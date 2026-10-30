Machado asegura que EEUU prevé elecciones en Venezuela para 2027 y que su vuelta al país prueba que la transición avanza

Delcy Rodríguez también confirma que habrá comicios según la Constitución, aunque evita precisar una fecha en el calendario.

Machado pide renovar el TSJ y el CNE para fijar la fecha electoral y defiende una transición democrática con amplia participación ciudadana.

La líder opositora considera que su regreso al país confirma el avance del plan de transición trazado por la administración de Donald Trump.

María Corina Machado afirma que Estados Unidos prevé la realización de elecciones presidenciales en Venezuela para el año 2027.

Cuatro días después de haber llegado a Venezuela y de actuar en silencio, la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, habló ante los medios de comunicación y planteó su presencia como una muestra clara del avance de los planes de Estados Unidos y de que habrá elecciones en 2027 en el país caribeño.

"Mi presencia en Venezuela y lo que hemos vivido en estos últimos tres días demuestra en primer lugar que el plan de las tres fases que ha presentado el presidente (Donald) Trump avanza y después de unas cuantas horas han quedado más claros los plazos", dijo frente a un centenar de representantes de la prensa acreditados para la cobertura.

Para la Premio Nobel de la Paz 2025 la “secuencia de hechos” planteada por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en torno a la transición democrática de Venezuela "deja claro la realización de unas elecciones presidenciales en el 2027".

La fecha de los comicios precisada para el año que viene, insistió, responde a la "urgencia de un país" y al hecho de que la tan mentada transición "es irreversible".

Casualmente, la afirmación de la dirigente coincidió con la reafirmación de que "habrá elecciones" en Venezuela, hecha por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien un par de horas antes de la alocución de Machado emitió un mensaje a los venezolanos en el que prometió que se darán todas las elecciones que establece la Constitución, sin precisar fecha alguna.

Así fue como las dos líderes de polos extremos eligieron el mismo día y el mismo color de vestuario, el blanco, para asegurar que en Venezuela se celebrarán elecciones y que ambas se sienten listas para liderar el cambio que exige esa nación.

Mientras que Rodríguez insistió en que el país "no mide" su avance ni su política "con una fecha en el calendario", sino a través de objetivos por alcanzar; Machado remarcó que la permanencia del chavismo en el poder hace imposible avanzar hacia la transformación que debe ser urgente, pero darse de forma "ordenada y pacífica".

"Llegarán las elecciones"

"Con ella llegarán las elecciones", era una de las frases que más se escuchaba el domingo, 25 de octubre, cuando finalmente la caravana de más de 11 horas que hizo Machado y su equipo desde el occidente del país hasta Caracas.

María Corina no olvidó en su discurso de este jueves al "río de personas" que la acompañó en su imprevista llegada del domingo.

A ellos les agradeció y aseguró que con ellos estaba en todos los planes, que a ellos los escucharía en el “punto de encuentro”, su nuevo proyecto para organizar a los venezolanos en asambleas que marquen la ruta de los cambios que necesitan.

Machado hizo hincapié en que su presencia es una señal de avance en los cambios que requiere el país, pero aclaró que no se darán mientras el chavismo siga en el poder y con control de las instituciones.

"Está clara la sociedad de que mientras el régimen esté en el poder, ninguno de los problemas se va a resolver. La fecha de la elección es la fecha de la liberación", dijo.

Machado enfatizó que los acuerdos que lleven a la transformación del país no deben provenir solo de cúpulas, sino que tienen que contar con la opinión de la ciudadanía.

“Las transiciones típicamente son acuerdos de élite, cúpulas o pocos actores. Queremos que esta sea una transición a la venezolana, en el sentido de que millones de ciudadanos sean parte del diseño del acompañamiento de la consolidación de este proceso de transición y conducción de Venezuela”, dijo.

En este sentido, respondió que ni ella ni Vente Venezuela forman parte de la negociación que se lleva a cabo entre el Gobierno de Delcy Rodríguez y la Asamblea Nacional de 2015, pero reconoció su interés en que este espacio cumpla su objetivo "designar un TSJ, designar un CNE y fijar las fechas de las elecciones presidenciales. Creemos que se pueden hacer las tres de una vez”.

Por el "encuentro"

La conferencia de prensa de Machado se desarrolló en el aula magna de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), una de las más prestigiosas de Venezuela y el "Alma Mater" de la dirigente opositora, que allí obtuvo su título de ingeniera.

Antes de responder a los cuestionamientos de los medios, Machado se tomó el tiempo de saludar a los cientos de estudiantes que faltaron a sus clases para esperarla.

"Llegó a Venezuela y enseguida todo el mundo salió a la calle a buscarla. Eso habla de que la gente la quiere y confía en ella y todos los estudiantes estamos aquí, faltando a clases, sólo para verla 10 segundos", dijo Katherine Guevara, una estudiante de Comunicación Social que gritaba eufórica ante la llegada de la líder del antichavismo.

Machado respondió a todo ese cariño agradeciendo, antes de decir cualquier otra cosa. "Estamos aquí, para darlo todo por Venezuela", dijo en medio de aplausos de los miembros de su partido político, Vente Venezuela, de sus amigos, mentores, familiares, de su equipo más cercano, de la prensa y de la comunidad universitaria que pudo entrar al auditorio.

Las primeras frases de su mensaje fueron para dar las gracias a los venezolanos por su lucha y su resistencia y para comprometerse con activistas y familiares de presos políticos en que luchará hasta que todos sean liberados.

"Este es nuestro país. Estamos listos. Sabemos lo que tenemos que hacer. Vinimos a terminar la tarea", afirmó.

La dirigente fue enfática en que este es el momento de trabajar por el país "con más ganas" y cerró su mensaje con una típica frase venezolana que hace referencia a que es el momento de cumplir con las responsabilidades: "Se acabó la beca".