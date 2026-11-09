Trump reconoce que su política de deportaciones masivas fue "demasiado dura" e influyó en el descalabro de las 'midterm'

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LO ESENCIAL Las claves Donald Trump admite en una entrevista en CBS que su política de deportaciones masivas fue "demasiado dura" y pudo influir en la derrota republicana en las elecciones de medio mandato ('midterms'). El mandatario señala que la expulsión de delincuentes fue bien recibida, pero lamenta que las medidas afectaran a migrantes trabajadores que solo tenían la infracción de haber entrado ilegalmente. Trump apela a los demócratas, ahora con mayoría en el Congreso, para pactar en materia migratoria, aunque mantiene las expulsiones y nombra al de la línea dura Stephen Miller como jefe de gabinete. La actuación del ICE ha generado protestas e indignación pública tras el aumento de la violencia y tiroteos que han causado al menos nueve muertos desde octubre de 2026.

Las elecciones de medio mandato, las 'midterm', fueron un reflejo de la falta de seguimiento de las políticas de Trump. Los demócratas se hicieron con la mayoría en el Senado y la Cámara de Representantes, consiguiendo hitos como el primer senador musulmán o hacerse con bastiones republicanos como Texas.

Tras conocer los resultados, el presidente del país y líder de los republicanos, Donald Trump, aseguró que el descalabro electoral se debía a que su nombre no estaba en las papeletas.

Ahora, en la primera entrevista que ha concedido tras la cita electoral, ha admitido en la CBS que su política de deportaciones masivas de migrantes podría estar detrás de la derrota de su partido por ser "demasiado dura".

Ya hizo el amago de buscar una justificación a la derrota de su formación en la inflación derivada de la subida de los precios de petróleo por el conflicto que su administración emprendió con Irán.

Sin embargo, ha asegurado que su política de deportaciones masivas y la polémica actividad del ICE, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, puede llegar a gustar a mucha gente, pero puede llegar a parecer "demasiado difícil".

Por ello, cree que su decisión en materia migratoria le ha beneficiado y perjudicado al mismo tiempo. El mandatario ha aseverado que la expulsión de "delincuentes" y el cierre de la frontera han sido bien recibidos por el electorado.

"Pero me duele porque también nos llevamos a gente con buenos trabajos, lo que generó una sola infracción, o quebrantamiento de la ley, y fue que entraron al país ilegalmente", ha puntualizado Trump.

Ha explicado que "hay una parte del país que piensa que los migrantes pueden quedarse en Estados Unidos siempre que sean "buenas personas que trabajan en una empresa de jardinería, o en un hotel, o haciendo algo, ¿verdad? Y en algunos casos, pagando impuestos".

Bajo su criterio, las expulsiones de personas sin papeles deben continuar, pero cuestiona que se deporte a migrantes que llevaban décadas en el país.

El mandatario también ha lanzado el guante a los demócratas para "hacer algo en materia de inmigración" con su nueva mayoría en el Congreso. Aun así, no ha compartido si su visión de la migración va a cambiar.

No parece intuirse una relajación de esta posición respecto a la migración tras la sustitución de la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, por Stephen Miller, partidario de la línea más dura contra la migración irregular y artífice de la postura de Washington de los últimos años en este campo.

Una de las grandes bazas de la última campaña de Trump fue la mano dura contra la inmigración frente a la laxitud del mandatario en el cargo, Joe Biden.

Los cruces fronterizos se han reducido drásticamente y las deportaciones, en un primer momento de personas con antecedentes penales, han sido habituales.

También han proliferado las críticas a la brutalidad de las acciones del ICE y los tiroteos contra población civil por parte de este cuerpo. La CBS calcula que desde octubre de 2026 han muerto 9 personas en 30 refriegas.

Las protestas por estos sucesos han sido constantes. Incluso el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, ha expresado su voluntad de prohibir las actuaciones de dicho cuerpo de seguridad en la ciudad.