Muere Cuauhtémoc Cárdenas, histórico líder de la izquierda y precursor de la democracia en México, a los 92 años

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LO ESENCIAL Las claves Muere a los 92 años Cuauhtémoc Cárdenas, histórico líder de la izquierda mexicana, fundador del PRD y precursor de la transición democrática en México. Fue tres veces candidato a la Presidencia del país y rompió con el PRI en 1988 tras denunciar irregularidades en unos comicios clave para la historia política del país. En 1997 hizo historia al convertirse en el primer jefe de Gobierno de la Ciudad de México elegido por voto popular. La presidenta Claudia Sheinbaum y el expresidente Andrés Manuel López Obrador han expresado su pesar y lo han calificado como un referente e impulsor imprescindible de la democracia.

Cuauhtémoc Cárdenas, líder de la izquierda mexicana y precursor de la democracia en México ha fallecido a los 92 años.

Ingeniero civil de profesión, Cárdenas desarrolló su carrera política como principal fuerza opositora como fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Fue tres veces candidato a la presidencia del país y, pese a no ser electo nunca, modificó la política mexicana en su contienda continua contra el partido gobernante.

Tras su ruptura con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), partido con el que inició su andadura política y con el que acabaría disputando las elecciones, inauguró el PRD junto a otros dirigentes de izquierda y antiguos militantes del PRI descontentos.

En la oposición, pusieron en entredicho el dominio casi absoluto de la Presidencia del PRI. En las elecciones contra el tecnócrata Carlos Salinas, quien dominó México desde 1929, casi alcanzó el empate, hasta que el Gobierno anunció que el sistema de votación había fallado.

"Aquella elección histórica, en la que debería haber sido reconocido como presidente, marcó el comienzo de la transformación democrática", compartió la actual presidenta del país, Claudia Sheinbaum en relación a la reforma política que fortaleció el papel de la oposición.

Con profundo pesar lamentamos el fallecimiento del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, un hombre de principios firmes, que transformó la vida política de nuestro país. Su papel en la historia contemporánea de México es fundamental. En 1988 abanderó un movimiento democrático pacífico que canalizó el anhelo de cambio de millones de mexicanas y mexicanos. Aquella histórica jornada electoral, en la que debió haber sido reconocido como presidente, marcó el inicio de la transformación democrática. Hijo del general Lázaro Cárdenas, supo honrar ese legado con una trayectoria congruente, siempre fiel a la defensa de la soberanía nacional y las causas sociales. Su dignidad y convicción republicana quedan como un referente imprescindible para nuestra nación. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a Lázaro, Cuauhtémoc y Camila, a toda su familia, amigos y seres queridos. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano vive por siempre en la historia de México. — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 29, 2026

"En 1988, lideró un movimiento democrático pacífico que canalizó el deseo de cambio de millones de mexicanos", dijo en redes sociales, aludiendo a la creencia de sus seguidores de que él fue el legítimo ganador de las disputadas elecciones presidenciales.

Su mayor éxito en las urnas fue en 1997, cuando se convirtió en el primer jefe de Gobierno de la Ciudad de México elegido por voto popular, cargo que dejó en 1999 para presentarse por última vez a las elecciones presidenciales. Corrió la misma suerte que en 1988 y 1994.

Con el PRI ocupó el cargo de gobernador del estado occidental de Michoacán, entre 1980 y 1986. Su ruptura con la formación estaba vinculada con la falta de democracia interna y el cuestionamiento de las políticas económicas que desarrollaba el Gobierno, lo que canalizó en la creación del grupo disidente la Corriente Democrática.

El Ingeniero y otros militantes pedían transparencia a la hora de seleccionar al candidato presidencial. Su lucha por la democracia está vinculada a la denuncia de la manipulación de elecciones, la separación y autonomía de instituciones públicas y el fin del monopolio político del PRI.

"La dirigencia del PRI ha frenado nuestra campaña por unos procedimientos más abiertos dentro del partido, pero continuaremos la lucha por la verdadera democracia en México", dijo el político en aquel momento.

La vocación política era cosa familiar. Su padre, Lázaro Cárdenas del Río, fue presidente entre 1934 y 1940. Su mandato es recordado por la nacionalización del petróleo y la reforma agraria.

Nació en 1934, durante el sexto año de presidencia de su padre y vivió con el recuerdo de la popularidad de su progenitor como líder del PRI.

Más allá de la presidencia, modificó la historia política mexicana y a la izquierda del país por lo que dirigentes y figuras políticas de todo el mundo han lamentado su partida.

Dirigentes mexicanos han expresado sus condolencias por el fallecimiento. La presidenta Claudia Sheinbaum lo ha descrito como un "referente imprescindible".

El expresidente Andrés Manuel López Obrador ha lamentado el "lamentable fallecimiento del precursor del movimiento democrático en la historia reciente de México".

"Sin él, otra sería la realidad política del país. Fue un transformador; nos deja sus enseñanzas y los ideales que nunca mueren", ha compartido en redes el que fuera miembro de su partido y se presentara a las elecciones respaldado por Cárdenas.

Mando un abrazo a familiares, amigos y compañeros por el lamentable fallecimiento del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, precursor del movimiento democrático en la historia reciente de México. Sin él, otra sería la realidad política del país. Fue un transformador; nos deja sus enseñanzas y los ideales que nunca mueren. — Andrés Manuel (@lopezobrador_) October 29, 2026

Finalmente, Obrador llegaría a ocupar el puesto de presidente en 2028 al frente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) tras romper con la formación de Cárdenas con la que había sido alcalde de la Ciudad de México.

Morena acabó siendo la principal fuerza izquierdista del país que aún ocupa el Palacio Nacional mexicano con Sheinbaum.

El hijo de Cuauhtémoc, Lázaro como su abuelo, ocupó posteriormente puestos de responsabilidad bajo los gobiernos de López Obrador y Sheinbaum, preservando así los lazos históricos de la izquierda mexicana con la familia.

En 2014, el propio Cárdenas abandonó su formación por diferencias con las personas que estaban al frente de la formación en ese momento.