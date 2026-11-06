El 'corralito' del banco Ueno en Paraguay deja sin ahorros a la mitad del país y se lleva por delante al presidente Peña

Antes de su renuncia, se promulgó una ley de urgencia para restituir a los ahorristas afectados fondos de garantía de hasta 40 salarios mínimos en un plazo máximo de cinco días.

Las autoridades han vinculado la crisis financiera a presuntos favores estatales e irregularidades en el manejo de fondos, incluidos 355 millones de dólares pertenecientes al Instituto de Previsión Social.

El presidente Santiago Peña presentó su dimisión acorralado por las movilizaciones y el inicio de un juicio político en el Congreso, impulsado por acusaciones de mal desempeño y conflicto de intereses con el banco.

La disolución de Ueno bank tras su caída por insolvencia afectó a 2,94 millones de clientes en Paraguay, congelando sus cuentas y desatando masivas protestas en las calles de Asunción.

La mayor crisis financiera de la historia reciente de Paraguay dejó sin ahorros a más de 2,94 millones de personas, el 48,2% de la población total del país, y el estallido social arrastró consigo al presidente Santiago Peña, un antiguo accionista de la entidad implicada en el escándalo.

La crisis llevaba meses en gestación, y eso que durante meses el propio Peña ignoró las advertencias y minimizó los riesgos, pero no desbordó hasta el pasado martes, cuando Ueno bank aprobó su disolución por insolvencia financiera y el Banco Central del Paraguay (BCP) inició su cierre.

El propio banco, que canalizaba además las inversiones de varias instituciones del Estado, detectó que su índice de solvencia había caído por debajo del 50% del mínimo exigido, "como consecuencia de ajustes realizados a sus estados financieros durante el proceso de regularización".

Así que la mitad del país, cliente de una compañía que celebró hace apenas tres años su transformación en banco y que se presentaba desde entonces como la gran historia de éxito del sistema financiero paraguayo, vio congeladas sus cuentas.

Cientos de miles de personas salieron a las calles de Asunción para denunciar el corralito e inundaron durante dos noches consecutivas las inmediaciones del Panteón Nacional de los Héroes, un lugar donde los paraguayos suelen celebrar las victorias de su selección de fútbol.

En paralelo, la Cámara de Diputados puso en marcha el proceso de impeachment para destituir a Peña con el respaldo de la oposición y de varios miembros de su formación, el Partido Colorado, entre los que figuraba su mentor político, el exmandatario Horacio Cartes, a quien el Tesoro de Estados Unidos sacó de la lista de sanciones el año pasado.

El líder de la Asociación Nacional Republicana (ANR), denominación formal del Partido Colorado, llamó a "reencauzar la institucionalidad de la República" a través de un comunicado que cayó como una losa para Peña, uno de los aliados más firmes de Donald Trump en América Latina, que celebró la captura de Nicolás Maduro y se unió a la Junta de Paz para Gaza.

Agentes de policía montan guardia mientras los clientes se congregan frente a una sucursal cerrada de Ueno Bank en Ñemby. Cesar Olmedo Reuters

"No estaremos del lado del latrocinio de los fondos públicos, privados y de los jubilados, debemos pensar en la gente y en los valores que sostenemos desde el Partido Colorado. Acompañamos el juicio político al presidente de la República, Santiago Peña, a los efectos de volver a reencauzar la institucionalidad de la República", expresó.

Las palabras de Cartes abonaron las acusaciones de la oposición, que achaca a Peña "un grave y sistemático mal desempeño de sus funciones" y un conflicto de intereses, la cooptación del Estado y el desmantelamiento legal de la ley de puertas giratorias al aludir sus acciones en el Ueno Holding, el conglomerado que agrupa a Ueno bank.

La oposición sacó a la luz los vínculos entre Peña y el presidente de Ueno bank, Juan Manuel Gustale, detenido tras el estallido del escándalo, y es que, durante su mandato, la entidad ha ganado contratos públicos millonarios. Gustale sostiene, sin embargo, que Peña no guarda relación con el grupo más allá de las acciones en Ueno Holding que vendió el año pasado.

A la oposición no le convencen las palabras de Gustale y acusa al jefe del Estado de "beneficio patrimonial indebido e indicios de enriquecimiento ilícito" y denuncia una "injerencia presidencial indebida en el Instituto de Previsión Social (IPS) y el favorecimiento de Ueno".

El IPS, que gestiona el sistema de pensiones de la mayoría de los trabajadores en el país, tiene unos 355 millones de dólares en Ueno bank, según reconoció la gerente financiera de la institución, Gladys Vera, un volumen que representa el 9% de las inversiones del Estado.

Mensaje del Presidente de la República, Santiago Peña, al pueblo paraguayo. https://t.co/RBz6IfFV9L — Santiago Peña (@SantiPenap) November 5, 2026

Acorralado, Peña anunció su dimisión. "He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la Presidencia de la República, lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas", declaró en un vídeo difundido en la red social X.

El mandatario paraguayo, que aseguró estar atravesando "uno de los momentos más difíciles" de su vida, pidió disculpas a la ciudadanía "si en algún momento he fallado", pero acabó desafiándola al decir que sería la historia la que "se encargará de jugar y poner en su justa dimensión los acontecimientos que hoy nos toca vivir".

"Las salidas de presidentes no suelen ser tan precipitadas, pero Paraguay cuenta con dos de los casos más rápidos de la región", apunta el politólogo Christopher A. Martínez. "Fernando Lugo, destituido mediante un juicio político 'exprés' en 2012, y Peña, tras dos días de intensas movilizaciones ciudadanas y el apoyo del Partido Colorado a su juicio político".

De acuerdo con lo establecido en el artículo 234 de la Constitución, el vicepresidente de Peña, Pedro Alliana, conocido como Mangui, deberá asumir la titularidad del Poder Ejecutivo para completar el mandato, que finaliza en 2028.

El propio Alliana había decidido poner en pausa su candidatura a la presidencia para 2028 tras conocer la gravedad de la situación en Ueno bank, acusando a Peña de no haber sido sincero ni haber escuchado sus reiteradas advertencias sobre la crisis que se avecinaba.

Un hombre sostiene un cartel en el que se lee "juicio político ya" en el Congreso de Paraguay. Cesar Olmedo Reuters

Peña oficializó su dimisión justo antes de que la Cámara baja votara el impeachment, y sin embargo la Cámara baja acabó aprobando esa misma mañana por unanimidad la acusación para el juicio político, así que en adelante corresponderá al Senado decidir si el proceso de destitución continúa o queda sin efecto.

El impeachment, contemplado en el artículo 225 de la Constitución, requería una mayoría de dos tercios antes de pasar al Senado. Una vez allí, el juicio político necesitará otra mayoría de dos tercios para colgar el cartel de "culpable" sobre el acusado.

Antes de dimitir, Peña promulgó una ley aprobada en tiempo récord por el Legislativo para agilizar la entrega de los recursos retenidos a los clientes de Ueno bank. Una medida que, aseguró, "permitirá a los ahorristas cobrar en el menor tiempo posible una parte de los fondos de garantía a fin de que los recursos vuelvan a las manos de quienes corresponde".

Cada cliente del banco podrá recibir hasta 40 salarios mínimos mensuales, un montante que equivale a 121,7 millones de guaraníes (unos 17.600 euros), en un plazo de 24 horas, y que no podrá exceder los cinco días hábiles siguientes a la entrada en vigor de la normativa.