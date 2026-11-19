Hegseth junto a sus tropas delante de la sede del Ministerio del Poder Popular para la Defensa (MPPD) de Venezuela.

El secretario de Guerra de EEUU recorrió Fuerte Tiuna, donde también tiene su sede del Ministerio de Defensa. Más información: EEUU reanuda la cooperación militar con Venezuela tras 20 años suspendida: Hegseth sella el acuerdo con Delcy Rodríguez

Hegseth entrena junto a sus tropas en el fuerte de Caracas donde fue arrestado Maduro con el eslogan "Esto es la guerra"

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LO ESENCIAL Las claves El secretario de Guerra de EEUU, Pete Hegseth, se ejercitó con sus tropas en Fuerte Tiuna, el complejo militar en Caracas donde Nicolás Maduro fue capturado en enero. Hegseth realizó la actividad física portando una camiseta con el lema "Esto es la guerra", tras reunirse con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. Estados Unidos y Venezuela han reanudado su cooperación militar tras dos décadas de suspensión para combatir el narcoterrorismo y el crimen organizado. La visita de Hegseth, la primera del jefe del Pentágono tras la caída de Maduro, fue leída en redes como una muestra del dominio de la administración Trump.

El secretario de Guerra de EEUU, Pete Hegseth, culminó la humillación al chavismo 320 días después de la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro.

Este jueves, un día después de reunirse con la heredera de Maduro, Delcy Rodríguez, el responsable de las Fuerzas Armadas de EEUU se ejercitó junto a sus tropas en el Fuerte Tiuna de Caracas.

Además de ser una de las instalaciones militares claves de Venezuela y albergar la sede del Ministerio del Poder Popular para la Defensa (MPPD), el recinto daba cobijo a Maduro.

Allí fue detenido el 3 de enero por soldados estadounidenses que lo trasladaron a Nueva York.

Casi once meses después, Hegseth ha corrido junto a los soldados estadounidenses que lo han acompañado en su viaje a Caracas por la zona y ha hecho varios ejercicios funcionales.

Hegseth, uno de los hombres fuertes de Donald Trump, ha entrenado con una camiseta con el eslogan (This is war) "Esto es la guerra".

En las fotos se le puede ver saludando a los soldados mientras hace series acompañado por sus escoltas.

En Fuerte Tiuna también han residido durante años los miembros de la cúpula del chavismo y del Gobierno venezolano como Diosdado Cabello, buscados por la Justicia de EEUU por sus vínculos con el narcotráfico.

A pesar de su habitual tono desafiante con Washington, ninguno de ellos ha levantado la voz ni se ha mostrado crítico con el entrenamiento de Hegseth en uno de sus centros de poder.

La Administración Trump reanudó un día antes la cooperación militar con Venezuela tras dos décadas suspendida.

Lo hizo con un acuerdo firmado por Hegseth en una visita por sorpresa a Caracas, donde se reunió con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el palacio presidencial de Miraflores en Caracas.

Esta fue la primera visita oficial al país del jefe del Pentágono desde la captura de Nicolás Maduro el pasado enero.

"Me encuentro aquí en nombre del presidente Trump, quien envía sus saludos y espera con interés las oportunidades, no solo en el ámbito militar, mediante nuestra colaboración contra los narcoterroristas y las organizaciones criminales, sino también en lo económico", dijo Hegseth tras la firma de la alianza junto a Rodríguez.

En redes sociales se ha viralizado una escena durante el encuentro en el que la traductora estadounidense silencia con una mirada a su homóloga venezolana, cuando esta trata de interrumpir al secretario de Guerra para hacer una traducción consecutiva.

Este tipo de traducción implica que el orador hable durante unos segundos y sea interrumpido por el funcionario que traduce antes de que pueda continuar con su exposición.

La imposición de la traductora, con una simple mirada, así como el entrenamiento en Fuerte Tiuna ha sido subrayado en redes como una nueva muestra de la sumisión del chavismo a Trump.