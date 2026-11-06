Bolsonaro reaparece en un acto conservador en la mansión de Trump y dice que se llevará "a la tumba" los secretos de su fuga

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LO ESENCIAL Las claves Flávio Bolsonaro reapareció públicamente en la cumbre conservadora CPAC, celebrada en la mansión de Donald Trump en Mar-a-Lago, tras su huida clandestina de Brasil. El senador ultraderechista afirmó que se llevará "a la tumba" los detalles de su fuga y aseguró que no recibió ayuda de ningún gobierno, pese a informaciones que señalan mediación de la Casa Blanca. Bolsonaro justificó su salida del país tras perder las elecciones alegando que si se quedaba en Brasil su encarcelamiento era seguro debido a las investigaciones por corrupción en su contra. La huida implicó cruzar por tierra a Argentina y abordar un avión privado contratado por 150.000 dólares rumbo a Miami, tras eludir la orden judicial de entregar su pasaporte.

Flávio Bolsonaro, tras perder las elecciones brasileñas y abandonar de forma clandestina el país para huir de la Justicia, ha reaparecido en público y ofrecido sus primeras declaraciones en un acto celebrado en la mansión privada de Donald Trump en Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida.

El senador ultraderechista asistió a la reunión anual de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC). En unas imágenes difundidas por el propio evento, Bolsonaro aparece junto al actor estadounidense Jim Caviezel, que interpretará a su padre Jair en la película biográfica Dark Horse.

Aunque la intervención en Florida no ha sido publicada íntegramente, en un clip difundido en redes sociales por un periodista conservador brasileño, se escucha a Bolsonaro afirmar que "todo estaba bajo el control de Dios" y que las "puertas que Dios abre nadie puede cerrarlas", en una reflexión sobre su fe y sus expectativas de futuro.

Flávio Bolsonaro y los miembros de su familia bajando del avión en el que huyeron a Miami. Eva Marie Uzcategui Reuters

Bolsonaro llegó a Estados Unidos el pasado 28 de octubre, tras la remontada histórica de Lula da Silva, cruzando por tierra a Argentina y subiéndose a un avión privado en Ecuador rumbo a Miami. En una entrevista con The New York Times publicada este jueves, rechazó revelar más detalles de su fuga.

"Me lo llevaré a la tumba", dijo, negando haber recibido ayuda de "absolutamente nadie, de ningún gobierno": "Fui yo solo".

No obstante, el propio periódico estadounidense informa que un funcionario de la Casa Blanca gestionó el avión que trasladó a Bolsonaro a Miami y que su entrada a Estados Unidos fue autorizada directamente por Trump.

Las mismas fuentes señalaron que uno de los principales asesores del presidente argentino, Javier Milei, lo recibió en un aeropuerto de Puerto Iguazú. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, negó que Washington facilitara su salida de Brasil.

¿Y quién pagó el vuelo de la argentina Baires Fly? El dueño de la propia aerolínea ha explicado a la agencia AFP que fue contratado por "un bróker" que "vende vuelos y vive en Estados Unidos" y ha revelado que recibió 150.000 dólares por sus servicios.

Ese intermediario, según AFP, sería el piloto y empresario argentino Fernando Martín Boye, radicado desde hace más de una década en Miami y titular de al menos dos sociedades en Florida: Emerald Aviation y Huracan USA.

Investigaciones por corrupción

De acuerdo con las imágenes difundidas por los asistentes al evento conservador celebrado en Mar-a-Lago, el senador brasileño acudió al encuentro acompañado de su hermano Eduardo Bolsonaro, exdiputado que reside en Estados Unidos desde febrero de 2025 y que también figuraba entre los participantes.

La CPAC está presidida por Matt Schlapp, exasesor de la Casa Blanca y dirigente conservador cercano al Partido Republicano.

Fundada en 1974, la conferencia se ha convertido en uno de los principales puntos de encuentro del conservadurismo estadounidense e internacional, donde políticos, activistas y financiadores debaten estrategias y promueven sus agendas políticas.

“This is a serious time in the fight against communism and its noxious lawfare and propaganda. CPAC is becoming the place where freedom fighters from around the globe come together to plot, plan, and support each other. We are honored that @FlavioBolsonaro and @BolsonaroSP will make time to address CPAC at its annual summit at Mar-a-Lago. The Bolsonaros have been through hell and back in their attempt to remove communists from power in Brazil. Sadly, America took a tragic turn toward socialism on Tuesday.” @mschlapp — CPAC (@CPAC) November 5, 2026

No es la primera participación de Flávio Bolsonaro en la conferencia: el senador ya intervino en marzo pasado en una edición celebrada en Texas, donde pronunció un discurso ante el movimiento conservador estadounidense.

En la entrevista con The New York Times, el líder ultraderechista explica que tomó la decisión de salir de Brasil la misma mañana después de confirmarse su derrota en las urnas y tras debatirlo con su mujer.

Bolsonaro, que se enfrenta a varias investigaciones por corrupción y blanqueo de capitales, huyó después de que un juez le ordenara entregar su pasaporte. Ha defendido su inocencia y justificado que si se llega a quedar en Brasil hubiera sido condenado.

"Ya sabía que el resultado final iba a ser mi encarcelamiento", asegura, aunque todavía no ha sido formalmente acusado de nada debido a su inmunidad parlamentaria, que expira a principios de 2027.