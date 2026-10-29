El 'trumpismo' difunde rumores de fraude electoral en vísperas de las elecciones legislativas por el riesgo de perder el Congreso

Existe un amplio temor a una nueva crisis política o interferencias judiciales en caso de una derrota republicana, lo que ha llevado a preparar a los funcionarios electorales.

El Departamento de Justicia ha presentado demandas preliminares en estados como California, Washington y Alaska para cuestionar o bloquear ciertos registros de votantes.

A diferencia de 2020, las acusaciones se centran ahora en el voto de personas sin ciudadanía estadounidense y en el sufragio por correo.

El entorno de Donald Trump y los agitadores del movimiento MAGA difunden rumores de fraude electoral ante el riesgo de perder el control del Congreso en las legislativas.

Los colegios electorales todavía no han abierto sus puertas, pero el entorno de Donald Trump ya está sembrando dudas sobre los resultados que saldrán de las urnas.

A menos de una semana de las elecciones legislativas, los principales agitadores del movimiento MAGA ya están preparando a sus seguidores para desconfiar de una posible victoria demócrata. Y esta vez las sospechas no se quedan solo en las redes sociales.

Las elecciones del próximo martes serán decisivas para el resto de la presidencia de Trump. Se renuevan los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 del Senado.

Los republicanos controlan actualmente ambas cámaras, aunque su mayoría en la primera es muy ajustada.

Perder el control de cualquiera de ellas permitiría a los demócratas bloquear buena parte de la agenda legislativa del presidente y abrir investigaciones parlamentarias sobre su Gobierno.

El fraude que no ha ocurrido

La maquinaria lleva meses funcionando. Y el mensaje que reciben los seguidores de Trump es bastante sencillo: si los demócratas ganan, será porque han hecho trampas. En ningún caso porque los votantes los hayan preferido.

Hasta el momento, se han registrado más de 7.000 mensajes, difundidos por más de 600 influencers en lo que va de año. Desde conocidos comentaristas conservadores hasta presentadores de programas y agitadores con millones de seguidores en redes sociales. Todos cuestionan la limpieza de las elecciones.

Joe Biden durante su discurso de despedida de la Casa Blanca. Reuters

Lo curioso es que el supuesto fraude ha cambiado de protagonistas. En 2020, tras la derrota de Trump frente a Joe Biden, las grandes sospechosas eran las máquinas de votación.

Aquellas acusaciones se desmoronaron en los tribunales y acabaron costándole a Fox News 787,5 millones de dólares para cerrar una demanda por difamación presentada por Dominion, uno de los fabricantes señalados.

Ahora, sin embargo, el foco está en otros dos asuntos: en los inmigrantes sin ciudadanía estadounidense y en las papeletas enviadas por correo.

Las acusaciones de fraude relacionadas con ambos supuestos aparecen con el doble de frecuencia que durante la campaña presidencial de 2024.

Steve Bannon, antiguo estratega de Trump, aprovechó este lunes la victoria de Lula da Silva sobre Flávio Bolsonaro en Brasil para asegurar, sin pruebas, que las elecciones habían sido manipuladas. Y lanzó una advertencia: "Si no actuamos, el próximo martes ocurrirá aquí", en referencia a los comicios estadounidenses.

No fue el único. Jack Posobiec, otro conocido agitador trumpista, insinuó que los demócratas podrían repetir en Estados Unidos lo que, según él, había ocurrido en Brasil.

El propio Trump se sumó a las sospechas y aseguró que las elecciones brasileñas parecían "otra votación amañada".

Imagen de archivo de Steve Bannon. Reuters

La dimensión del fenómeno va más allá de unos cuantos comunicadores. NewsGuard, una organización especializada en analizar la desinformación, ha identificado 32 afirmaciones falsas sobre estas elecciones, difundidas en centenares de publicaciones y recogidas incluso en 24 espacios de cadenas nacionales de televisión por cable.

El problema de estas teorías aparece al contrastarlas con los datos. Votar sin tener la ciudadanía estadounidense es ilegal en las elecciones federales, pero los casos detectados son excepcionales. No hay pruebas de un fraude generalizado capaz de alterar los resultados.

En Nevada, por ejemplo, la Administración Trump llegó a denunciar que había hasta 16.000 extranjeros inscritos en el censo electoral. Cuando remitió una lista concreta a las autoridades estatales, solo contenía 185 nombres. Y resultó que los 185 eran ciudadanos estadounidenses.

Eso no significa que no existan irregularidades. En Nueva Jersey, un fallo informático permitió inscribir a unas 6.600 personas que habían declarado no ser estadounidenses, de las cuales aproximadamente 340 llegaron a votar.

Las autoridades están revisando los registros afectados. Pero una cosa es detectar errores o posibles votos ilegales y otra muy distinta demostrar una operación de fraude a escala nacional.

Las pruebas, sin embargo, parecen importar bastante menos que las sospechas.

Según una encuesta de Pew Research Center realizada entre finales de septiembre y principios de octubre, solo el 45% de los votantes que apoyan a los republicanos confía en que se impida votar a personas sin ciudadanía. Entre quienes respaldan a los demócratas, el porcentaje alcanza el 90%.

De las redes a los tribunales

Y mientras estas acusaciones circulan entre millones de seguidores, el propio presidente ha decidido llevarlas un paso más allá. Durante su segundo mandato ha realizado cerca de 300 declaraciones cuestionando la integridad de distintos procesos electorales.

Este lunes incluso ofreció un millón de dólares a quien denuncie un fraude que termine en detención y condena. No ha explicado de dónde saldrá el dinero ni cómo funcionará la recompensa.

Donald Trump durante un mitin republicano en Kansas. Jonathan Ernst Reuters

Pero las advertencias del presidente van acompañadas de actuaciones judiciales. Su Departamento de Justicia ha iniciado procedimientos para cuestionar determinados votos incluso antes de la jornada electoral.

En California ha intentado impedir que se contabilicen las papeletas de más de 20.000 electores cuya ciudadanía pone en duda. Sin embargo, una revisión de 200 registros reveló que muchas inscripciones estaban canceladas o inactivas y que algunos de los señalados habían nacido en Estados Unidos.

La ofensiva también ha llegado al estado de Washington. Esta semana, el Departamento de Justicia pidió apartar las papeletas de 405 personas que considera posibles votantes extranjeros.

Las autoridades estatales cuestionan la fiabilidad de la lista y denuncian que la petición llega cuando apenas falta una semana para las elecciones.

El caso más insólito está en Alaska. Allí, el Gobierno federal ha solicitado que se bloquee la certificación de los resultados del Senado si el republicano Dan Sullivan pierde por un margen estrecho y la diferencia puede atribuirse a la confusión con otro candidato de nombre prácticamente idéntico.

La Administración sostiene que ese segundo aspirante podría confundir a los electores y restarle votos al senador. La candidata demócrata Mary Peltola ha pedido que se desestime la demanda.

El Departamento de Justicia defiende que todas estas actuaciones buscan garantizar unas elecciones limpias. Sin embargo, la Constitución estadounidense atribuye principalmente a los estados la organización de los comicios, bajo las normas que puede establecer el Congreso.

El temor a otro 6 de enero

Pero que las elecciones sean competencia de los estados no significa que sus resultados estén a salvo de una batalla política y judicial.

Estados Unidos ya vivió algo parecido en 2020 y la ofensiva desembocó en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. Cinco años después, el temor a una nueva crisis electoral vuelve a estar presente.

Siete de cada 10 estadounidenses dudan de que Trump acepte una derrota republicana, según una encuesta de The Washington Post, ABC News e Ipsos. Entre ellos figura incluso el 36% de los republicanos.

Lo llamativo es que la mayoría sí confía en que las elecciones se celebren limpiamente.

Los demócratas, por si acaso, no piensan esperar a averiguarlo. Pete Aguilar, presidente de su grupo en la Cámara de Representantes, asegura que han identificado hasta 162 posibles maniobras republicanas para interferir en los comicios.

Temen desde que Trump utilice supuestos informes secretos sobre una injerencia extranjera para cuestionar los resultados hasta que el presidente republicano de la Cámara, Mike Johnson, intente impedir que algunos demócratas electos ocupen sus escaños.

La inquietud también ha llegado a quienes deben organizar las votaciones. Funcionarios electorales de distintos estados están recibiendo formación para actuar ante una posible presencia de agentes de inmigración cerca de los colegios, intentos de incautar papeletas o máquinas de votación y extralimitaciones de los observadores federales.

Y la preocupación no es exclusivamente demócrata. El gobernador republicano de Wyoming ya denunció comportamientos "agresivos" e "irregulares" de observadores federales durante las primarias de agosto.

MIke Johnson, el presidente del Congreso de Estados Unidos. Reuters

Para el próximo martes, el Departamento de Justicia prepara el despliegue de unos 1.000 observadores por todo el país, aproximadamente el triple que en las últimas legislativas. La Casa Blanca rechaza que vaya a intervenir y asegura que no tiene previsto enviar agentes del ICE a vigilar los colegios electorales.

Muchos de los escenarios que preocupan a las autoridades siguen siendo una hipótesis. Pero la realidad es que las demandas judiciales ya están sobre la mesa.