante la cumbre del foro Asia-Pacífico (APEC), y firmaron una declaración de cuatro puntos en la que se comprometen, como miembros permanentes del Consejo, a reformar la ONU para que sirva a su "misión fundamental de paz y seguridad internacionales".

El mismo texto advierte de que la Corte Penal Internacional, que mantiene desde 2023 una orden de detención contra Putin, no debe "abusar de su jurisdicción", y no dice una palabra sobre Ucrania ni sobre Irán. Para colmo, la votación sobre el sucesor de Guterres estaba prevista para ese mismo jueves y se aplazó veinticuatro horas para que los tres pudieran tratar el asunto en persona antes de que sus embajadores cogieran la papeleta roja.

Estados Unidos, que suele tener la última palabra sobre quién ocupa el despacho de la planta 38 en Nueva York, no se ha pronunciado oficialmente, aunque tampoco hace demasiada falta. Según publicó el portal Politico hace unas semanas, la administración Trump echa en falta un reformador de verdad entre los aspirantes, por mucho que Grynspan presuma de haber suprimido uno de cada cinco puestos en la UNCTAD.

Los republicanos del Congreso la consideran demasiado blanda con China y demasiado dura con Israel, puesto que la agencia ha culpado a las políticas israelíes del hundimiento de la economía palestina. No deja de resultar irónico si tenemos en cuenta que se trata de una candidata judía.

En palabras de un asesor republicano: "Si gana alguien como Grynspan, a ver quién convence a uno solo de nuestros congresistas para que vote la financiación del presupuesto ordinario de la ONU".

Rebeca Grynspan Mayufis durante el debate a la candidatura de secretaria general en Naciones Unidas REUTERS/Eduardo Munoz

Lo de Rusia es más personal. En Moscú no le habrían perdonado sus críticas por el acuerdo del cereal y de poco parece haber servido que se reuniera en abril con el ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov. Grynspan se defiende presentándose como la candidata de un país pequeño, que ha apostado por el multilateralismo y puede representar a todos.

Es justo lo contrario de Nusseibeh, exembajadora de Emiratos Árabes Unidos ante la ONU, que entró en la carrera el 21 de octubre con las citadas simpatías de Washington y de Moscú. Otra cosa es que eso le baste a la emiratí, que en la última votación quedó cuarta. Sus críticos le recuerdan que en 2024 rechazó una investigación de la propia ONU que acusaba a su país de armar a una milicia señalada por crímenes de guerra en Sudán.

Visto lo visto, la tabla de salvación de Grynspan podría ser China. Beijing no ha respaldado en público a nadie, pero The New York Times asegura que prefiere a un latinoamericano y otros medios añaden que recela de Nusseibeh.

Hay, además, un precedente que debería tranquilizar a la costarricense. En 1981, los chinos vetaron una y otra vez el tercer mandato del austriaco Kurt Waldheim hasta que el bloqueo dio paso al peruano Javier Pérez de Cuéllar, el único latinoamericano que ha dirigido la organización.

El tiempo, en cualquier caso, apremia. Guterres se marcha el 31 de diciembre y la Carta no prevé la figura de un interino. Siempre cabe, eso sí, que las tres potencias prefieran agotar el calendario y pactar entre ellas un candidato de compromiso que hoy ni siquiera está en la lista.

Reagan en versión Shenzhen

La Casa Blanca, desde luego, no esconde su sintonía total con Xi y con Putin. Este viernes, celebró la cumbre de Shenzhen con un vídeo de dieciocho segundos en su cuenta de X. En él. se ve a los tres líderes caminando a cámara lenta, con música orquestal de fondo, antes de darse la mano alrededor de la mesa redonda.

El lema que lo acompaña, "Peace through strength", la paz mediante la fuerza, lo popularizó Ronald Reagan en su campaña de 1980 para reclamar el rearme de su país frente a la Unión Soviética.

Cuarenta y seis años después, la fuerza es la de tres señores de 80, 74 y 73 años, dos de ellos al frente de dictaduras, que posan como si se estuvieran repartiendo el mundo. El ajedrecista y activista anti-Kremlin Gari Kaspárov despachó la escenografía con dos palabras: "Humillación eterna".

¿Puede la ONU sacudirse esa tutela? La Carta deja el nombramiento en manos de la Asamblea General, donde Costa Rica vale lo mismo que China, pero solo a propuesta del Consejo, es decir, de quienes tienen el veto.

Existe un único precedente de rebeldía: en 1950, cuando la Unión Soviética vetó la continuidad de Trygve Lie, la Asamblea le prorrogó el mandato por su cuenta en una decisión muy polémica. Muchos países, como defiende la propia Grynspan, querrían un Consejo que representara "más al mundo de hoy que al mundo de 1945".

El inconveniente, de nuevo, es que cualquier reforma necesita el visto bueno de los cinco miembros permanentes, incluidos los tres que el jueves amenazaron con una reforma completa y no, precisamente, contra sus intereses.

Tampoco cabe esperar demasiada ayuda por parte del Capitolio. Los demócratas ganaron el 3 de noviembre las dos cámaras del Congreso y, a partir de enero, podrán investigar a la administración y, sobre todo, decidir si se paga o no a la ONU. Sin embargo, la política exterior y el voto en el Consejo de Seguridad siguen siendo prerrogativa exclusiva del presidente.

En otras palabras, el nuevo Congreso podría frenar a Trump en algunas de sus veleidades aislacionistas, pero no obligarle a aceptar a una candidata que no le gusta. El Consejo tendrá que volver a votar, todavía de manera informal, en una fecha que aún no se ha fijado y para la que "la hija de la paz" tendrá que mover todos los hilos diplomáticos que ha ido forjando a lo largo de estos años.