De investigar las finanzas de Trump a destituir a sus cargos: lo que harán los demócratas si ganan las elecciones legislativas

Donald Trump ha advertido que vetará las iniciativas opositoras y anticipa un posible conflicto con el Congreso si las investigaciones sobre su administración avanzan.

Los demócratas buscarán utilizar el control del presupuesto para presionar el fin de la guerra con Irán, eliminar aranceles y revertir recortes en el programa Medicaid.

De lograr la mayoría, el Partido Demócrata planea investigar los negocios, criptomonedas y acuerdos financieros vinculados a la familia de Donald Trump y su entorno.

Las encuestas otorgan a los demócratas una ventaja de nueve puntos en intención de voto para las elecciones legislativas, situándolos como favoritos para recuperar la Cámara de Representantes.

El presidente estadounidense, Donald Trump, lleva desde enero advirtiendo a los suyos de lo que les espera si su partido pierde las elecciones legislativas del próximo martes. “Tenéis que ganar las midterms, porque si no las ganamos (…) encontrarán un motivo para someterme a un impeachment”, les dijo a sus congresistas en Washington.

A pocas horas de la votación, las encuestas justifican su miedo: los demócratas aventajan en nueve puntos a los republicanos en intención de voto, según la media de sondeos de CNN, y la aprobación del presidente se mueve entre el 32% y el 36%, mínimos de su segundo mandato.

Para recuperar la Cámara de Representantes, donde los republicanos tienen una estrechísima mayoría, a los demócratas les basta con arrebatar un puñado de escaños. Todos los modelos los dan por favoritos, pese a que Trump forzó el año pasado a Texas a redibujar sus distritos para arañar cinco asientos con el llamado gerrymandering, una maniobra que los demócratas replicaron en estados como California.

Esa mayoría les permitiría citar a testigos y exigir documentos, pero no legislar contra Trump: todo lo que aprobaran podría morir en el Senado o en el Despacho Oval. Algo parecido a lo que vive Pedro Sánchez desde que el PP controla el Senado español: con su mayoría absoluta, los populares han sometido al gobierno a un desfile de comparecencias, pero sin efecto práctico alguno.

Ahora mismo, los republicanos ocupan 53 de los 100 escaños del Senado y, como el vicepresidente JD Vance deshace los empates, los demócratas necesitan un cambio neto de al menos cuatro escaños. Algo impensable hace apenas unos meses, antes de que Trump se metiera en la guerra de Irán y los precios de las gasolineras se dispararan.

El camino a la gloria

Para lograrlo deben conservar plazas en riesgo, como la de Michigan, y conquistar al menos esos cuatro asientos en estados republicanos como Carolina del Norte, Maine, Ohio, Alaska, Texas e incluso Kansas, que no ha elegido a un senador demócrata desde 1932.

En Texas, el diputado estatal demócrata James Talarico aventaja en seis puntos al fiscal general, el republicano Ken Paxton, según CNN. El estadístico Nate Silver reduce la ventaja a tres y Real Clear Politics la deja en dos. Los demócratas van por delante en la mayoría de esas carreras, aunque casi siempre dentro del margen de error de las encuestas.

Luego hay casos como el de la demócrata Mary Peltola, excongresista, que podría ganar en Alaska y aun así quedarse sin escaño. Peltola disputa el puesto al senador republicano Dan Sullivan, y en la papeleta figura también un tercer candidato con el mismo nombre y apellido que el titular del escaño.

James Talarico, candidato demócrata al Senado por Texas. REUTERS/Joel Angel Juarez

La semana pasada, Trump ordenó al Departamento de Justicia que demandara al estado para impedir que certificara una victoria demócrata mientras ese candidato siguiera en liza.

El miércoles, The New York Times publicó que la campaña de Peltola habría ayudado a reclutar a ese segundo Sullivan, y el presidente pidió que se procesara a ambos. El jueves pasado se negó a garantizar que Peltola ocupara el asiento si gana: "Ya veremos qué pasa".

La decisión, obviamente, no depende de él, aunque la amenaza ya deja claro que piensa intervenir de una manera o de otra en los resultados finales si estos no le agradan, uno de los grandes miedos de la sociedad estadounidense.

Donde las dan, las toman

En noviembre de 2018, los demócratas vivieron una situación muy parecida a la que dibujan hoy los sondeos: ganaron 41 escaños y recuperaron la Cámara a mitad del primer mandato de Trump. Sin embargo, en aquel momento los republicanos ampliaron su mayoría en el Senado, algo que esta vez está fuera de cualquier escenario factible.

Al día siguiente, el presidente amenazó con adoptar una "postura beligerante" si le investigaban y quiso mandar un mensaje muy claro: "Pueden jugar al enfrentamiento si quieren, pero nosotros tenemos mejores cartas porque tenemos una cosa que se llama Senado de los Estados Unidos".

Trump sabía de qué hablaba: la nueva mayoría demócrata se estrenó en pleno cierre del gobierno federal, 35 días de parálisis por el muro con México, y sus investigaciones toparon pronto con una guerra de desgaste en los tribunales. "Recurriremos todas las citaciones", anunció Trump en abril de 2019, y la estrategia le funcionó: la Cámara no consiguió las declaraciones de impuestos del presidente hasta finales de 2022, cuando ya había dejado el cargo.

El Fiscal General, Todd Blanche, comparece junto a Donald Trump. REUTERS/Kevin Lamarque

El primero de sus dos impeachments, por presionar a Volodímir Zelenski para que investigara a Joe Biden, llegó en diciembre de 2019 y no prosperó en el Senado. La pelea, eso sí, no llegó a paralizar el país: al día siguiente de votar su destitución, los congresistas aprobaron con 385 votos el T-MEC, el nuevo tratado comercial con México y Canadá.

La ventaja para Trump es que llega a esta cita con mucho menos que perder que en 2018. No puede presentarse a la reelección, así que el desgaste de las investigaciones le afectará menos, y el Partido Republicano está hoy más plegado que nunca a su voluntad. Además, el encargado de perseguir el desacato al Congreso es el Departamento de Justicia, que dirige Todd Blanche, el que fuera su abogado personal.

El propio presidente adelantó la semana pasada cómo piensa tratar a una mayoría demócrata: "Lo que va a pasar es que lo vetaré todo, y luego vendrán los demócratas y querrán pactar". Ahora bien, para que ese pacto les compense, sus rivales necesitarán algo con lo que obligarle a negociar, y lo primero que tienen a mano son las famosas citaciones.

Había una vez un circo

Jamie Raskin y Robert Garcia, líderes de la minoría demócrata en la comisión Judicial y la de Supervisión respectivamente, llevan meses preparando el terreno. Según publicó Reuters en agosto, sus equipos han enviado cartas a empresas y contratistas en las que piden documentos que los destinatarios pueden ignorar hoy, pero no cuando esas peticiones se conviertan en citaciones.

La idea, de acuerdo con fuentes demócratas, sería centrarse en las compañías y los vehículos financieros vinculados a la familia Trump, como el fondo 1789 Capital, en el que participa Donald Trump Jr., en lugar de enfrentarse directamente con una Casa Blanca que, dan por hecho, no va a colaborar.

Los demócratas apuntan a las criptomonedas, que reportaron a Trump más de 1.000 millones de dólares el año pasado según su propia declaración de bienes; a los negocios internacionales de su yerno, Jared Kushner; al avión de 400 millones de dólares regalado por Catar, y a los contratos de las empresas de Elon Musk.

También a la guerra que Estados Unidos e Israel iniciaron contra Irán a finales de febrero: quieren saber cuántas víctimas civiles ha causado y por qué nunca se pidió autorización al Congreso. Para ello, necesitarán sentar ante las comisiones al secretario de Defensa, Pete Hegseth, y a otros miembros del gabinete. No será tan fácil.

En Washington, si un alto cargo desobedece una citación, la Cámara puede declararle en desacato, pero ahí es donde entra, como decíamos, la figura de Blanche. El pasado diciembre, cuando aún era fiscal general adjunto, le preguntaron si le preocupaban las amenazas de desacato por los papeles de Epstein, y contestó: "Ni lo más mínimo. Que lo intenten".

Hakeem Jeffries, portavoz del Partido Demócrata, habla desde la escalinata del Capitolio. REUTERS/Kylie Cooper

Queda el llamado desacato inherente, por el que la propia Cámara puede arrestar o multar a quien la desobedezca, pero es un recurso que nadie utiliza desde 1935. Hakeem Jeffries, el líder demócrata que presidiría la Cámara en caso de triunfo de su partido, no ha descartado un tercer impeachment. Alexandria Ocasio-Cortez lo defiende por la guerra de Irán, pero Kamala Harris dijo el pasado martes que "no es buena idea".

La aritmética le da la razón a la exvicepresidenta: acusar al presidente solo requiere mayoría simple en la Cámara, pero destituirle exige 67 senadores, una cifra que ningún escenario contempla. Más útil parece abrirle un proceso a Hegseth, contra quien un grupo de congresistas ya presentó en abril una serie de acusaciones por ocultar datos relativos a la guerra de Irán.

Condenarle, sin embargo necesitaría la misma mayoría, pero Hegseth es impopular entre muchos republicanos, que podrían sumarse al voto. El objetivo, en cualquier caso, sería aumentar el desgaste de la administración: David Miller, politólogo de la American University, cree que Trump podría sacrificar a sus colaboradores si las audiencias públicas le dejaran en evidencia.

Gobernar a golpe de veto

Con todo, la mejor arma de los demócratas es el presupuesto. Ninguna partida sale adelante sin la Cámara, y en 2027 habrá que volver a elevar el techo de deuda. Esa es la baza con la que quieren poner en marcha los tres objetivos inmediatos que ha fijado Jeffries: acabar con la guerra de Irán para bajar el precio de la energía, revertir los recortes a Medicaid -la sanidad pública para las rentas bajas- y suprimir los aranceles.

Trump tiene derecho de veto sobre cualquier legislación al respecto. Cuando el Supremo tumbó en febrero los que Trump había impuesto por la vía de emergencia, el presidente los sustituyó por otros, amparándose en leyes distintas que el Congreso solo podría derogar con dos tercios de cada órgano legislativo.

Gregory Meeks, candidato a presidir la comisión de Asuntos Exteriores, sacó adelante en junio un paquete de ayuda militar a Ucrania y sanciones a Rusia con el apoyo de 18 republicanos, esquivando al presidente de la Cámara con una petición de 218 firmas. El texto, eso sí, sigue sin aprobarse en el Senado.

Si ganan también ahí los demócratas, podrán llevar esa ley a votación en las dos cámaras sin depender de nadie salvo del presidente, que podría vetar cualquier ayuda a Kiev. Y para superar dicho veto harían falta otra vez dos tercios de cada cámara. Hay republicanos dispuestos a apoyar a Ucrania, pero no tantos a los que les merezca la pena irritar a Trump a cambio.

Quien más tiene que perder en los dos años que le quedan a Trump en la Casa Blanca es JD Vance. El vicepresidente parte en cabeza en las apuestas para la nominación republicana de 2028 junto al Secretario de Estado, Marco Rubio, y tendrá que hacer campaña cargando con todo lo sucio que las comisiones pongan en evidencia: desde la guerra de Irán hasta los negocios de la familia presidencial.

Su jefe puede permitirse ignorar las citaciones; él no. Por eso, la venganza demócrata, si llega, será lenta: cada comparecencia valdrá más cuanto más cerca estén las primarias.