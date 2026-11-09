El Papa León XIV se reúne con Javier Milei en su visita a Argentina. Reuters

El Papa León XIV abronca a Milei en su visita a Argentina: "La economía debe estar al servicio de la persona"

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LO ESENCIAL Las claves El Papa León XIV inició una visita histórica a Argentina y defendió en su primer discurso que "la economía debe estar al servicio de la persona". El pontífice reclamó justicia social y protección para jubilados, discapacitados, familias vulnerables, educación y salud frente a Javier Milei. Las palabras del Papa apuntan directamente a los recortes de la 'motosierra' de Milei, centrados en reducir el Estado y la financiación pública. Según el informe del CEPA, las políticas del Gobierno han provocado el cierre de más de 32.000 empresas y la pérdida de casi 466.000 empleos.

León XIV inició este domingo una visita histórica a Argentina, la primera de un papa en casi 40 años, y en su primer discurso reclamó para este país justicia social y apoyo a la educación y la investigación, así como la necesidad de proteger a los jubilados y las personas discapacitadas, precisamente los sectores más afectados por la ‘motosierra’ de Javier Milei.

“La economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía", dijo el papa ante el propio Milei, quien escuchó sentado a su lado en el auditorio del antiguo Centro Cultural Kirchner (CCK), rebautizado por el líder ultraderechista como Palacio Libertad.

Milei llegó a la Presidencia en diciembre de 2023 con la promesa de imponer equilibrio fiscal y reducir la inflación. Para ello, puso en marcha políticas públicas encaminadas a reducir el Estado, los programas sociales, las pensiones y la financiación de la educación y salud públicas. Lo que él mismo llamó, con orgullo, la “motosierra”.

Desde entonces, han desaparecido 32.390 empresas y 465.811 empleos, se ha profundizado la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores y los jubilados, se ha disparado la morosidad en los hogares hasta el 12,8 % y la tasa de desocupación ha llegado al 7,9 %, según el Centro de Política Económica Argentina (CEPA), en su informe difundido este fin de semana bajo el título ‘La Argentina que recibe al papa’.

En definitiva, la clase media argentina ha sido la más golpeada por las políticas de ajuste, que han impactado en programas de derechos humanos, mujeres, jubilados, educación, infancias y colectivos vulnerables, como las personas con discapacidad.

El contundente discurso del pontífice puso precisamente el acento en esos aspectos: "Pienso de manera particular en las familias que llevan sobre sí el peso de la incertidumbre, en quienes buscan trabajo, en los ancianos que han contribuido durante años a construir la sociedad y en quienes, aun trabajando, tienen dificultades para cubrir las necesidades de su hogar".

Y reclamó “especial atención en la enfermedad, la dependencia y la discapacidad", así como a “la medicina, la educación, la producción y la investigación”.