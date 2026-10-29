Delcy Rodríguez promete que habrá elecciones en Venezuela con "una autoridad electoral renovada" sin concretar la fecha

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LO ESENCIAL Las claves Delcy Rodríguez promete la celebración de elecciones en Venezuela bajo una autoridad electoral renovada, aunque sin precisar una fecha concreta. Asegura liderar el cambio en el país usando como fortaleza su experiencia dentro del propio sistema que busca transformar. Destaca avances en el diálogo político para renovar el Tribunal Superior de Justicia y el Consejo Nacional Electoral con garantías para todas las fuerzas políticas. Anuncia la orden a las fuerzas de seguridad de no realizar detenciones sin orden judicial y evalúa devolver activos estatales al sector privado.

Una hora antes de que comenzara la primera rueda de prensa de María Corina Machado desde que el pasado domingo regresó a Venezuela tras 10 meses en el exilio, la presidenta interina, Delcy Rodríguez, pronunció un discurso dirigido a la nación desde el Palacio de Miraflores en el que se comprometió a celebrar elecciones bajo "una autoridad electoral renovada".

"Habrá elecciones, todas las que manda nuestra Constitución, organizadas por una autoridad electoral renovada y con el mundo como testigo", prometió la exvicepresidenta de Nicolás Maduro, sin concretar cuándo tendría lugar la próxima cita electoral, con el argumento de que el horizonte político "no se mide como una fecha en el calendario".

"Vengo del sistema que estamos cambiando. No lo escondo. Lo uso como fortaleza para impulsar el cambio que Venezuela necesita", declaró Rodríguez durante su discurso, emitido en directo en la estatal Venezolana de Televisión (VTV).

"Las decisiones que hemos tomado no son fáciles. Para algunos, esto es ceder demasiado. Y para otros es avanzar poco. Hemos escogido un camino que, con paso firme, esperemos que llegue a buen puerto", añadió.

Rodríguez respondió a Machado, que pide elecciones en 2027, y aseguró estar interesada en crear "un marco de verdadera convivencia democrática y paz, una reforma jurídica ordenada, garantía de condiciones reales de participación justa para todas las fuerzas políticas del país y unas elecciones que sean una solución y no un generador de conflictos irreconciliables".

De paso, Rodríguez quiso destacar los avances de la Mesa de Diálogo Político con los representantes de la Asamblea Nacional electa en 2015, un proceso de transición teledirigido desde Washington que busca impulsar la renovación de organismos clave para el control del Estado como el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y el Consejo Nacional Electoral (CNE).

"La agenda está centrada en las garantías políticas, en la reforma del poder judicial y en recuperación de recursos para la atención posterremoto. No es un diálogo para la foto ni son asuntos que se resuelven en un día", insistió Rodríguez, quien afirmó que "una transformación de esta magnitud eso sólo lo puede hacer quien conoce el Estado desde adentro".

"Ahora que María Corina Machado también está de vuelta en Venezuela, el calendario electoral cobra aún más importancia", apunta en conversación con este periódico el analista Imdat Oner, exdiplomático en Caracas.

"El régimen de Delcy está siguiendo de cerca los acontecimientos políticos en Estados Unidos, especialmente las elecciones de medio mandato, para reposicionarse estratégicamente", señala Oner. "Mi hipótesis es que el régimen busca retrasar las elecciones hasta finales de 2028 y luego mantener el statu quo".

Por último, Rodríguez anunció que el Gobierno estaba evaluando entregar "los activos no esenciales en manos del Estado" al sector privado o devolvérselos "a sus antiguos dueños" y aseguró que estaban previstos de cara al próximo año "incrementos del ingreso de los trabajadores del país en cuatro momentos".

La inquilina del Palacio de Miraflores, que conserva el respaldo de la Administración Trump, reiteró asimismo su disposición a "atender las demandas de los sectores sociales" y anunció que había dado instrucciones a los cuerpos de seguridad para no efectuar más detenciones sin una orden judicial.