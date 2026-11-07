Trump ofrece al jefe de la liga de artes marciales de Topuria ser jefe de Prensa de la Casa Blanca y le pide llevar a sus peleadores

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LO ESENCIAL Las claves Donald Trump anuncia en Truth Social que ha propuesto a Dana White, presidente de la UFC, ser el nuevo jefe de Prensa de la Casa Blanca. El presidente estadounidense justifica la propuesta como una forma de defenderse de la "izquierda lunática" tras el avance demócrata en las 'midterms'. Trump pide en tono jocoso a White que acepte el puesto y que lleve consigo a luchadores de la compañía como Islam Makhachev o Khabib Nurmagomedov. El ofrecimiento llega tras la reciente dimisión de Katie Zacharia, quien dejó la portavocía tras solo cuatro días en el cargo y una polémica rueda de prensa.

Donald Trump va un paso más allá en su espiral desafiante y asegura que ha propuesto a Dana White, presidente de la UFC, la principal compañía mundial de artes marciales mixtas, que sea el jefe de Prensa de la Casa Blanca.

En tono jocoso, sin aclarar si el ofrecimiento va o no en serio, el presidente de Estados Unidos ha anunciado en su red social, Truth Social, que su Administración ya tiene reemplazo para Katie Zacharia, cesada el pasado mes de octubre como portavoz de la Casa Blanca tras solo cuatro días en el cargo.

"Me complace anunciar que al gran Dana White, un luchador y guerrero implacable, se le ha ofrecido el puesto de Secretario de Prensa de los Estados Unidos", ha anunciado Trump, después del batacazo del Partido Republicano en las elecciones de medio mandato.

El nombramiento pretende ser, precisamente, una defensa frente a la "izquierda lunática", en alusión al Partido Demócrata, que se ha hecho con el control de la Cámara de Representantes y el Senado tras las elecciones legislativas del pasado martes.

El presidente se ha referido así a la experiencia de Dana White al frente de la empresa estadounidense de artes marciales mixtas, la empresa que tiene en cartera al español Ilia Topuria, como principal argumento a su favor para enfrentarse, figuradamente, a la ola demócrata.

Y le ha pedido, según ha comunicado, que lleve consigo a alguno de sus peleadores, aunque no sean estadounidenses. Se ha referido, por ejemplo, al actual campeón del peso welter de la compañía, Islam Makhachev, o al legendario Khabib Nurmagomedov, además de nombres como Justin Gaethje, Daniel Cormier, Amanda Nunes y Kayla Harris.

"Necesitamos a estas personas para defendernos de la izquierda lunática. Dana será un Secretario de Prensa sin igual. ¡Dana, acepta el puesto!", ha señalado Trump en su red social.

Nuevo portavoz

White sería portavoz tras la apresurada salida de Katie Zacharia, que llegó tras una accidentada primera y última rueda de prensa, de solo 14 minutos, en la que leyó con dificultades buena parte de su intervención, respondió a tres periodistas y terminó marchándose abruptamente después de llamar "mi presidente" a su marido.

A este episodio se sumó la polémica sobre sus credenciales profesionales. Zacharia se había presentado como abogada, pero reconoció que no había aprobado el examen de acceso al colegio de abogados de California, que realizó en 2011 tras graduarse en Derecho por la Universidad Pepperdine.

El propio Donald Trump llegó a sugerirle públicamente que reconsiderara su continuidad en el puesto. Aunque dejó de ser portavoz, el presidente confirmó que seguiría formando parte de su Administración en otra función.

Su predecesora fue Karoline Leavitt, que abandonó el cargo en agosto de 2026 para dedicar más tiempo a sus hijos pequeños y a su familia. Leavitt había sido la portavoz de Trump desde el comienzo de su segundo mandato y su salida abrió el camino al breve nombramiento de Zacharia.