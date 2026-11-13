El papa León XIV asiste al encuentro sobre los desafíos y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano. Vatican Media / Zuma Press / Europa Press

El Papa León XIV vuelve a Perú con un masivo recibimiento de "bienvenida a casa": una vigilia con más de 50.000 personas

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LO ESENCIAL Las claves El Papa León XIV regresó a Perú como parte de su gira por Latinoamérica, donde fue recibido por más de tres millones de personas y la presidenta Keiko Fujimori. El pontífice estadounidense, que vivió casi dos décadas en el país andino y tiene la nacionalidad peruana, afirmó en su primer discurso: "Regreso también a mi patria". Durante su estancia en Lima, León XIV se reunió en privado con víctimas de abusos sexuales y pidió a los obispos peruanos actuar con firmeza ante estas situaciones. Unos 50.000 jóvenes asistieron a una vigilia en el Estadio Nacional antes de que el Santo Padre viajara a Chiclayo, diócesis donde fue obispo durante ocho años.

Pese a su reciente operación por un cáncer de pulmón, el Papa León XIV lleva ya una semana recorriendo algunos países de Latinoamérica durante su gira por el sur del continente.

El viaje empezó el pasado viernes 6 de noviembre y se extenderá hasta el próximo martes 17 con paradas en Uruguay, Argentina y Perú.

En este último es donde se encuentra este viernes. Aterrizó la tarde del miércoles en la Base Aérea del Callao, donde fue recibido por la presidenta Keiko Fujimori.

Es su país adoptivo, donde vivió cerca de dos décadas a pesar de haber nacido en Chicago (Estados Unidos).

Este le ofreció un recibimiento masivo, con unas tres millones de personas en las calles para iniciar una histórica visita que supone el regreso de Robert Prevost al país andino, donde realizó su labor pastoral e incluso adquirió la nacionalidad peruana.

Desde que fue elegido como líder de la Iglesia católica el 8 de mayo de 2025 y diese en español un afectuoso saludo a su querida diócesis de Chiclayo, en la que fue obispo por ocho años, los peruanos esperaban con ansias el regreso de su Papa, al que sienten como uno más de ellos por más que haya nacido en Estados Unidos.

La espera se hizo sentir nada más llegar, donde un pasillo continuo de gente acompañó el primer recorrido por el país de Prevost como Papa, a lo largo de un trayecto de más de diez kilómetros que hizo al inicio en un automóvil cerrado y el último tramo, el de mayor expectación y exaltación de los asistentes, en 'papamóvil' por las calles del centro de Lima.

"Lo mejor es que se siente peruano. Se le recibe como un hermano que vuelve a su casa. Sentimos la sencillez del Papa y el amor que tiene al Perú", dijo a Efe Nancy, minutos antes de verlo desde el 'papamóvil' en la avenida Brasil.

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, fue la encargada de recibir al Santo Padre a los pies de la escalera por la que descendió León XIV del avión que lo trajo de vuelta a su casa procedente de Buenos Aires, y con la misma mandataria sostuvo después una reunión en el Palacio de Gobierno de Lima, en el que cantó el himno peruano como uno más.

El papa León XIV viaja al Palacio Arzobispal de Lima para reunirse con los obispos de Perú este jueves. Vatican Media / Zuma Press / Europa Press

"Puedo decirles, con profunda gratitud, que regreso también a mi patria", aseveró León XIV en el primer discurso de su visita a Perú, pronunciado en el Gran Teatro Nacional, de Lima, ante las principales autoridades del Estado, incluida la propia presidenta Fujimori, frente a las que también recordó cómo los peruanos le hicieron sentir "uno de los suyos".

Como es costumbre en sus viajes, antes de irse a dormir, León XIV salió al balcón de la Nunciatura para saludar a los fieles concentrados para verlo, pedir paz y darles la bendición.

Vigilia con 50.000 personas

Este jueves tuvo lugar la segunda jornada en la capital, con un fuerte acento social y generacional.

En su primera actividad del día, León XIV tuvo un encuentro con los obispos peruanos, a los que pidió actuar frente a los abusos.

Además, se reunió durante más de una hora en la Nunciatura Apostólica de Lima con seis víctimas de abusos, algunas de ellas del Sodalicio de Vida Cristiana (SVC), la sociedad disuelta por el Papa Francisco que acumula más de un centenar de denuncias de abusos sexuales, físicos, psicológicos y económicos.

Tras un breve saludo en la capilla de la nunciatura, el Papa se reunió con cada uno de ellos personalmente, escuchando sus historias de sufrimiento y su dolor, explicó una breve nota del Vaticano.

El papa León XIV asiste al encuentro sobre los desafíos y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano este jueves. Vatican Media / Zuma Press / Europa Press

"Al final, al despedirse, el Papa les agradeció el valioso testimonio que habían dado, expresando su cercanía hacia ellos y hacia todas aquellas víctimas de abusos con las que no había sido posible reunirse", añadió la nota y, al final, el pontífice impartió "su bendición a los presentes".

Además, el Papa también rindió homenaje al Señor de los Milagros, la imagen más venerada de Perú; recibió las llaves de la ciudad y tuvo un encuentro sobre los desafíos del pueblo peruano en la Plaza de Armas de Lima, donde condenó el machismo y la discriminación a la diversidad cultural de Perú.

Como colofón, por la noche, más de 50.000 jóvenes colmaron el Estadio Nacional. El Papa dio una vuelta olímpica en el 'papamóvil' y se emocionó hasta las lágrimas ante la ovación de la multitud, a quienes llamó "el signo de esperanza" del Perú, en una velada que contó con presentaciones musicales de Susana Baca, Daniela Darcourt y Donnie Yaipén.

A primera hora de este viernes, León XIV voló hacia el norte, a Chiclayo, la diócesis donde ejerció como obispo entre 2015 y 2023 y que ahora lo recibe empapelada con murales de "Bienvenido a casa".

Su agenda para la jornada contempla una misa multitudinaria en las Pampas de Pimentel, una visita privada a la capilla San Óscar Romero y un encuentro por la tarde con la comunidad universitaria en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo.