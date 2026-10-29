La saga/fuga de Bolsonaro: viajó en coche hasta Argentina y usó pasaporte italiano para volar a Ecuador antes de partir a Miami

Tras su llegada a Miami, difundió un comunicado donde se autoproclamó legítimo líder de Brasil y anunció su intención de dirigir la oposición a Lula da Silva desde el exilio.

El senador está siendo investigado por presuntas irregularidades en la financiación de una película sobre su padre y por blanqueo de capitales vinculado a las apuestas deportivas.

La huida se produjo apenas horas después de prometer que se quedaría en Brasil y entregaría sus pasaportes tras la orden impuesta por el juez del Tribunal Supremo, Alexandre de Moraes.

Flávio Bolsonaro huyó a EE. UU. cruzando por tierra a Argentina en coche y usando un pasaporte italiano, para volar posteriormente hacia Miami con escala en Ecuador.

Han transcurrido menos de 42 horas entre la promesa de Flávio Bolsonaro de permanecer en Brasil y su llegada a EEUU. El senador brasileño, derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales del domingo, abandonó el país por una frontera terrestre con Argentina, embarcó en un avión privado junto a su familia y aterrizó en Miami en la mañana del miércoles.

La fuga se produjo después de que Alexandre de Moraes, magistrado del Tribunal Supremo Federal (STF) -la máxima instancia judicial brasileña en materia constitucional- ordenara a Flávio entregar sus pasaportes a la Policía Federal y le prohibiera abandonar el territorio nacional ante el riesgo de fuga señalado por los investigadores.

El lunes, el senador había asegurado públicamente que cumpliría la decisión judicial. En un vídeo difundido en sus redes sociales, afirmó que nunca había contemplado la posibilidad de salir de Brasil y calificó la medida de intento de intimidación. "Nunca pensé en salir del país. Voy a entregar mis pasaportes y voy a defenderme de esta aberración", declaró.

Sin embargo, sus palabras quedaron desmentidas por los acontecimientos de las horas siguientes. Mientras sus aliados políticos aseguraban desconocer su paradero y circulaban informaciones contradictorias, una operación que incluyó un desplazamiento terrestre hasta la frontera argentina, un avión privado y una escala en Ecuador permitió que Flávio llegara a Estados Unidos.

Horas después del aterrizaje, el senador difundió una carta en la que se presentó como el "verdadero presidente electo de Brasil", acusó a las autoridades brasileñas de fraude electoral sin aportar pruebas, y anunció que pretende dirigir la oposición al gobierno de Lula desde territorio estadounidense. Después cambió el comunicado, presentándose solo como "líder".

Su salida del país se produjo en medio de la crisis política provocada por la derrota del bolsonarismo, el movimiento de derecha liderado por su padre Jair Bolsonaro, que gobernó Brasil entre 2019 y 2022.

EL ESPAÑOL reconstruye los principales acontecimientos de la fuga a partir de registros migratorios oficiales, datos de seguimiento aéreo e informaciones sobre los movimientos del senador durante los días posteriores a las elecciones.

La pesquisa previa a la fuga

Flávio Bolsonaro está siendo investigado en distintas causas abiertas en el Tribunal Supremo Federal, entre ellas posibles irregularidades relacionadas con la financiación de una película sobre su padre y presuntas operaciones de blanqueo de capitales vinculadas al sector de las apuestas deportivas.

El avión con el que los Bolsonaro aterrizaron en el Opa-locka Executive Airport de Miami. REUTERS/Eva Marie Uzcategui

Una de las investigaciones, bajo la responsabilidad del magistrado André Mendonça, examina posibles delitos relacionados con la financiación de Dark Horse, una producción cinematográfica sobre la trayectoria política de Jair Bolsonaro.

Los investigadores analizan transferencias financieras relacionadas con Daniel Vorcaro, antiguo propietario del Banco Master, una entidad financiera brasileña involucrada en investigaciones por presuntos fraudes.

Otra investigación, dirigida por el juez de Moraes, examina sospechas de blanqueo de capitales que involucran al senador y al abogado Willer Tomaz, considerado amigo de Flávio.

Durante las pesquisas, la Policía Federal brasileña tuvo acceso a comunicaciones electrónicas de Tomaz y encontró mensajes que indicarían que Flávio había sido registrado como "usuario máster" de una cuenta bancaria de Alcazar Holdings, empresa propiedad del abogado.

Los investigadores también examinan posibles vínculos de Tomaz con Rede Loto, una compañía que recibió autorización de la Lotería del Estado de Río de Janeiro (Loterj), organismo público regional, para explotar apuestas deportivas de cuota fija.

Según un informe de la Policía Federal, existen indicios de que el abogado ejercería el control o sería el propietario de facto de la empresa.

Las autoridades intentan determinar si estas estructuras empresariales fueron utilizadas para realizar movimientos financieros irregulares y cuál habría sido la eventual participación del senador. Las sospechas continúan bajo investigación y no constituyen, por sí mismas, pruebas de la comisión de delitos.

Los documentos del vuelo acreditan que Flávio Bolsonaro viajó con pasaporte italiano y su mujer e hijas con brasileño. Rafaella Ramos

En el contexto de estas investigaciones y de las preocupaciones ante una posible salida del país, Moraes ordenó la entrega de los pasaportes de Flávio y le prohibió abandonar Brasil.

La cronología de la fuga

Domingo, 25 de octubre

Por la noche — Flávio Bolsonaro pierde las elecciones presidenciales brasileñas frente a Luiz Inácio Lula da Silva, por una diferencia superior a 4,4 millones de votos. El senador declara que no reconoce el resultado de las urnas y anuncia su intención de impugnarlo judicialmente.

Esa misma noche — Alexandre de Moraes ordena que Flávio entregue sus pasaportes y le prohíbe abandonar Brasil. La decisión se produce en el contexto de las investigaciones por presuntos delitos financieros y ante el riesgo de fuga.

Lunes, 26 de octubre

11.00 horas — Flávio visita a su padre, Jair Bolsonaro, que se encuentra bajo arresto domiciliario en Brasilia, la capital brasileña. Al abandonar la residencia, afirma que fue abordado por agentes de la Policía Federal, que le notificaron la obligación de entregar sus documentos de viaje.

A primera hora de la tarde — El senador se reúne con abogados y aliados políticos, entre ellos Rogério Marinho, coordinador de su campaña presidencial; Tarcísio de Freitas, gobernador de São Paulo; y Guilherme Derrite, político aliado del bolsonarismo elegido senador.

Algunos participantes le aconsejan que no abandone Brasil y que recurra a los mecanismos judiciales disponibles para impugnar el resultado electoral.

16.40 horas — Flávio publica un vídeo en sus redes sociales en el que asegura que no pretende salir del país y que entregará sus pasaportes a la Policía Federal. En la grabación, critica a Alexandre de Moraes y califica la decisión judicial de intento de intimidación.

22.14 horas — Un avión ejecutivo Gulfstream G400, con matrícula argentina LV-JQW, despega del Aeroparque Jorge Newbery, en Buenos Aires, con destino a Puerto Iguazú, una ciudad argentina situada en la frontera con Brasil.

23.45 horas — La aeronave, operada por la compañía argentina Baires Fly S.A., aterriza en Puerto Iguazú, donde permanece a la espera de los pasajeros que embarcarán la noche siguiente

Los Bolsonaro habrían salido del Opa-locka Executive Airport ocultos bajo sombrillas. REUTERS/Eva Marie Uzcategui

Martes, 27 de octubre

De madrugada — Comienzan a circular informaciones sobre un posible plan de fuga de Flávio Bolsonaro a través de Argentina. Inicialmente, se cree que el senador ya ha abandonado Brasil y embarcado rumbo a Estados Unidos. Sin embargo, los registros migratorios difundidos posteriormente muestran que todavía no había cruzado la frontera.

10.43 horas — Santiago Caputo, uno de los principales estrategas políticos del presidente argentino Javier Milei, publica en la red social X una imagen de la película El truco final (El prestigio), sin añadir comentarios. La publicación coincide con las informaciones sobre la posible fuga del senador. No existe confirmación de que el mensaje estuviera relacionado con la operación.

Durante el día — Integrantes de la campaña de Flávio Bolsonaro aseguran desconocer su paradero e intentan desvincularse de las informaciones sobre la fuga. Rogério Marinho, uno de sus principales aliados, había hablado por última vez con el senador la mañana del lunes, cuando Flávio afirmó que estaba "despejando la cabeza".

A última hora de la tarde — Autoridades estadounidenses señalan su intención de conceder visados a Flávio Bolsonaro y a sus familiares. Personas próximas al senador también plantean la posibilidad de que pase a dirigir una especie de Gobierno en el exilio desde Estados Unidos.

22.50 horas — Flávio Bolsonaro, su esposa Fernanda y sus hijas Carolina y Luiza cruzan el puente internacional Tancredo Neves, que conecta Foz do Iguaçu, en el estado brasileño de Paraná, con Puerto Iguazú, en la provincia argentina de Misiones.

La familia viaja en una furgoneta con matrícula brasileña, perteneciente a la empresa Dallas Turismo, con sede en Foz do Iguaçu. Según las informaciones publicadas, Flávio utiliza un pasaporte italiano para entrar en Argentina, mientras que sus familiares presentan documentos brasileños.

23.30 horas — La familia llega al Aeropuerto Internacional Cataratas del Iguazú. Según los relatos sobre la operación, Flávio es recibido por Santiago Caputo y conducido directamente a la pista de despegue, acompañado por un vehículo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria argentina.

El grupo embarca en el Gulfstream G400 de Baires Fly, que esperaba en la ciudad desde la noche anterior.

Miércoles, 28 de octubre

00.22 horas — El avión despega de Puerto Iguazú con destino a Guayaquil, en Ecuador. La aeronave evita el espacio aéreo brasileño y sobrevuela Paraguay, Bolivia y Perú. El desvío habría sido planificado para reducir el riesgo de una eventual interceptación por parte de las autoridades brasileñas, aunque no existe confirmación pública de una orden específica para interceptar el vuelo.

El vehículo que presuntamente transporta a los Bolsonaro desde el Opa Locka Executive Airport. REUTERS/Eva Marie Uzcategui

02.30 horas — La Dirección Nacional de Migraciones de Argentina confirma oficialmente que Flávio Bolsonaro y su familia entraron en el país la noche anterior, a las 22.50 horas, con documentación válida. El organismo también confirma que embarcaron en un vuelo privado operado por Baires Fly, con destino declarado a Ecuador.

05.30 horas — El Gulfstream G400 llega a Guayaquil, donde realiza una escala para repostar combustible. El plan de vuelo se actualiza con destino al aeropuerto ejecutivo de Opa-Locka, situado en el área metropolitana de Miami, Estados Unidos.

06.20 horas — La aeronave abandona Ecuador rumbo a Florida, sobrevolando Panamá y Cuba antes de entrar en el espacio aéreo estadounidense.

10.23 horas — El avión aterriza en el Aeropuerto Ejecutivo de Miami-Opa Locka, en el condado de Miami-Dade. Su llegada pone fin al desplazamiento internacional del senador y su familia, realizado pese a la orden judicial que le prohibía abandonar Brasil.

Por la tarde — Flávio Bolsonaro difunde una carta dirigida a los brasileños y a la comunidad internacional. En el documento se presenta como el verdadero presidente electo de Brasil, cuestiona la victoria de Lula y anuncia que pretende liderar la oposición desde Estados Unidos.

De 'Presidente' a 'líder'

Horas después de llegar a Estados Unidos, Flávio Bolsonaro difundió una carta en la que se presentó como el legítimo vencedor de las elecciones presidenciales brasileñas, pese a la victoria de Lula confirmada por las autoridades electorales.

El documento fue difundido por Paulo Figueiredo, un influyente comunicador político aliado de la familia Bolsonaro que reside en Estados Unidos, y constituyó la primera manifestación pública del senador después de abandonar el país.

Flávio se presenta como el "verdadero presidente electo de Brasil" y acusa a las autoridades electorales de haber permitido un fraude para favorecer a Lula. Sin embargo, el senador no aporta pruebas que respalden sus acusaciones. Horas después, matizaba esta afirmación y pasaba a definirse como "verdadero líder" de Brasil.

Entre sus argumentos, cuestiona el aumento de votos de Lula entre la primera y la segunda vuelta y critica decisiones de la Justicia Electoral brasileña. Estas afirmaciones contrastan con el reconocimiento oficial de la victoria de Lula por parte del propio Partido Liberal (PL), la formación de derecha con la que Flávio concurrió a las elecciones presidenciales.

En la carta, el senador también agradece al presidente estadounidense Donald Trump y al presidente argentino Javier Milei la acogida recibida tras su salida de Brasil.

Flávio rechaza que su salida deba interpretarse como una fuga e intenta presentar su decisión como una medida necesaria para continuar actuando políticamente en libertad. Para justificar su marcha, el senador recurre a comparaciones con personajes históricos que desarrollaron su actividad política desde el exilio.

Entre los nombres mencionados figuran Rui Barbosa, jurista y político brasileño que vivió en el extranjero durante los primeros años de la República; Charles de Gaulle, el general francés que lideró la resistencia contra la ocupación nazi desde Londres durante la Segunda Guerra Mundial; y José Martí, una de las principales figuras de la independencia cubana.

La última comparecencia de Flávio Bolsonaro en Brasilia. REUTERS/Adriano Machado

El senador también hace referencia a dirigentes de la oposición venezolana, como Juan Guaidó, Edmundo González y María Corina Machado. Con estas comparaciones, Flávio intenta vincular su situación a la de líderes que sufrieron persecución política o se enfrentaron a regímenes autoritarios.

En la parte final del documento, Flávio anuncia que pretende dirigir la oposición al Gobierno de Lula desde territorio estadounidense. El mensaje está dirigido especialmente a senadores, diputados y gobernadores alineados con el bolsonarismo.

El senador menciona a Rogério Marinho, uno de sus principales aliados políticos, a quien apoya para presidir el Senado brasileño, una de las dos cámaras del Congreso Nacional.

Flávio sostiene que sus aliados no tendrían suficiente libertad para ejercer la oposición dentro de Brasil y afirma que, desde Estados Unidos, podrá realizar críticas y asumir riesgos que, según él, otros políticos no podrían afrontar.

El senador también promete presentar en los próximos días una estrategia para movilizar a sus seguidores por medios que califica de pacíficos y legítimos. Un intento de mantener su influencia sobre la derecha brasileña pese a encontrarse fuera del país.