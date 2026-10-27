Brasil anula el pasaporte de Flávio Bolsonaro tras incumplir la orden del juez de entregarlo entre rumores de fuga

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LO ESENCIAL Las claves Brasil anula el pasaporte del senador Flávio Bolsonaro tras incumplir la orden del Supremo Tribunal Federal de entregarlo a las autoridades. El hijo del expresidente Jair Bolsonaro es investigado por presunto blanqueo de capitales y se rumorea su posible fuga a Estados Unidos. Su hermano Eduardo niega las acusaciones de huida y afirma que las versiones responden a intenciones de la izquierda para justificar acciones judiciales. El caso guarda similitudes con la salida de Jair Bolsonaro a Florida tras perder las elecciones de 2022 frente a Lula da Silva.

El senador Flávio Bolsonaro está siguiendo punto por punto el guion de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro: perder las elecciones frente a Lula da Silva en segunda vuelta, denunciar fraude electoral sin presentar pruebas y emprender la fuga ante el temor de que la Justicia brasileña tome acciones en su contra.

Investigado junto a su abogado y amigo Willer Tomaz por presunto blanqueo de capitales, el candidato del Partido Liberal (PL) abandonó este martes Brasil para poner rumbo a Estados Unidos, según adelantó el portal Metrópoles.

Su hermano Eduardo, que reside desde el año pasado en Texas, rechazó de plano esta versión en declaraciones al portal UOL, y aseguró que los rumores de fuga responden a las intenciones de "la izquierda" para "justificar acciones en su contra".

Flávio había incumplido el plazo fijado por el Supremo Tribunal Federal para entregar sus pasaportes a la policía federal del país, por lo que las autoridades cancelaron sus documentos por riesgo de fuga. Y eso que, tras ser notificado de esa orden el lunes en la mañana, Flávio Bolsonaro aseguró que entregaría los pasaportes y que se defendería de esa "aberración".

La huida de Flávio guarda un paralelismo directo con lo ocurrido con su padre tras las elecciones de 2022. En aquella ocasión, dos días antes de concluir formalmente su mandato y de la toma de posesión de Lula, el expresidente ultraderechista abandonó Brasil en el avión presidencial rumbo a Florida para evitar traspasarle la banda presidencial a su sucesor.

Jair permaneció un trimestre en Florida, mientras la justicia brasileña investigaba su papel en el asalto a las sedes de los tres poderes en Brasilia. Aquella huida, interpretada como un intento de eludir a los tribunales y ganar tiempo en el extranjero, sentó el precedente del que, cuatro años después, se sirve su hijo.

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