La crisis financiera por la caída del banco Ueno en Paraguay obliga al presidente Santiago Peña a dimitir de su cargo

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LO ESENCIAL Las claves El presidente de Paraguay, Santiago Peña, ha presentado su dimisión antes de ser sometido a un juicio político en el Congreso. La renuncia se produce tras la intervención de la entidad privada Ueno bank, desencadenando una grave crisis financiera en el país. Santiago Peña ha sido vinculado a Ueno bank, entidad que recibió millonarios recursos de organismos públicos durante su gestión.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, renunció este jueves, poco antes de ser sometido a un juicio político en el Congreso, en medio de la tormenta desatada en el país por la intervención de Ueno bank, una entidad privada a la que ha sido vinculado y que durante su gestión recibió millonarios recursos de entidades públicas.

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