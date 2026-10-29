La líder opositora venezolana, María Corina Marchado, durante la rueda de prensa que ha dado este jueves. EE

Machado agradece a Trump la captura de Maduro y promete hacer de Venezuela la mayor aliada de EEUU si gobierna

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LO ESENCIAL Las claves María Corina Machado agradece a Donald Trump la captura de Nicolás Maduro y promete convertir a Venezuela en la mayor aliada de EE. UU. en la región si llega al gobierno. En su primera rueda de prensa en Caracas tras regresar del exilio, la líder opositora celebró que se hayan abierto las compuertas de la libertad, aunque recordó a los presos políticos. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, promete renovar el poder electoral y celebrar las elecciones que fija la Constitución, enmarcándolas en una serie de objetivos y reformas previas. El Gobierno de EE. UU. respalda un plan para renovar el TSJ y el CNE, paso previo a declarar vacante la presidencia y convocar comicios en un plazo de seis meses.

María Corina Machado, líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, ha agradecido a Donald Trump la captura de Nicolás Maduro y ha prometido hacer de Venezuela la mayor aliada de Estados Unidos "que jamás ha tenido en la región" si gobierna.

"Estoy aquí para darlo todo por Venezuela", declaró en su primera rueda de prensa desde Caracas tras regresar a Venezuela el pasado 25 de octubre, con un cartel de "Seamos libres", de fondo. "El 28 de julio dio el fundamento legal y moral para después tener un 3 de enero", argumentó. "Se han abierto las compuertas de la libertad en Venezuela".

"Son aún cientos los que en esta hora siguen en las cárceles de la tiranía", recordó Machado, que agradeció "a los aliados internacionales". Agradeció a Panamá, el país que la acogió en el exilio.

Inmediatamente antes de la rueda de prensa de Machado, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, había prometido que se celebrarían "todas las elecciones que la Constitución establece" con una autoridad electoral "renovada", aunque no anunció fecha alguna.

Ataviada de blanco y en un tono pausado, Rodríguez, quien asumió el poder tras la captura en Caracas del ahora depuesto presidente Nicolás Maduro, defendió que el horizonte político de su país "no se mide como una fecha en el calendario", aludiendo a la petición de elecciones, "sino desde una secuencia de objetivos" por alcanzar.

Entre otros, mencionó "un marco de verdadera convivencia democrática y paz, una reforma jurídica ordenada, garantía de condiciones reales de participación justa para todas las fuerzas políticas del país y unas elecciones que sean una solución y no un generador de conflictos irreconciliables".



El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, apoya una hoja de ruta para lograr la renovación de organismos clave como el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y el Consejo Nacional Electoral (CNE) en los próximos meses, lo que debería llevar a Rodríguez a declarar vacante la presidencia y a abrir un plazo de seis meses para la convocatoria de elecciones