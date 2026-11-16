Muere Miguel Ángel Félix Gallardo, el "Jefe de Jefes" de los narcos de México y fundador del Cartel de Guadalajara

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LO ESENCIAL Las claves Muere a los 80 aos Miguel ngel Flix Gallardo, fundador del Cartel de Guadalajara y conocido como el "Jefe de Jefes", en un hospital de Jalisco tras sufrir una falla orgnica mltiple. Cumpla una pena de 77 aos de prisin en Puente Grande por delitos contra la salud, acopio de armas y el secuestro y homicidio del agente de la DEA Enrique 'Kiki' Camarena en 1985. Fund una de las organizaciones criminales ms poderosas de los aos 70 y 80 junto a Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo 'Don Neto'. Su detencin en 1989 fragment el Cartel de Guadalajara y dio origen a nuevas organizaciones narcotraficantes como los crteles de Sinaloa y Tijuana.

Miguel Ángel Félix Gallardo, el primer gran capo de la historia del narcotráfico en México, ha muerto a los 80 años. El conocido como "Jefe de Jefes" y fundador del Cartel de Guadalajara, que se encontraba preso en la cárcel de máxima seguridad de Puente Grande, en Jalisco, ha fallecido este domingo tras ser ingresado en un hospital privado por una "falla orgánica múltiple", según la Secretaría de Seguridad de Jalisco.

Félix Gallardo, de 80 años de edad, llevaba dos días bajo observación médica y con pronóstico reservado en un centro médico de Guadalajara, a donde había sido trasladado de emergencia el viernes tras registrar un empeoramiento de su salud. El narco sufría sordera, ceguera parcial y problemas de columna y enfermedades crónico degenerativas que requerían atención constante.

"De acuerdo con personal médico a cargo (Félix Gallardo) presentó falla orgánica múltiple, lo que derivó en su deceso alrededor de las 14:00 horas (20:00 GMT)", señaló la Secretaría de Seguridad de Jalisco en un breve comunicado.

Dispositivo militar en el hospital donde fue ingresado y murió Miguel Ángel Félix Gallardo. Michelle Freyria Reuters

Gallardo cumplía en Puente Grande dos condenas que sumaban 77 años de prisión por delitos contra la salud, acopio de armas y cohecho, además de secuestro y homicidio del agente de la agencia antidrogas estadounidense (DEA) Enrique Kiki Camarena, en la década de los años ochenta.

El asesinato del agente encubierto de la DEA en 1985 elevó la lucha contra el narcotráfico en México a asunto de seguridad nacional, aceleró la persecución del Cartel de Guadalajara y dejó al descubierto la complicidad de mandos militares, policiales y funcionarios políticos con las organizaciones criminales.

Pese a que en 2022 un juez le concedió la posibilidad de pasar el resto de su condena en arresto domiciliario, debido a sus enfermedades y su avanzada edad, Félix Gallardo permaneció en la cárcel ya que la Fiscalía General impugnó la resolución.

Originario del estado de Sinaloa, al norte de México, Félix Gallardo fue el fundador del Cartel de Guadalajara junto con Rafael Caro Quintero, el "narco de narcos", y Ernesto Fonseca Carrillo, alias Don Neto, una de las organizaciones más importantes en el tráfico de estupefacientes a Estados Unidos y Centroamérica en las décadas de los años setenta y ochenta.

Cocaína y alianzas

El "Jefe de Jefes", que había trabajado como policía y guardaespaldas de un gobernador local, fue una de las figuras más prominentes del narcotráfico en esa época, desencadenando una serie de guerras territoriales que, en las décadas posteriores, han provocado cientos de miles de muertes y desapariciones.

Él siempre afirmó que se dedicaba a la agricultura y a la ganadería y a gestionar algunas propiedades hoteleras. El Cartel de Guadalajara enfocó su actividad principalmente al tráfico de marihuana y cocaína y estableció alianzas con los grupos colombianos para enviar las drogas a Estados Unidos.

Miguel Ángel Félix Gallardo fue detenido en 1989, en una sigilosa operación militar realizada en una lujosa zona de Guadalajara. Llevaba años escapando de las autoridades y reforzando su aura de narco más buscado. El arresto supuso un demoledor golpe para el Cartel de Guadalajara, que comenzó a fragmentarse, lo que propició la aparición de nuevas organizaciones, como los cárteles de Sinaloa, liderado por El Chapo Guzmán e Ismael el Mayo Zambada, o Tijuana, encabezado por la familia Arellano Félix.

Sus dos principales socios, Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca, habían caído pocas semanas después del asesinato del agente de la DEA y de un piloto mexicano, Alfredo Zavala. Desde entonces, el Jefe de Jefes había vivido entre rejas.

Félix Gallardo, interpretado por el actor Diego Luna en la popular serie Narcos, fue condenado en 2000 a 40 años de prisión por delitos relacionados con el narcotráfico, el acopio de armas y cohecho. En 2017 recibió otra sentencia a 37 años de prisión por los asesinatos de Enrique Camarena y Alfredo Zavala.

En 2021, en una de sus últimas y pocas entrevistas, con la cadena Telemundo, se reafirmó en su inocencia.:"32 años han pasado [desde su detención]... Eso es una eternidad para un hombre que no ha cometido ningún crimen". Su cuerpo ya ha sido entregado a la familia, pero de momento no hay información del lugar donde serán sepultados los restos de Félix Gallardo.