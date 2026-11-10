El director de Nvidia y Donald Trump en una cumbre en Washington. Reuters

Trump defiende al director de Nvidia investigado por su relación con una espía china: "Creo que saldrá bien parado"

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LO ESENCIAL Las claves Donald Trump defiende al CEO de Nvidia, Jensen Huang, investigado por el FBI por su relación con una supuesta espía china, y confía en que saldrá bien parado. Nvidia ha iniciado una investigación independiente tras la admisión de Huang de haber mantenido una relación extramatrimonial con una ejecutiva vinculada a los servicios de inteligencia chinos. La supuesta espía habría facilitado el acceso de China a chips avanzados de IA de Nvidia, violando los controles de exportación impuestos por Estados Unidos. Senadores demócratas exigen investigar si la seguridad nacional fue comprometida y cuestionan la estrecha relación entre la administración Trump y los magnates de la inteligencia artificial.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha salido en defensa del director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, que reconoció una relación con una presunta espía del Gobierno chino, al ser preguntado por los medios por el asunto.

"Lo examinaremos. Sé que el FBI lo está investigando en relación con otro asunto y creo que saldrá bien parado", ha afirmado el mandatario en la Casa Blanca al ser consultado por la polémica después de contar que había hablado con Huang, quien le aseguró que desconocía que la mujer era una espía.

"Hoy hablé con él, simplemente para ver si se encuentra bien", ha declarado, y ha agregado que se sorprendió porque los considera "una persona de gran calidad".

"Leí su comunicado y creo que está sufriendo mucho, sobre todo por su familia, su esposa, a quien ama, y el resto de su familia. Pero, sin duda, está sufriendo", ha considerado el republicano.

La empresa tecnológica que Huang dirige ha iniciado una investigación al admitir que mantuvo una relación amorosa con Alice Huang, ejecutiva de la empresa Megaspeed, una empresa de Singapur del mundo de las Tecnologías de la Información.

Según reportes de los servicios de inteligencia estadounidenses, la supuesta empresaria era en realidad una espía china y su empresa estaba facilitando a China el acceso a chips avanzados de IA de Nvidia.

Una tecnología que la administración estadounidense ha intentado impedir que llegue a China mediante controles de exportación para frenar el desarrollo de la capacidad de la IA china.

La empresa lidera el mercado de chips para inteligencia artificial como uno de los principales fabricantes. Nvidia, como la empresa con mayor capitalización bursátil del mundo, ha decidido esclarecer el asunto con una "investigación independiente", ya que todo apunta a que su CEO "ha sido blanco de una operación de inteligencia extranjera".

La información publicada por el diario New York Times hizo encender las alarmas y empujó a Huang a admitir su relación extramatrimonial en un mensaje interno en la empresa.

"Fui infiel a mi esposa. Mis actos la lastimaron a ella y a nuestros hijos. No hay excusa para lo que hice", filtró el medio estadounidense Axios de su comunicado enviado el pasado domingo.

La reacción no ha tardado en notarse en la bolsa, pues la empresa cerró el lunes con una caída del 4%.

Lazos con Trump

En paralelo, la relación entre el CEO y el mandatario está siendo objeto de escrutinio. Huang ha sido uno de los aliados del republicano en Silicon Valley, meca de la innovación tecnológica mundial en Estados Unidos.

La relación entre ambos se remonta a 2025, y el empresario taiwanés ha manifestado en múltiples ocasiones su apoyo a la agenda política del presidente.

Desde el partido demócrata han denunciado "la relación entre los multimillonarios de la IA y la administración Trump". Piden saber quién toma las decisiones y tiene el control. Asimismo, el senador Chris Coons afirmaba estar "presionando para que se investigue a Jensen Huang y a Nvidia para determinar si nuestra seguridad nacional se vio comprometida".