Bolsonaro insiste en el fraude electoral: dice que el resultado de los comicios en Brasil es "matemáticamente imposible"

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LO ESENCIAL Las claves Flávio Bolsonaro tacha los resultados electorales de "matemáticamente imposibles" y los compara con "un gol con la mano", insistiendo en la tesis del fraude sin presentar pruebas. El excandidato opositor huyó a Estados Unidos tras ser notificado de la prohibición de salir del país y de la orden de entregar sus pasaportes. Bolsonaro prevé que Lula da Silva será derrocado antes de lo esperado y se muestra dispuesto a disputar la Presidencia de nuevo antes de 2030. Pese a la estrecha victoria de Lula con el 52% de los votos, aliados del propio partido de Bolsonaro han rechazado sus maniobras e impugnaciones.

El derrotado candidato presidencial brasileño, Flávio Bolsonaro, volvió a cuestionar este viernes la legitimidad de los recientes comicios en su país, al calificar los resultados de "matemáticamente imposibles", y aseguró que la victoria del presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, se consumó mediante "un gol con la mano".



"Hay muchas cosas inexplicables en estas elecciones, que matemáticamente es imposible que hayan ocurrido en el mundo real, a menos que, como dije, haya habido algún gol con la mano", expresó el ultraderechista en una transmisión en vivo en sus redes sociales desde Estados Unidos, a donde huyó el pasado martes con su familia.

Sin presentar pruebas del presunto fraude, el cual prometió que explicará "muy pronto", Bolsonaro llamó a hacer del Congreso una "trinchera" desde la cual resistir para "impedir o retardar el gran caos que el actual presidente de la República va a instaurar".

De acuerdo con el senador de 45 años, Lula va a terminar siendo derrocado "antes de lo que muchos imaginan" a causa de las medidas económicas "radicales" que tomará, entre otros factores que no detalló.



Según Bolsonaro, el escenario económico actual "es mucho peor" que el vivido durante el mandato de la expresidenta Dilma Rousseff, quien gobernó Brasil desde 2011 y hasta 2016, cuando fue destituida por el Congreso.



El opositor agradeció el respaldo de los casi sesenta millones de votantes que lo apoyaron en las urnas y no descartó disputar el poder antes de los plazos constitucionales regulares, en alusión a una eventual salida anticipada del mandatario reelegido.



"Si es preciso, voy a estar a disposición para disputar la Presidencia de la República de nuevo. Y no estoy hablando de 2030, estoy hablando de antes de eso", concluyó.



Durante su alocución de este viernes, el senador, cuyo mandato acaba en febrero próximo, explicó que abandonó su país rumbo a Estados Unidos junto a su esposa y sus dos hijas tras haber sido notificado de la prohibición de viajar al exterior y de la orden para entregar sus pasaportes, el diplomático y el ordinario.



Según su relato, la notificación se produjo el lunes posterior a la votación y al término de una visita de treinta minutos a su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, quien cumple prisión domiciliaria por orquestar un intento de golpe de Estado tras perder las elecciones contra Lula en 2022.



"Miré la cara de mi padre y le dije: 'Empezó la persecución'", señaló el excandidato.



En ese sentido, afirmó que huyó para "continuar, por lo menos, teniendo una voz activa" desde el exterior, ya que, según él, en Brasil se vive un "régimen de excepción", con las instituciones "completamente secuestradas".



Lula fue reelegido con el 52 % de los votos frente al 48 % del ya excandidato del Partido Liberal (PL), diferencia que se tradujo en más de cuatro millones de votos.



El líder del Partido de los Trabajadores (PT), que gobernará por los próximos cuatro años, encabezó una remontada histórica, tras haber quedado detrás del ultraderechista por dos millones de votos en la primera vuelta de los comicios.



Flávio Bolsonaro no ha aceptado la derrota, mientras que la cúpula del PL y su propio candidato a vicepresidente, Alfredo Gaspar, sí lo han hecho.



Desde que se conocieron los resultados, Bolsonaro ha pedido la anulación de los comicios; luego anunció que denunciaría la candidatura de Lula por supuestos abusos de poder; y, posteriormente, desde Estados Unidos, divulgó una carta en la que se proclamaba el "verdadero presidente electo de Brasil".



Esa carta, que luego reemplazó por una versión en la que se llama a sí mismo como "líder" de Brasil, causó el rechazo de su propios aliados del partido, quienes afirmaron no conocer y no aprobar la misiva.