Bukele envía 2.000 soldados a Haití para demostrar que puede erradicar allí las pandillas como lo ha hecho en El Salvador

La Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), respaldada por la ONU, apenas alcanza los 2.000 efectivos frente a los 5.500 previstos para hacer frente a la crisis de violencia en Haití.

Analistas e investigadores advierten sobre las diferencias entre las pandillas salvadoreñas y las bandas haitianas, estas últimas mejor compenetradas como milicias con armamento de grado militar.

El salvadoreño busca replicar su modelo de seguridad contra las pandillas en el país caribeño y amenazó a los grupos criminales con una contundente respuesta si no devuelven con vida a los rehenes.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, desplegará más de 2.000 soldados en Haití tras la emboscada y secuestro de cuatro militares salvadoreños el pasado 18 de octubre.

La violencia en Haití generada por grupos militares, paramilitares y pandillas desde 2021 mantiene a su población en una crisis que suma pobreza con la violación sistemática de los derechos humanos. La Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), un cuerpo multinacional desplegado en el país caribeño, es la principal iniciativa para combatir la violencia imperante.

El Salvador es uno de los países que integra este grupo. El presidente salvadoreño Nayib Bukele ha respondido al secuestro de cuatro militares salvadoreños poniendo a disposición de Haití su modelo de "seguridad" para rescatar a sus hombres y acabar con las pandillas haitianas.

El presidente Bukele conversó por teléfono con el primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, a quien reafirmó el apoyo en labores de seguridad contra criminalidad. También hablaron sobre el operativo para el rescate de militares salvadoreños en paradero desconocido.



El país centroamericano, que ya participaba en la GSF, se involucró de manera más directa tras la emboscada del pasado 18 de octubre en la periferia de Puerto Príncipe contra un vehículo en el que viajaban los cuatro militares salvadoreños.

Según una nota de BBC, la GSF se enfrenta a dificultades para lograr su despliegue completo. Pensado como un cuerpo de 5.500 efectivos, actualmente apenas alcanza los 2.000, originarios de países como Mongolia, El Salvador, Guatemala, Jamaica, Sri Lanka y Chad.

El envío de tropas salvadoreñas partió de la disposición de Bukele en marzo de 2024 a brindar asistencia al país caribeño, siempre que el Consejo de Seguridad de la ONU emitiera una resolución, el país anfitrión lo avalara y existiera financiamiento para la operación.

"El presidente Bukele destacó la contundencia de la operación para rescatar a los aerotécnicos salvadoreños, al tiempo que reafirmó la disposición de El Salvador de continuar apoyando las labores de seguridad en contra de las pandillas en dicha nación, en beneficio del pueblo haitiano", indicó la Cancillería salvadoreña en un comunicado.

"Esta misión de supresión de pandillas ilustra muy bien cómo la comunidad internacional entiende Haití", explica en BBC Mundo Juan Martínez, quien desde 2023 centra sus investigaciones en Haití, enfocado en las dinámicas de gobernanza criminal y la resistencia civil.

"Han enviado a resolver la crisis de gobernanza probablemente más grave que hemos visto en las últimas décadas en América Latina a un conjunto de países muy pobres, cuyas fuerzas del orden tienen gravísimas acusaciones en cortes interamericanas e internacionales de violaciones de derechos humanos", explica el antropólogo y periodista.

2.000 soldados salvadoreños

El mandatario salvadoreño, según la Cancillería, "agradeció el apoyo de la población haitiana, así como la cooperación de las autoridades de ese país, incluida sus fuerzas de seguridad locales". De acuerdo con el comunicado, "El Salvador continuará con el despliegue operativo de más de 2.000 soldados" para rescatar a los soldados salvadoreños.



En Puerto Príncipe se habla de la posible llegada de otros vuelos chárter procedentes de El Salvador, cuyo despliegue militar se desarrolla al margen del mandato definido en septiembre por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para la operación de la GSF. Esa fuerza multinacional está compuesta en la actualidad por más de mil soldados de El Salvador, Guatemala, Jamaica, Mongolia, Sri Lanka y Chad, y su comandante es el general de división mongol Edernebat Batsuuri.

"Las pandillas están recurriendo cada vez más a los secuestros y a la violencia indiscriminada para disuadir las operaciones de las fuerzas de seguridad y presionar a las autoridades para que negocien", explica por su parte Diego Da Rin, de International Crisis Group.

La violencia de las bandas armadas ha desplazado a una cifra récord de 1,5 millones de personas en los últimos años, además de dejar más de 5.700 muertos y heridos desde enero hasta mediados de septiembre, y más de 230 personas secuestradas, según Naciones Unidas.

Operación a gran escala

"¿Bajo qué mando operan las fuerzas especiales salvadoreñas y con qué reglas? ¿Cómo se coordina ahora la GSF con la policía haitiana y su fuerza de choque, que incluye a la empresa militar privada Vectus Global y realiza ataques con drones?", se cuestiona Romain Le Cour, director del Observatorio de Haití de la organización Global Initiative (GI-TOC).

Bukele por su parte advirtió en su cuenta de la red social X: "Quiero que ustedes, los líderes de las pandillas, comprendan una cosa muy claramente: el ataque no es nada comparado con lo que se viene si no recuperamos a los cuatro rehenes con vida. Ya acabamos con las pandillas en El Salvador y también podemos acabar con ustedes".

Un vehículo blindado de transporte de personal de la Fuerza de Represión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), respaldada por la ONU en Haití. REUTERS/Patrice Noel

Varias son las voces que advierten al presidente salvadoreño que las bandas de Haití nada tienen que ver con las que consiguió desarticular con su política de mano dura, que tiene como piedra angular un estado de excepción que lleva cuatro años en vigor y un sistema carcelario de máxima seguridad.

También señalan que nunca tuvieron capacidades militares importantes ni armamento de guerra, algo que contrasta con Viv Ansanm (del criollo haitiano Vivre Ensemble, "vivir juntos"), la coalición de bandas a las que se enfrenta GSF en Haití.

"Los grupos criminales de Haití han asumido un perfil más cercano al de milicias. Mantienen y gobiernan territorios que se extienden por cientos de kilómetros, cobran impuestos a la población y al comercio, controlan carreteras y puntos de control, y poseen armas y municiones de grado militar", apunta Le Cour.

Ante este panorama, "El Salvador puede mandar medio ejército, pero se los van a comer como a pollos", declaró Santiago Riverón, el alcalde de Dabajón, municipio dominicano fronterizo con Haití, en declaraciones al periódico Listín Diario.

Ante estos análisis, Bukele señala: "Muchos mensajes, análisis y comentarios como este, asegurando que las pandillas de Haití no son como las de El Salvador; que son sanguinarias, que están fuertemente armadas, que nadie ha podido vencerlas, que todas las misiones han fracasado, que estamos cayendo en una trampa, que no sabemos a lo que nos enfrentamos, que será nuestra ruina, que vamos camino a nuestro Waterloo", comenzó diciendo en su cuenta de X.

"Pero cuando Dios nos conceda la victoria, los mismos que hoy dicen todo eso cambiarán su discurso. Dirán que siempre fue fácil, que cualquiera podía hacerlo, que las pandillas de Haití no eran tan peligrosas como se pensaba".

El contingente salvadoreño es el más numeroso desplegado por un país en Haití desde el final de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah), que estuvo en el país entre 2004 y 2017.

El pasado sábado circularon versiones sobre el hallazgo de unos restos humanos que podrían ser de los cuatro militares salvadoreños desaparecidos, pero el presidente Bukele descartó esa información. Aseguró que entre los cuerpos presentados como los correspondientes a sus soldados estaban los restos "de un niño" y un uniforme que no era el de su ejército.